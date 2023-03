【藝文圖表】2023奧斯卡獎看點不只楊紫瓊，五大獎亞裔入圍者也創新高

第95屆奧斯卡獎將於3月11日揭曉,由馬來西亞女星楊紫瓊主演的《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All At Once)來勢洶洶。該片總計入圍11個獎項,成為本屆入圍冠軍,而楊紫瓊則是首位最佳女主角亞裔入圍者,也讓奧斯卡獎的「多元性」再次成為眾所矚目的焦點。事實上,除了楊紫瓊以外,本屆五大個人獎項(最佳導演、最佳男女主角、最佳男女配角)共有5位亞裔入圍者,已創下奧斯卡史上最多亞裔入圍紀錄。

綜觀近年的奧斯卡入圍名單可以發現,這幾年五大個人獎項的亞裔入圍者逐漸增多。在2021年有4位亞裔入圍者且拿下兩個主要獎項,而到2023年時則有5位亞裔入圍者。

本屆亞裔入圍者除了《媽的多重宇宙》楊紫瓊入圍女主角獎以外,還有同片的關繼威入圍最佳男配角,許瑋倫(Stephanie Hsu)入圍最佳女配角獎,導演之一關家永入圍最佳導演。除此之外,《我的鯨魚老爸》(The Whale)中的亞裔美國演員周洪(Hong Chau)也入圍最佳女配角,將與同為亞裔演員的許瑋倫一同競逐該獎項,也是奧斯卡金像獎前所未有的景象。

近年美國影藝學院積極彰顯多元性,納入更多背景的會員,以消除過往「太白」的疑慮,也讓亞裔入圍者再度受到矚目,而且連續幾年亞裔入圍者皆在獎項上有所斬獲,包含2020年韓國導演奉俊昊奪下最佳導演、最佳影片等4項大獎,2021年中國導演趙婷獲得最佳導演、南韓演員尹汝貞獲最佳女配角。

楊紫瓊先前接受《Variety》訪問曾說:「 我們一直在那裡,但我們沒有同樣的機會。 我希望這能徹底改變一切。 我希望我們作為演員,不要因為我們是非裔美國人或亞洲人或這個或那個而被選角。 我們被選中是因為我們擅長我們所做的事情,我們應該有機會展示這一點。」

Photo Credit: GettyImages 《媽的多重宇宙》於2月26日橫掃美國演員工會獎(Screen Actors Guild)電影類獎項後,劇組合照的喜悅畫面。

被視為奧斯卡演員獎項風向球的美國演員工會獎2月26日揭曉,《媽的多重宇宙》幾乎橫掃電影類獎項,拿下最佳男配角獎、最佳卡司獎、最佳女主角獎、最佳女配角獎等四大獎,其中楊紫瓊及關繼威皆創下該獎紀錄,成為獲得美國演員工會獎女主角獎及男配角獎的首位亞洲演員,讓劇組喜出望外。

究竟奧斯卡金像獎是否能延續氣勢斬獲佳績,眾人皆拭目以待。

