認識「下泌尿道症候群」：每個男人幾乎都會攝護腺肥大，如何自我評估？
我們想讓你知道的是
攝護腺肥大幾乎是每個男人都會有的問題，往往會嚴重影響生活品質與睡眠。有個觀念很重要！攝護腺的體積大小與症狀不一定成正比。有人攝護腺長得很快很大，卻沒有明顯臨床症狀；但有人攝護腺輕微肥大，卻已經造成明顯排尿症狀。所以攝護腺肥大的嚴重程度以臨床症狀為主。
文：李致樵醫師
李醫師，我最近兩年開始尿尿越來越慢、要站在小便斗前等好幾秒才尿得出來，尿完以後就一直滴滴答答弄到褲子都濕了。白天的時候一想尿尿就很急，還沒到廁所就漏一點出來，半夜起床小便5次，根本無法好好睡覺。
上面這個例子，常常在我的門診發生。今天我們就來探討一下泌尿科的大宗：攝護腺肥大（Benign Prostatic Hyperplasia）。在探討這個疾病前，想讓大家先了解一個專業名詞：下泌尿道症候群（Lower urinary tract symptoms）。
什麼是下泌尿道症候群？
下泌尿道症候群是指一群可能同時發生的排尿症狀，包含頻尿、急尿、急迫性漏尿、排尿前等比較久、排尿中斷、排尿水柱細、排尿速度慢、殘尿感、尿完尾端滴尿、夜尿......更嚴重一點甚至會完全尿不出來，造成急性尿滯留。
造成下泌尿道症候群的病因有十幾種，當男人發現自己有這些症狀時，就必須要找泌尿科醫師來詳細診斷評估，查明主要的病因。而最常造成下泌尿道症候群的其中一個原因就是「攝護腺肥大」。
什麼是攝護腺肥大？
攝護腺是每個男人都有的構造，位在膀胱開口處的尿道周圍，整個包住且構成一部分尿道。正常來說，攝護腺會分泌特殊液體到精液裡面，幫助精蟲活動。隨著年紀增長，攝護腺體積會越來越大，慢慢地擠壓尿道造成狹窄，最後就會導致各種下泌尿道症候群的出現。
雖然攝護腺肥大是人體自然的變化，但有些危險因子會影響攝護腺肥大的速度跟體積，包含遺傳基因、種族、後天環境及體內性荷爾蒙的平衡等等。因此每個男人攝護腺增長的速度與可能到達的體積都不一樣。
男人年紀到40歲以後，攝護腺受到男性荷爾蒙的影響
會開始組織增生造成肥大，這是人體的自然現象。
根據醫學統計，年齡超過90歲的男人，大於90％都有攝護腺肥大的問題。
攝護腺肥大的症狀
攝護腺肥大的症狀就是下泌尿道症候群裡的那些症狀：一直有尿不乾淨的感覺、頻尿、排尿中斷、急尿、排尿水柱細又慢、排尿困難、夜尿、排尿到最後會滴尿、血尿等。
一般最常出現的症狀包含：
- 一直有尿不乾淨的感覺，導致剛尿完沒幾分鐘馬上又想去廁所。
- 頻尿。正常人兩小時尿一次，攝護腺肥大的人頻率更高。
- 排尿中斷。無法一次尿到底，排尿水柱中間會停頓幾秒。
- 急尿。一想尿就要馬上衝去廁所，甚至來不及會先漏一點尿出來。
- 排尿水柱細又慢。可能尿完需要好幾分鐘。
- 排尿困難。一開始需要等或是肚子出力尿才會出來。
- 夜尿。睡著以後到起床前，若起床尿尿兩次或以上，就不正常。
- 排尿到最後會滴尿。
- 血尿。可能是肉眼可見性血尿或是尿液潛血。
攝護腺肥大如何自我評估
當發現自己有上述這些症狀時，即使只符合其中一兩項，都可能有攝護腺肥大，此時就應該找泌尿科醫師做詳細的檢查。這些症狀有時不會同時出現，有時會慢慢隨著年紀一一顯露出來。
攝護腺肥大幾乎是每個男人都會有的問題，往往會嚴重影響生活品質與睡眠。有個觀念很重要！攝護腺的體積大小與症狀不一定成正比。
有人攝護腺長得很快很大，卻沒有明顯臨床症狀；但有人攝護腺輕微肥大，卻已經造成明顯排尿症狀。所以攝護腺肥大的嚴重程度以臨床症狀為主。
目前國際間有一個標準的攝護腺肥大症狀的評分表：IPSS （International Prostate Symptom Score）。裡面有七大症狀評分，總分從最無症狀的0分到最嚴重的35分，不管是醫師或病患自己，都可以用來評估攝護腺肥大的嚴重程度。8分以上建議盡快到醫院檢查，你有可能需要治療
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html