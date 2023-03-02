台灣民主化只有轉型沒有正義，獨裁者後代就透過民主的形式「收回」權力

文：江昺崙（台中人，現居台南。國立政治大學台灣文學研究所碩士、國立台灣大學台灣文學研究所博士班肄，研究領域為台灣農民文學。曾參與《史明口述史》、《終戰那一天》及《文協一百點》等歷史書籍撰寫）

每年到了二月二十八日，一些關心台灣歷史的青年朋友，就會舉行「共生音樂節」。且一如往例，會有大量鄉民到共生音樂節粉專留言吐嘈（請見共生音樂節粉專圖）。

講求「共生」卻頻遭犀落攻訐

共生音樂節之所以名為「共生」，就是希望台灣社會一起先擱置政治爭議，彼此靜下心來理解過去發生的事情——要先理解才能和解；要對話才能共生。可惜的是，雖然在民主化之後，二二八事件不再是社會禁忌，但許多民眾還是以敬而遠之、甚或冷漠的態度在面對二二八。才會每年都會出現一模一樣的攻訐留言，無知混雜惡意，令人看了感到萬分心寒。

但為什麼二二八事件這麼重大的歷史轉折，可以說是台灣戰後最大的社會衝突，也深埋了幾十年省籍之間的矛盾與不信任，九〇年代後好不容易經歷民主化，終於可以處理歷史傷口，但台灣人卻普遍冷漠以對，想要把歷史真相草草掩埋？

原因就在於台灣的民主化過程當中「只有轉型，沒有正義」。

台灣民主化只有轉型，沒有正義

台灣八〇年代至九〇年代的民主化運動，雖然成功終結了獨裁體制，且沒有發生嚴重的武裝流血衝突，是由體制內外共同完成的「寧靜革命」。詳細過程可以參閱吳乃德先生的書《台灣最好的時刻，1977-1987：民族記憶美麗島》。

我再解釋一下，這裡說民主化是由「體制內共同完成」，體制外是轟轟烈烈的社會運動，體制內則經歷了下列過程：獨裁者蔣經國晚年，先是承諾不傳位於子嗣，接著或許迫於國內外情勢，宣佈開放黨禁、報禁並解除戒嚴。蔣經國死後，總統由李登輝繼任，李登輝基於時局及個人理念，推動修憲，進行廢除萬年國會、總統直選等改革工作，終於成功在1996年舉行第一次總統直選，台灣史上第一次由人民選出領導人，且是土生土長的台灣人總統。

到了2000年，民進黨陳水扁勝選，完成第一次政權和平轉移。

這些民主化過程相信讀者們一定非常熟稔，但仔細思考，我們會發現和平轉型也不是沒有代價，而且可能轉嫁到一些更幽微的地方，比方地方派系蛻變，又或者是轉型正義的推動。

由於整個八、九〇年代民主轉型的過程中，執政黨一直都是國民黨，李登輝身兼總統及國民黨黨主席二職，因此雖然他在1995年率先舉行二二八紀念儀式，並以總統身份道歉，但其實對於既有的國民黨權力結構，以及既有的「意識形態國家機器」（學者阿圖塞所提出，Ideological State Apparatus，簡稱ISA）並沒有產生多大影響。

黨主席李登輝雖然率先道歉，但也間接種下了內部矛盾的遠因，2000年之後，國民黨與李登輝切割，同樣徹底切割了李的路線，重整並強化了ISA的遺緒。

舊黨國的意識形態國家機器從未消失

歷史是由權力者書寫，2000年後國民黨雖然暫時失去政權，但ISA還殘留在基層組織當中，特別是學校。

舉個例子，為什麼各個大學的中文系所還有這麼多（不算華語系就有將近37個系所）？台灣社會真的需要這麼多熟讀四書五經、精通聲韻訓詁的專業人士嗎？現在少子化，國文老師的職缺也是僧多粥少吧。實際上過往中文系的任務，就是培訓ISA的末梢執行者、工程師。由此可見當年ISA的影響力有多深遠，至今仍控制著很大一部份的文化領域。

以今日角度來看，和平民主化的代價，有人說是「分期付款來的民主」。但或許根本上就是利滾利，後代償還不起的「高利貸」——並且國民黨始終擺出「債權人」的姿態，認為今日台灣社會的民主自由、和平繁榮都出於蔣經國體制的遠見及「寬宥」。

不僅國民黨內部如此認為，連不少民眾也是如此深信。所以直到今天，民進黨執政仍然是一種「意外」與「例外」，假以時日，國民黨會將「道統」的象徵從民進黨手中收回來。

體制內民主化意味有太多的妥協

也就是說體制內外合作的民主化，帶來政權的和平轉移，而和平代表著一定程度的妥協，實際上等同於「赦免」了過去加害者的群體。且加害者群體雖然口頭上道歉，但國民黨實際上並不願意究責、被究責，所以形成了「有受害者、無加害者」的矛盾現象。

也因為歷史轉型期的妥協，導致台灣社會對於轉型正義工作的不信任，自然台灣也不可能進行實際的清算，更不可能出現像是德國、東歐等國的「除垢法案」（例如加害責任者不得出任公職等）。甚至到目前為止，促轉會被視為「東廠」，而加害者裡面，只有當過情治單位線民的兩位民進黨政治人物遭到社會檢視，嚴肅而重要的轉型正義工程逐漸被扭曲誤解。

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改朝換代頻仍的台灣，記憶總被深埋

台灣的身世非常曲折，自大航海時代開始，成為海權列強的兵家必爭之地，於是西班牙、荷蘭人、鄭成功、滿清、日本、國民黨先後進行大規模的殖民與移民，每一次的政權嬗遞，都伴隨著血腥殘酷的武裝衝突。所以每個政權，也都會對上一個政權進行清算，無論是實體的還是文化上的。

這也導致我們今天看到的台灣歷史斷層，都像是一段時間就會固定噴發的火山，新的岩漿及火山灰會將舊的地層掩埋，如果我們不積極去挖掘、去橫剖檢視，我們就不會知道有什麼文化被深埋在表層之下。

上一次火山噴發就是台灣歷史上極為混亂的1942至1952年，塵土直接覆蓋了所有悲劇；而九〇年代和平民主化，火山不再噴發，人們自然也就將表層的地景視為理所當然——挖掘歷史地層的成本太高，進行轉型創傷工程太困難，最後台灣社會傾向一律掩埋，一律將文化地層清洗掉，如果有人將企圖清創，那就是「挑動社會對立」。