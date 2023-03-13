重視品質勝於價格、專科醫院規模堪比台灣教學醫院，沙烏地阿拉伯醫療體系蘊藏龐大商機
我們想讓你知道的是
近年在現任首相、也是沙國王儲沙爾曼大刀闊斧推動衛生部門的全面改革，並將醫療服務納入《願景2030》計畫，目前形成公民營混合的醫療體系，大幅提升沙國醫療市場發展的多元化、智慧化與彈性化，蘊藏龐大商機。我對沙國整個醫療體系大為改觀且印象深刻的有三個部分：
文：曾錙翎（新穎生醫董事長）
眾所皆知，沙烏地阿拉伯（簡稱沙國）是全球最大的石油出口國、中東的最大經濟體，靠著賺取油元累積可觀的國家財富，但鮮少人知道沙國擁有強大與先進的醫療系統、大型醫院林立，足可媲美西方發達國家。
近年在現任首相、也是沙國王儲穆罕默德·賓·沙爾曼（Mohammed Bin Salman）大刀闊斧推動衛生部門的全面改革，並將醫療服務納入《願景2030》計畫，目前形成公民營混合的醫療體系，民營佔比已達三分之一，大幅提升沙國醫療市場發展的多元化、智慧化與彈性化，蘊藏龐大商機。
今（2023）年2月初，趁著參加杜拜Medlab展之便，特地轉赴沙國的首都利雅德與第三大城市達曼做實地訪察，會晤當地的醫界權威，包括沙國頂尖SBAHC醫療體系現任研發中心負責人Khalid Al Rubeaan醫師、King Salman Hospital糖尿病中心負責人等，並分別在沙國衛生部旗下腎病及糖尿病專責醫院、達曼的最大私人醫院等發表演說，與醫師們進行交流，對沙國的醫療體系、民眾就醫習慣、保險制度，以及當地的糖尿病照顧與管理模式等，都有深入瞭解，收獲良多。
令我對沙國整個醫療體系大為改觀且印象深刻的有三個部分：
一、他們樂於接受創新醫療技術及試驗並勇於率先導入應用，爭取「成為第一」的雄心；
二、相當重視醫療產品的品質與服務，因此價格非絕對考量；
三、大型化的專科醫院林立，例如糖尿病專科醫院、腎臟病專科醫院、心血管專科醫院等等，且每家專科醫院的規模幾乎與台灣的教學醫院規模相當。
生活型態改變，沙國糖尿病患激增
例如這次拜訪的Rubeaan醫師，是沙國衛生部糖尿病諮議委員，也是前利雅德國王大學醫學院教授兼糖尿病研究戰略中心執行主任，長期致力於沙國及中東地區糖尿病的基礎研究、教育、預防和流行病學，發表大量涵蓋糖尿病領域的科學論文與相關出版物，並擁有相關技術專利，同時也獲得沙國政府及學研機構頒發的國家與國際獎項，在沙國的糖尿病政策及防治上具有相當的影響力。
Rubeaan醫師本身也從事糖尿病腎病變的研究，在與他深談後，他對新穎生醫自主開發的DNlite-IVD103表達高度認同與興趣，承諾將給予我們進入沙國市場的必要協助。
從他口中得知目前沙國的糖尿病患者實際上已經超過600萬人，相較國際糖尿病聯盟（IDF）在2021年統計的430萬人，短短2年不到，成長近4成。根據他在2015年發表在《Journal of Diabetes》的論文顯示，在沙國有超過5成的人口罹患糖尿病或前期糖尿病（pre-diabetes）。
世界衛生組織（WHO）的統計數據也指出，沙國是中東地區患有糖尿病比例第二高的國家，在全球則排名第七，主要是從原本沙漠游牧生活型態轉為都市化後，飲食習慣大幅改變，加上缺乏運動，導致糖尿病患急遽增加。依沙國糖尿病協會的報告顯示，有超過50％的糖尿病患者死於心血管疾病，促使沙國政府對糖尿病及其引發的相關病變高度重視，在全國建置至少逾20個糖尿病防治中心，每年用於糖尿病的相關醫療保健支出近達75億美元。
此外，根據IDF資料更顯示，整個中東北非（MENA）地區，2021年用於糖尿病的相關醫療保健支出已達326億美元。整個中東是全球糖尿病盛行率最高的地區，因此，在杜拜Medlab展中，有許多中東國家如伊朗、約旦等國積極來爭取代理DNlite-IVD103，其中，伊朗的糖尿病患高達550萬人。
向糖尿病宣戰，檢測產品可望助攻
實地走訪利雅德的糖尿病中心，對於沙國投入完善的醫療相關設施，致力向糖尿病宣戰的決心，留下深刻印象。病患只要走入中心，不論在疾病成因、藥物治療、生活起居與飲食的諮詢，以及延伸的相關病變可能性等，都能得到相對應的治療與資訊。
另外，在腎移植領域向來保守的沙國，近兩年隨著對器官捐贈的態度逐漸扭轉與開放，目前正計畫興建沙國最大的私人腎移植中心，主導者之一恰巧正是Rubeaan醫師的學生。這次也有幸跟Rubeaan醫師的學生碰面交流，得知他目前也是利雅德沙曼國王醫院糖尿病中心的負責人。
沙國正逐漸從政府全部買單的福利國，引入市場力量朝民營化發展，他們相信私人部門可以提供更好的醫療保健服務。
然而，這個市場的醫藥體系不同於歐美國家，價格並非絕對考量，且每個醫院都有自己的統包模式，要打進當地醫院體系，必須和醫院建立起良好關係。新穎生醫透過代理商的安排，正持續建立行銷網路，並與當地意見領袖（KOL）保持穩定互動，期待能儘速將糖尿病腎病變（DKD）檢測與腎移植檢測產品導入市場，同時申請該國的保險給付，嘉惠更多病患。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna