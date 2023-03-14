認識「下泌尿道症候群」：每個男人幾乎都會攝護腺肥大，如何自我評估？

文：李致樵醫師

李醫師，我最近兩年開始尿尿越來越慢、要站在小便斗前等好幾秒才尿得出來，尿完以後就一直滴滴答答弄到褲子都濕了。白天的時候一想尿尿就很急，還沒到廁所就漏一點出來，半夜起床小便5次，根本無法好好睡覺。

上面這個例子，常常在我的門診發生。今天我們就來探討一下泌尿科的大宗：攝護腺肥大（Benign Prostatic Hyperplasia）。在探討這個疾病前，想讓大家先了解一個專業名詞：下泌尿道症候群（Lower urinary tract symptoms）。

什麼是下泌尿道症候群？

下泌尿道症候群是指一群可能同時發生的排尿症狀，包含頻尿、急尿、急迫性漏尿、排尿前等比較久、排尿中斷、排尿水柱細、排尿速度慢、殘尿感、尿完尾端滴尿、夜尿......更嚴重一點甚至會完全尿不出來，造成急性尿滯留。

造成下泌尿道症候群的病因有十幾種，當男人發現自己有這些症狀時，就必須要找泌尿科醫師來詳細診斷評估，查明主要的病因。而最常造成下泌尿道症候群的其中一個原因就是「攝護腺肥大」。

什麼是攝護腺肥大？

攝護腺是每個男人都有的構造，位在膀胱開口處的尿道周圍，整個包住且構成一部分尿道。正常來說，攝護腺會分泌特殊液體到精液裡面，幫助精蟲活動。隨著年紀增長，攝護腺體積會越來越大，慢慢地擠壓尿道造成狹窄，最後就會導致各種下泌尿道症候群的出現。

雖然攝護腺肥大是人體自然的變化，但有些危險因子會影響攝護腺肥大的速度跟體積，包含遺傳基因、種族、後天環境及體內性荷爾蒙的平衡等等。因此每個男人攝護腺增長的速度與可能到達的體積都不一樣。

男人年紀到40歲以後，攝護腺受到男性荷爾蒙的影響

會開始組織增生造成肥大，這是人體的自然現象。

根據醫學統計，年齡超過90歲的男人，大於90％都有攝護腺肥大的問題。

圖片來源：李致樵醫師

攝護腺肥大的症狀

攝護腺肥大的症狀就是下泌尿道症候群裡的那些症狀：一直有尿不乾淨的感覺、頻尿、排尿中斷、急尿、排尿水柱細又慢、排尿困難、夜尿、排尿到最後會滴尿、血尿等。

一般最常出現的症狀包含：

一直有尿不乾淨的感覺，導致剛尿完沒幾分鐘馬上又想去廁所。

頻尿。正常人兩小時尿一次，攝護腺肥大的人頻率更高。

排尿中斷。無法一次尿到底，排尿水柱中間會停頓幾秒。

急尿。一想尿就要馬上衝去廁所，甚至來不及會先漏一點尿出來。

排尿水柱細又慢。可能尿完需要好幾分鐘。

排尿困難。一開始需要等或是肚子出力尿才會出來。

夜尿。睡著以後到起床前，若起床尿尿兩次或以上，就不正常。

排尿到最後會滴尿。

血尿。可能是肉眼可見性血尿或是尿液潛血。

攝護腺肥大如何自我評估

當發現自己有上述這些症狀時，即使只符合其中一兩項，都可能有攝護腺肥大，此時就應該找泌尿科醫師做詳細的檢查。這些症狀有時不會同時出現，有時會慢慢隨著年紀一一顯露出來。

攝護腺肥大幾乎是每個男人都會有的問題，往往會嚴重影響生活品質與睡眠。有個觀念很重要！攝護腺的體積大小與症狀不一定成正比。

有人攝護腺長得很快很大，卻沒有明顯臨床症狀；但有人攝護腺輕微肥大，卻已經造成明顯排尿症狀。所以攝護腺肥大的嚴重程度以臨床症狀為主。

目前國際間有一個標準的攝護腺肥大症狀的評分表：IPSS （International Prostate Symptom Score）。裡面有七大症狀評分，總分從最無症狀的0分到最嚴重的35分，不管是醫師或病患自己，都可以用來評估攝護腺肥大的嚴重程度。8分以上建議盡快到醫院檢查，你有可能需要治療

圖片來源：李致樵醫師

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航