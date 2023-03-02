恢復一年制義務役只是第一步，台灣更該思考如何調整養出「草莓兵」的軍事訓練
我們想讓你知道的是
台灣需充分利用2024年將施行的改革，並依循整體防衛構想，來將現行的訓練方法徹底翻新。除了延長義務役役期，由於新的訓練計劃將沿用美軍所設計和使用的訓練模塊，台灣與美國更該增加雙邊的軍事訓練、交流，甚至進行聯合軍演。
譯：袁培均
2022年，台灣遭受了多起來自中國的無人機入侵和網路攻擊，促使台灣的領導人重新考慮其國家安全政策，以阻止人民解放軍對周邊地區的侵略和潛在的全面入侵。
為響應美國眾議院議長南希裴洛西訪問台灣，中國對台灣政府網站和數據庫發起了一系列網路攻擊。台灣的報導說，這些攻擊可以追溯到來自中國和俄羅斯。中國在裴洛西訪台後，在台灣附近部署了100多架飛機和10多艘軍艦作為在台海軍事演習的一部分。
在台灣現行的眾多國家安全政策中，有一項是調整全民義務役制度（強化全民國防兵力結構調整方案）。2022年12月27日，蔡英文總統宣布恢復一年制徵兵制度。蔡總統雖然知道延長徵兵期對政府和民眾都是挑戰，但她也強調這是台灣的整體防禦構想的必要性。
軍事現代化
中國侵略性的策略加上其先進且明顯更強大的軍事能力，迫使台灣重新評估自身的軍事能力。為了強化國防能力，台灣在去年8月公布的2023年度國防預算便有了顯著增長。政府在2023年的國防預計將支出190億美金，比2022年增長15%。據主計總處主計長朱澤民所說，大部分的預算將用於飛機與船舶的燃料和維護等作業維持費，以及作為與美國進行軍事採購的資金。
台灣最近宣布計畫從2023年起改變新兵招募和訓練制度，以提高台灣的備戰能力。根據「強化全民國防兵力結構調整方案」，自2024年1月1日起，義務役役期將從四個月延長至一年。役男的薪資將從新台幣6510元（約合212美元）增加至新台幣2萬0320元（約合664.56美元），接近基本工資。新政策將影響2005年1月1日及之後出生的役男。
蔡總統在記者會中表示，因為烏克蘭動員其預備役部隊，有效地阻止俄羅斯軍隊深入烏克蘭並佔領基輔，所以才決定要改變徵兵制度。烏克蘭預備役部隊的成功，使台灣對於延長義務兵役有更開放的態度。
「台灣必須加強自我防備能力，才能更有力地確保國家安全跟利益。」蔡總統這麼說，「我們越是團結，台灣就越強壯、越安全。」目前，台灣有16.9萬名現役軍人與166萬的預備役軍人。
台灣的義務役制度從1949年到20世紀末便要求所以18歲以上的台灣男性服二至三年的兵役。2008年時，役期縮短為一年。2008年至2016年馬英九所領導的國民黨政府在2013年近一步將軍事訓練時間縮短至四個月，將義務役降級為配角。
2024年的徵兵制度
除了延長兵役，新的徵兵制度還全面改革台灣的兵力結構。軍隊將分為四個區塊：主戰部隊、守備部隊、民防系統和後備系統。
主戰部隊將由21萬軍人和18萬志願役組成。這支隊伍的成員預計將接受軍事戰鬥方面的專業訓練，站在守護國家安全第一線。守備部隊以義務役為主，將負責國土守備與基礎設施防護，為主戰部隊提供支援，協助民防工作。
民防系統的部分，則由保安警察、地方政府轄屬民防團隊、替代役組成，維持救災、醫療、治安維護以及工程搶修等，確保社會在襲擊中持續運作。而後備系統則是由政府組織一支在戰時支援主戰部隊及守備部隊的後備部隊組成。
透過這樣的兵力結構便建立了明確的任務分工。每個區塊的任務難度不同，將分別接受不同的培訓，使訓練更專精、更有效率。這些訓練計畫將效仿軍事先進國家所採用的現代化訓練方法，與台灣士官在美國所受的訓練相輔相成。這些訓練預計將包括先進武器操作訓練、實戰訓練、實彈射擊、聯合演習與民防。
隨著美國通過2023年的國防授權法案（NDAA），台灣有望獲得如刺針飛彈、標槍反坦克飛彈等更新、更先進的美國防禦系統和技術。為了將他們有效地整合進現有的武器庫中，讓台灣的義務役士兵接受關於這些系統的使用及維護的專門訓練至關重要。不過，2023年的NDAA並未提及美台聯合軍演的具體細節。
專家建議，台灣可以與美國一起參加多國海軍演習，或參與美國主導的環太平洋演習，更進一步暗示美國和台灣應該更謹慎防止中國的不良反應，轉而尋求訓練更多的台灣軍官或是小規模聯合演習。
現行徵兵制的挑戰
台灣軍隊長期因戰鬥準備不足而飽受批評。新的義務役士兵被形容為「草莓兵」，因為他們養尊處優、享有特權並且沒有保衛台灣的能力。
多年來，因為義務役士兵幾乎沒有接受過槍枝訓練，而是被迫從事拖地和清潔廁所等瑣碎工作，因此民眾對軍事訓練的品質缺乏信心。由於軍隊能力不足，實施新的計畫可能會充滿挑戰。台灣民意基金會研究員黃柏彰在接受NPR採訪時表示，訓練計畫「完全無法」讓軍人為現代和傳統戰爭做好準備。他於2011年應徵入伍。
雖然更多關於新軍事訓練制度的細節還未公佈，但一覽台灣的軍力與訓練，台灣政府不應僅延長義務役役期。
由於新的訓練計劃將沿用美軍所設計和使用的訓練模塊，台灣與美國的聯合演習和安全倡議也是合理的。此外，美國能以雙邊交流訪問、在台灣海峽的海空聯合巡邏、給予台灣更先進的防衛系統，甚至是成立能提供美國的武器、軍事建議與協助軍事訓練，類似於美國1951年至1978年期間向台灣派駐的美軍顧問團等等的形式援助台灣。
恢復一年制義務役早在意料之中，但這只是第一步。距離實施役期延長的2024年1月1日只有一年的準備時間，台灣需要根據整體防衛構想來徹底翻新目前的訓練方法來充分利用這個改革，台灣會需要透過設計能教授防衛技能與實用技術的培訓計畫，來平衡防禦需求與民生的優先事項。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
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第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
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- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21