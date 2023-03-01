2023/03/01,
印太

大量俄羅斯人湧入普吉島置產，泰國業者憂恐形成排擠效應

大量俄羅斯人湧入普吉島置產，泰國業者憂恐形成排擠效應
泰國普吉島。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

烏俄戰爭邁入第二年之際，越來越多俄羅斯人為逃避戰爭影響與兵役，選擇前往泰國普吉島作為海外避風港，大量的湧入造成普吉島房價高漲，且俄羅斯人為了取得長久居留簽證，在普吉島從事非法工作，恐影響當地人生計。

《半島新聞》報導，大量俄羅斯人為避免戰爭帶來的威脅及經濟影響，開始在海外尋求新的生活，泰國普吉島是不少俄羅斯人心中首選。

泰國和俄羅斯兩國貿易關係密切，連帶牽動著旅遊業的發展。2019年，俄羅斯是泰國第七大旅遊市場，雖旅遊盛況因疫情期間停擺，但至2022年10月，泰國全面開放國際遊客入境並解除Covid-19相關禁令，也未效仿其他國家限制俄羅斯人民的入境作為制裁，大量俄羅斯人選擇泰國作為海外的旅遊地點，據泰國體育和旅遊部的統計，自開放國界以來，俄羅斯遊客已成為僅次於馬來西亞與印度的第三大國際遊客來源。

普吉島長期以來作為俄羅斯人避免酷寒的度假勝地，在開放後國際觀光後也逐漸重回疫情前的繁景，據普吉島國際機場的數據，2022年11月1日至2023年1月21日期間，總共有超過23萬名俄羅斯遊客抵達普吉島，占總遊客數量的四分之一，成為迄今為止最大的遊客群體。

隨著烏俄戰爭邁入第二年，戰爭持續影響著俄羅斯人民的生活，尤其總統普亭（Vladimir Putin）去年9月下令部分動員以來，已徵召超過20萬公民加入武裝部隊，且所有18至27歲的男性公民必須服滿一年的兵役。為躲避徵兵令，越來越多俄羅斯人民到普吉島除了旅遊，也開始在當地進行房屋置產，作為海外的避風港。

一名來自俄羅斯的普吉島房仲業者Sofia Malygaevareal接受半島新聞採訪時表示：「我的客戶大多是介於30-35歲的年輕人，他們富有，且擁有高預算。很多人都預計在普吉島停留3個月到半年。」

根據泰國當地媒體《Thaiger》的報導，俄羅斯人在普吉島擁有近40%的外資公寓，總價值8.8億泰銖（新台幣7.7億），已經超過中國人成為普吉島最大公寓外資。

普吉島的房價也因此水漲船高，近期豪華公寓的租金來到每月1000美金上下（新台幣3萬），為過往價格的三倍，與此同時，市場上的豪華別墅租金則來到每月6000美元（新台幣18萬），並須至少提前一年前預定。

然而，俄羅斯人若是想在普吉島久留，除了住房還需要要取得簽證，但在泰國，外國人需要花費相當長時間與昂貴的金額取得長久居留權，一個家庭若想取得允許長期居留的簽證，預計至少得花費2萬5千美元（新台幣76萬元）。因此俄羅斯人開始在普吉島從事違法行為以賺取額外收入，除了轉租當地的公寓給俄羅斯旅客，不少俄羅斯人會充當計程車司機與導遊，在普吉島的老城區周圍接送俄羅斯旅客，並帶領俄羅斯旅行團遊覽老城區，當地的旅遊業者指出，這些俄羅斯司機與導遊通常沒有所需的許可證與簽證。

俄羅斯黑手黨帶來社會問題

上述行為已以逐漸引起普吉島當地旅遊業者的不滿，認為久留的俄羅斯人會壓縮當地人的工作機會，更有可能茁壯普吉島的「外國黑手黨」，這些聚集在普吉島的外國人（主要為俄羅斯人），爭奪國外遊客住宿與計程車接送業務，違反了為泰國本地居民保留工作岡位的規定，發展成如同黑社會的非法地下產業鏈，不但對當地人造成排擠效應，未來也可能使普吉島的旅遊產業落入外國黑幫的控制中。

對此，針對外國黑道勢力介入旅遊產業，政府已展開相關調查，並要求泰國警察嚴厲打擊此類事件，而普吉島旅遊協會主席Bhummikitti Ruktaengam抱怨俄羅斯人侵占當地人的生計，並在個人臉書寫道：「如果他們的確在我們自己家裡搶走我們的工作，那我們絕不能允許這種情況發生。」

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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