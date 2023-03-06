TNL+ 2023/03/06,
國際

中國狠批美國「霸權主義」，實則造就全球70年來「美治和平」的奇蹟

中國狠批美國「霸權主義」，實則造就全球70年來「美治和平」的奇蹟
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國文件指責美國通過制裁干預他國內政；這不是「霸權」，而是王道。以南非的種族隔離政策的終結，正是在美國全面制裁下，白人政權才不得不妥協。可以說，沒有美國的支持，就沒有全球英雄曼德拉。可見，美治和平或美國霸權，成就了全球70年來的和平和發展的黃金時代。這在人類歷史上，是一個罕見的奇蹟。

美國霸權王道論

在中國「間諜氣球」事件被爆光之後，中美關係大倒退。中國一反自從去（2022）年10月峇里島拜登（Joe Biden）習近平會議之後一度施放出來的和緩氣氛，首席外交官員王毅前往德國參加慕尼黑安全會議，痛批美國，在「應約」和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）「非正式接觸」時再次唇槍舌劍。

另一方面，2月20日，中國外交部放出了〈美國的霸權霸道霸凌及其危害〉一文，狠批美國的「霸權主義」。第二天，中國外交部再放出〈全球安全倡議概念文件〉，24日放出〈美國貧富分化持續惡化的事實真相〉。

在中國官方媒體和自媒體上，美國俄亥俄州的一列載有化學品的列車脫軌的意外，無人傷亡，卻不但佔據了中國新聞網站的頭版，還連續多個星期發酵。有趣的是，中國這段時間也發生了五死多人失蹤的煤礦意外，卻在報導了「習近平指示」之後，就無影無蹤了。

中國如此「黑美國」，用意不外乎兩個。第一，短期來說，「間諜氣球」被曝光，中國惱羞成怒，於是「以進攻為防守」、「主動出擊」，通過攻擊和抹黑美國，轉移「間諜氣球」的視線。第二，長遠而言，這更是中國奪取國際話語權的一部分，特別是在配合俄國對美國的攻擊，意圖拉攏「全球南方」，推翻美國的世界主導地位，即中國口裡所說的「美國霸權霸道霸凌」。

這種用意在〈美國的霸權霸道霸凌及其危害〉暴露無遺。報告分為五部分：1）肆意妄為的政治霸權；2）窮兵黷武的軍事霸權；3）巧取豪奪的經濟霸權；4）壟斷打壓的科技霸權；5）蠱惑人心的文化霸權。對這些章節標題，熟讀中國文件的人都知道，這些就是中共長期在國內幾十年來一直宣傳的「美國是個大壞蛋」的觀點。

然而，美國的世界主導地位，真的是「霸權霸道霸凌」嗎？只要認真讀中國的文件並加以辨析，不難得出相反的結論。然而，中國的文件很長，舉出的事例很多，絕大部分事例，就如同中國的一貫作風，以量取勝，把一大堆歪曲的事實堆砌在一起，讓人諸多頭緒，難以簡短地反駁。

篇幅所限，這裡只在總體原則上駁斥這種觀點。

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