FTX事件後砍向「境外交易所」的刀：各國推出哪些不歡迎措施？交易所如何因應？
我們想讓你知道的是
世界各國正在加緊把加密貨幣產業的監管漏洞補上，例如框架最完善的日本在FTX事件爆發後，政府迅速採取應變措施，甚至即將開放用戶提款。至於不落地的「境外」交易所，開始要面對各種「不受歡迎」的舉措......
「境外」交易所的意思是，未在特定國家或地區開設公司、取得執照或符合當地法規，而是用戶自行下載App使用。
FTX事件的教訓很慘痛，政府、產業風向也在改變，接下來我來談談，那些砍向「境外交易所」的刀。
斷金流
幣安（Binance）法幣銀行合作夥伴之一的Signature Bank宣布，從2023年2月1日起，不再處理交易金額低於10萬美元的加密貨幣交易所客戶，導致部分個人用戶，無法使用SWIFT銀行轉帳。
其它未落地的交易所，我的觀察是，也將越來越難與當地銀行，開帳號、建立金流業務。
監管
世界各國正在加緊把加密貨幣產業的監管漏洞補上：
1. 日本
日本監管框架最完善，於2022年底前出台第一部穩定幣監管法案，日本於FTX事件爆發之後，政府按照現行監管措施迅速地採取應變措施，近期日本用戶領先全球，甚至即將開始提款。
2. 韓國
韓國跟台灣的狀況有點像，都是FTX事件的重災區，不一樣的是，韓國各部門皆對加密貨幣各項業務該如何監管紛紛表態：
金融服務委員會（FSC）、金融監督院（FSS）搶著要來規管所有持牌業者，甚至韓國中央銀行也跳下來，建議立專法監管穩定幣。
3. 歐盟
歐盟近期已出台虛擬貨幣監管的框架法案（MiCA），並在討論何時施行。
4. 美國
美國紐約州有最完整的加密貨幣監管法制， 聯邦政府層級目前還沒有，還是很個案判斷。不過如果你在紐約沒有牌照，對美國政府來說，你就是境外平台。
當各國監管都開始落地，「境外」平台就成為了排斥的對象。
五種不歡迎措施
境內平台業者不友善？這老實說也能理解，境內平台業者，為了符合當地法規，自己閹割了可能無法合規的產品，付出了高昂的法遵成本，自然心裡不是滋味。
對於境外平台，未來我們可能會看到幾種「不歡迎措施」：
- 政府發布投資警訊（但通常不痛不癢）
- 要求Google、Apple、Facebook等大型平台業者配合下架APP及其廣告內容
- 明令禁止國內金融機構對境外平台提供服務
- 限制信用卡交易
- 執行網域封鎖（這是最狠的，直接讓用戶無法解析網站）
FTX事件後，曖昧模糊的空間越來越小，不落地的「境外」交易所，開始要面對各種「不受歡迎」的舉措，境內跟境外平台的摩擦，也會越來越多。
但我想這也是這個產業發展的必然，對於用戶而言，其實也不是壞事，未來不用單純依賴「信任」，有更多落地的合規交易所可以選擇，更完整的監管，同時也是多一層保障。
而不願落地的交易所，則會走向另一個極端：越來越遠離中心化機構，必須開始擁抱：演算法穩定幣（法幣掛鉤的穩定幣被監管了）、Defi、DAO（不走法人實體）以及去中心化域名（避免遭停止解析）。
怎麼走，都有路，區塊鏈就是如此有趣的地方。
本文由果殼 Mr.Shell授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21