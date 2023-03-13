重視品質勝於價格、專科醫院規模堪比台灣教學醫院，沙烏地阿拉伯醫療體系蘊藏龐大商機

文：曾錙翎（新穎生醫董事長）

眾所皆知，沙烏地阿拉伯（簡稱沙國）是全球最大的石油出口國、中東的最大經濟體，靠著賺取油元累積可觀的國家財富，但鮮少人知道沙國擁有強大與先進的醫療系統、大型醫院林立，足可媲美西方發達國家。

近年在現任首相、也是沙國王儲穆罕默德·賓·沙爾曼（Mohammed Bin Salman）大刀闊斧推動衛生部門的全面改革，並將醫療服務納入《願景2030》計畫，目前形成公民營混合的醫療體系，民營佔比已達三分之一，大幅提升沙國醫療市場發展的多元化、智慧化與彈性化，蘊藏龐大商機。

今（2023）年2月初，趁著參加杜拜Medlab展之便，特地轉赴沙國的首都利雅德與第三大城市達曼做實地訪察，會晤當地的醫界權威，包括沙國頂尖SBAHC醫療體系現任研發中心負責人Khalid Al Rubeaan醫師、King Salman Hospital糖尿病中心負責人等，並分別在沙國衛生部旗下腎病及糖尿病專責醫院、達曼的最大私人醫院等發表演說，與醫師們進行交流，對沙國的醫療體系、民眾就醫習慣、保險制度，以及當地的糖尿病照顧與管理模式等，都有深入瞭解，收獲良多。

令我對沙國整個醫療體系大為改觀且印象深刻的有三個部分：

一、他們樂於接受創新醫療技術及試驗並勇於率先導入應用，爭取「成為第一」的雄心；

二、相當重視醫療產品的品質與服務，因此價格非絕對考量；

三、大型化的專科醫院林立，例如糖尿病專科醫院、腎臟病專科醫院、心血管專科醫院等等，且每家專科醫院的規模幾乎與台灣的教學醫院規模相當。

生活型態改變，沙國糖尿病患激增

例如這次拜訪的Rubeaan醫師，是沙國衛生部糖尿病諮議委員，也是前利雅德國王大學醫學院教授兼糖尿病研究戰略中心執行主任，長期致力於沙國及中東地區糖尿病的基礎研究、教育、預防和流行病學，發表大量涵蓋糖尿病領域的科學論文與相關出版物，並擁有相關技術專利，同時也獲得沙國政府及學研機構頒發的國家與國際獎項，在沙國的糖尿病政策及防治上具有相當的影響力。

Rubeaan醫師本身也從事糖尿病腎病變的研究，在與他深談後，他對新穎生醫自主開發的DNlite-IVD103表達高度認同與興趣，承諾將給予我們進入沙國市場的必要協助。

從他口中得知目前沙國的糖尿病患者實際上已經超過600萬人，相較國際糖尿病聯盟（IDF）在2021年統計的430萬人，短短2年不到，成長近4成。根據他在2015年發表在《Journal of Diabetes》的論文顯示，在沙國有超過5成的人口罹患糖尿病或前期糖尿病（pre-diabetes）。

世界衛生組織（WHO）的統計數據也指出，沙國是中東地區患有糖尿病比例第二高的國家，在全球則排名第七，主要是從原本沙漠游牧生活型態轉為都市化後，飲食習慣大幅改變，加上缺乏運動，導致糖尿病患急遽增加。依沙國糖尿病協會的報告顯示，有超過50％的糖尿病患者死於心血管疾病，促使沙國政府對糖尿病及其引發的相關病變高度重視，在全國建置至少逾20個糖尿病防治中心，每年用於糖尿病的相關醫療保健支出近達75億美元。

此外，根據IDF資料更顯示，整個中東北非（MENA）地區，2021年用於糖尿病的相關醫療保健支出已達326億美元。整個中東是全球糖尿病盛行率最高的地區，因此，在杜拜Medlab展中，有許多中東國家如伊朗、約旦等國積極來爭取代理DNlite-IVD103，其中，伊朗的糖尿病患高達550萬人。

向糖尿病宣戰，檢測產品可望助攻

實地走訪利雅德的糖尿病中心，對於沙國投入完善的醫療相關設施，致力向糖尿病宣戰的決心，留下深刻印象。病患只要走入中心，不論在疾病成因、藥物治療、生活起居與飲食的諮詢，以及延伸的相關病變可能性等，都能得到相對應的治療與資訊。

另外，在腎移植領域向來保守的沙國，近兩年隨著對器官捐贈的態度逐漸扭轉與開放，目前正計畫興建沙國最大的私人腎移植中心，主導者之一恰巧正是Rubeaan醫師的學生。這次也有幸跟Rubeaan醫師的學生碰面交流，得知他目前也是利雅德沙曼國王醫院糖尿病中心的負責人。

沙國正逐漸從政府全部買單的福利國，引入市場力量朝民營化發展，他們相信私人部門可以提供更好的醫療保健服務。

然而，這個市場的醫藥體系不同於歐美國家，價格並非絕對考量，且每個醫院都有自己的統包模式，要打進當地醫院體系，必須和醫院建立起良好關係。新穎生醫透過代理商的安排，正持續建立行銷網路，並與當地意見領袖（KOL）保持穩定互動，期待能儘速將糖尿病腎病變（DKD）檢測與腎移植檢測產品導入市場，同時申請該國的保險給付，嘉惠更多病患。

本文經環球生技月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九