異文化下的技藝學習：世界各地都有廚藝學校，為何選擇到法國？
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因為日常生活中對於法國當地飲食的了解和探索也是他們會選擇到法國學習「法式料理」和「法式甜點」的原因。料理和甜點的製作技術是構成飲食文化的一部分，既然是屬於文化的一部分，僅是對於技術和知識的了解是不夠的。他們仍需要去了解法國飲食背後的精神和哲學。
文：許嘉麟
在大學時期學習法文時，在課程的第一次上課，或是每一次有新的同學加入時，法文老師總是會詢問學習法文的原因。當然理由與其他外語學習差不多，像是「對法文有興趣」、「想要去法國旅遊」、「之後要去法國求學」等，但是在要去法國求學的原因中，當老師再更深入的詢問所要就讀的方向時，竟然有多位都指出「要去法國就讀廚藝學校，學習法式料理或甜點」。
這樣的回答，讓當時仍是大學生的我感到相當的新奇，原來出國念書或學習不僅是只有高等教育的選擇，也是可以學習技術的。這也埋下我對於「到法國廚藝學校學習」這件事的興趣，使得之後自己也決定要到法國就讀博士時，「法國廚藝學校」成為我博士論文研究的主題，由「廚藝學校」討論它們在當代法國美食全球化所扮演的角色就成為我博士論文的研究主軸。
儘管現在在報章雜誌或是網路上關於某家法式餐廳、法式小館以及法式甜點店的主廚是由有法國廚藝學校學習經歷的主廚所開設或主理的資訊越來越多。但是其實大約是在2010年後才越來越多的人選擇到法國學習廚藝或甜點，並且在學習之後回到台灣投入餐飲業的工作。此現象有兩個方面值得探討：
一、 到國外的專業廚藝學校學習廚藝，打破過去赴外求學大多是為了獲得高等教育文憑的目的。
（補充說明：廚藝學校大多是不屬於各國教育部所認可的學校。因此，學生們在修習完這些廚藝學校所提供的課程後所獲得的畢業證明，並無法同等於現行教育體制下的任何文憑。意謂著這些學生到廚藝學校學習，不像前往一般大學的餐飲管理科系，可以獲得相關的高等教育文憑，他們僅是為了能夠習得料理或甜點製作的技術。）
二、 廚藝學校也打破過去對於傳統廚藝技術學習及訓練需要長時間培養（像是師徒制以及職業教育學校課程）的既定印象，到廚藝學校學習的學生在短時間，一般而言是一年以內，就能獲得在餐飲業工作基本所需的料理及甜點技術。
因此，藉由探討廚藝學校如何在課程的規劃上，協助學生是如何在有限的時間內盡可能地吸收和了解法國料理或甜點所需要的技術，並且由這些學生在法國學習的經驗，了解此種廚藝學習的特殊性，進而分析在此情境下異文化技藝學習的過程，是了解為何到法國廚藝學校學習會興起的原因。
此外，在我的研究中也發現這些前往法國廚藝學校學習的學生，在完成課程之後，大部分都是回到自己的國家持續從事與法式料理和甜點相關的餐飲工作。這些學生的國際移動帶動了法式料理和甜點的知識、技藝以及文化的全球傳播，可藉此思考在這一脈絡下的法式飲食文化全球化。通常在飲食文化全球化的研究中，主要以麥當勞化來討論美國飲食文化全球傳播的方式和影響，以及移民所帶動的人口遷移或流動形成的飲食全球化為主要的研究取徑。
然而，法式料理雖然對於現代西式飲食的建構有著舉足輕重的影響，不過對於法式飲食傳播的研究大多關注在法國的政治及文化影響力上。儘管已有不少研究是由餐廳在法國的形成，以及廚師一職在法國社會中的地位和角色，分析法國飲食文化及其技藝得以成為西式飲食的基礎。不過，法國廚藝學校在二十世紀的興起，以及二十一世紀的蓬勃發展，尤其在其積極爭取國際學生的策略下，成為有系統的訓練及傳遞法式料理和甜點知識與技藝的管道。因此，對於廚藝學校如何規劃其課程來訓練學生成為新一輩的法式料理廚師和甜點師的探討，不僅可以了解法式料理和甜點在傳承時的重點，更可以從中追溯由廚藝學校所帶動的新一波法國飲食文化全球化的方法和途徑。
另外更重要的是，這些學生學習過程中，雖然主要是依循著學校所提供的課程逐步學習法式料理或甜點所需要的知識和技術，尤其是要在學習期間將各項技巧內化到自身的身體節奏當中，讓自己可以在不加思索之下施作出來。但是，除了實作上身體技藝的訓練之外，由課程中及學生在法國學習期間日常生活的安排，技術的學習並不是課程中唯一教授，或是學生們唯一想學習的內容，法式料理與甜點相關感官能力的培養，例如滋味和美學等也是傳承和學習的重點，但是這需要藉由文化的了解和內化後才有辦法習得。
文化在其中所扮演的角色也是為什麼學生們會前往法國學習的主要因素。因為感知技能的形塑是來自於文化成員與日常生活各種活動的交涉，是一種經由日常、重複之身體實踐與技術層面的掌握。因此，在研究中會以學生在法國期間的課程安排和日常生活活動，去分析他們如何由不同面向的學習，獲得身體上和感官上對於法式料理和甜點技藝和文化的理解和內化。
研究對象及方法
為了瞭解這群學生在法國廚藝學校學習技藝的過程，以及廚藝學校如何藉由各種不同的課程內容讓他們得以在短時間內不僅習得法式料理或甜點所需要的知識和技術外，也同時將法國飲食文化的哲學傳遞給他們，共訪問了55位赴法國廚藝學校的台灣學生。在這群受訪者之中，根據他們在接受訪問時求學階段的不同，共可分為兩個群體。第一類是正在法國廚藝學校學習的學生。第二類則是已經結束在法國的學業並返回台灣的學生。當中為了能更深入了解這些學生在前往廚藝學校學習後的生涯發展，所以，對於第一類的受訪者，除了在法國訪問及了解他們在廚藝學校學習的情形之外，也在其完成廚藝學校學業返回台灣後繼續進行訪談及觀察。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。