女王《愛對自己》：很多說不婚不生的後來都已婚生子了？為什麼？

文：女王

不婚不生的人，可能會結婚嗎？

當你希望別人為你改變時，你就要有他隨時會後悔的風險。

有讀者問：「如果認真交往的對象，跟我說他不婚不生，還要繼續交往嗎？能期待有好結果嗎？」

不婚不生的人可能會結婚嗎？有！但老實說，強求來的都沒好結局。

他能跟你結婚、生小孩，但不代表他會甘願、你會幸福。這真的是兩回事。

我想起了認識的男生朋友，他說自己的感情有「三年魔咒」，因為他真的不想結婚，但每任女友交往到第三年都會催婚，最後也都因為他不婚而分手。其實他很誠實，交往前都會告知「不婚」。只是女生總會有期待，想改變他。

最後他結婚了嗎？結了。跟一個不要求他結婚的女人結婚，但前提是「不生小孩」。因為他很討厭小孩，這一點不容妥協。還好，女生也不想生。兩人過著悠閒的頂客生活，不生小孩也很開心。

這並沒有對錯，人如果知道自己要什麼、適合什麼，把醜話說前頭，是好事。總比騙你、拖著你，亂給承諾，不負責任來得好。

你怨他，他會說：「小孩是你自己要生的！」

這句話是不是很耳熟？很常聽到女生抱怨老公對小孩沒有責任感，其實他真的沒那麼愛小孩，只是因為你想生就配合你，但不要以為生了就能改變他。

老實說，不喜歡婚姻、不愛小孩，本來就沒對錯，就像你養不養寵物、愛不愛吃辣、喜歡什麼音樂⋯⋯都是個人喜好。

有的人就是不適合婚姻，就像你交往過的對象，也不是每個你都敢嫁／娶吧？有的適合戀愛，有的適合曖昧，有的⋯⋯就適合懷念。

但我必須說，他不婚不生可能是誠實，也可能是不夠愛你，你並不是他想結婚的對象。既然跟你的預期、目標不同，更不用浪費時間在他身上。不必不甘心、不必遺憾，你也把他當過客就好。

真正愛你的人，會讓你得到絕對的重視、尊重、承諾和行動。如果沒有（不要騙自己）就是你該好好停損了。

不要逼他、不要求他，也不要等他。

朋友說：「如果是我，談談戀愛就好，執著結婚是何苦？結了也不會過得更好！通常是更糟好嗎？」

另一個朋友說：「結婚這件事，一定要他比你更想結，這樣才會幸福。如果是你單方面比較想，那以後辛苦的都是你。」這真是過來人的箴言！

「不過，很多說不婚不生的後來都已婚生子了？為什麼？」

「生小孩不是重點，而是生了之後，才能認清對方的真貌。」這一定要有生過小孩的才懂。就像網友說的，生小孩就像一面照妖鏡，照出對方的真面目，到底是一個怎樣的人。

當你希望別人為你改變時，你就要有他隨時會後悔的風險。

「結婚不是重點，也不是終點，而是結了婚之後，你是不是真的幸福。」其實很有可能是，他不是不想結婚而是不想跟你結婚。

書籍介紹

本文摘錄自《愛對自己》，圓神出版

作者：女王

★ 寫在暢銷書《愛自己》的12年後，我們才懂得，它不只是口號，而是用對的方式去愛自己！

愛自己不容易，愛「對」自己更難。我們以為愛都是美好的，事實上，愛是如此傷痕累累，一點也不美。只有在歷經千辛萬苦、擦乾眼淚後，我們才懂愛，才感謝自己從未放棄「愛自己」。

陪伴你長大的兩性作家「女王」寫在《愛自己》的12年後。愛自己不是一個口號，而是生而為人最基本的能力。上一本書《愛自己》寫著：「 一個快樂的女人，是不管有沒有人愛她，她都會愛自己，而不是努力去愛對方，卻一點也不愛自己。如果你不愛自己了，誰要來愛你？女人要的快樂、自信和幸福，先從愛自己開始。」

從以往的辛辣，到現在的成熟，走過單身，進入婚姻、有了孩子，女王的筆調更顯溫柔同理，緩緩道出身為女性的兩難，在淬鍊下蛻變成長，學著用對的方式付出愛，學著圓融經營任何一段關係，包含最親密的自己。

Photo Credit: 圓神出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航