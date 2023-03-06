FTX事件後砍向「境外交易所」的刀：各國推出哪些不歡迎措施？交易所如何因應？

「境外」交易所的意思是，未在特定國家或地區開設公司、取得執照或符合當地法規，而是用戶自行下載App使用。

FTX事件的教訓很慘痛，政府、產業風向也在改變，接下來我來談談，那些砍向「境外交易所」的刀。

斷金流

幣安（Binance）法幣銀行合作夥伴之一的Signature Bank宣布，從2023年2月1日起，不再處理交易金額低於10萬美元的加密貨幣交易所客戶，導致部分個人用戶，無法使用SWIFT銀行轉帳。

其它未落地的交易所，我的觀察是，也將越來越難與當地銀行，開帳號、建立金流業務。

監管

世界各國正在加緊把加密貨幣產業的監管漏洞補上：

1. 日本

日本監管框架最完善，於2022年底前出台第一部穩定幣監管法案，日本於FTX事件爆發之後，政府按照現行監管措施迅速地採取應變措施，近期日本用戶領先全球，甚至即將開始提款。

2. 韓國

韓國跟台灣的狀況有點像，都是FTX事件的重災區，不一樣的是，韓國各部門皆對加密貨幣各項業務該如何監管紛紛表態：

金融服務委員會（FSC）、金融監督院（FSS）搶著要來規管所有持牌業者，甚至韓國中央銀行也跳下來，建議立專法監管穩定幣。

3. 歐盟

歐盟近期已出台虛擬貨幣監管的框架法案（MiCA），並在討論何時施行。

4. 美國

美國紐約州有最完整的加密貨幣監管法制， 聯邦政府層級目前還沒有，還是很個案判斷。不過如果你在紐約沒有牌照，對美國政府來說，你就是境外平台。

當各國監管都開始落地，「境外」平台就成為了排斥的對象。

五種不歡迎措施

境內平台業者不友善？這老實說也能理解，境內平台業者，為了符合當地法規，自己閹割了可能無法合規的產品，付出了高昂的法遵成本，自然心裡不是滋味。

對於境外平台，未來我們可能會看到幾種「不歡迎措施」：

政府發布投資警訊（但通常不痛不癢） 要求Google、Apple、Facebook等大型平台業者配合下架APP及其廣告內容 明令禁止國內金融機構對境外平台提供服務 限制信用卡交易 執行網域封鎖（這是最狠的，直接讓用戶無法解析網站）

Photo Credit: iStock

FTX事件後，曖昧模糊的空間越來越小，不落地的「境外」交易所，開始要面對各種「不受歡迎」的舉措，境內跟境外平台的摩擦，也會越來越多。

但我想這也是這個產業發展的必然，對於用戶而言，其實也不是壞事，未來不用單純依賴「信任」，有更多落地的合規交易所可以選擇，更完整的監管，同時也是多一層保障。

而不願落地的交易所，則會走向另一個極端：越來越遠離中心化機構，必須開始擁抱：演算法穩定幣（法幣掛鉤的穩定幣被監管了）、Defi、DAO（不走法人實體）以及去中心化域名（避免遭停止解析）。

怎麼走，都有路，區塊鏈就是如此有趣的地方。

本文由果殼 Mr.Shell授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀