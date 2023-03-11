女王《愛對自己》：很多說不婚不生的後來都已婚生子了？為什麼？
我們想讓你知道的是
有讀者問：「如果認真交往的對象，跟我說他不婚不生，還要繼續交往嗎？能期待有好結果嗎？」不婚不生的人可能會結婚嗎？有！但老實說，強求來的都沒好結局。他能跟你結婚、生小孩，但不代表他會甘願、你會幸福。這真的是兩回事。
文：女王
不婚不生的人，可能會結婚嗎？
當你希望別人為你改變時，你就要有他隨時會後悔的風險。
有讀者問：「如果認真交往的對象，跟我說他不婚不生，還要繼續交往嗎？能期待有好結果嗎？」
不婚不生的人可能會結婚嗎？有！但老實說，強求來的都沒好結局。
他能跟你結婚、生小孩，但不代表他會甘願、你會幸福。這真的是兩回事。
我想起了認識的男生朋友，他說自己的感情有「三年魔咒」，因為他真的不想結婚，但每任女友交往到第三年都會催婚，最後也都因為他不婚而分手。其實他很誠實，交往前都會告知「不婚」。只是女生總會有期待，想改變他。
最後他結婚了嗎？結了。跟一個不要求他結婚的女人結婚，但前提是「不生小孩」。因為他很討厭小孩，這一點不容妥協。還好，女生也不想生。兩人過著悠閒的頂客生活，不生小孩也很開心。
這並沒有對錯，人如果知道自己要什麼、適合什麼，把醜話說前頭，是好事。總比騙你、拖著你，亂給承諾，不負責任來得好。
你怨他，他會說：「小孩是你自己要生的！」
這句話是不是很耳熟？很常聽到女生抱怨老公對小孩沒有責任感，其實他真的沒那麼愛小孩，只是因為你想生就配合你，但不要以為生了就能改變他。
老實說，不喜歡婚姻、不愛小孩，本來就沒對錯，就像你養不養寵物、愛不愛吃辣、喜歡什麼音樂⋯⋯都是個人喜好。
有的人就是不適合婚姻，就像你交往過的對象，也不是每個你都敢嫁／娶吧？有的適合戀愛，有的適合曖昧，有的⋯⋯就適合懷念。
但我必須說，他不婚不生可能是誠實，也可能是不夠愛你，你並不是他想結婚的對象。既然跟你的預期、目標不同，更不用浪費時間在他身上。不必不甘心、不必遺憾，你也把他當過客就好。
真正愛你的人，會讓你得到絕對的重視、尊重、承諾和行動。如果沒有（不要騙自己）就是你該好好停損了。
不要逼他、不要求他，也不要等他。
朋友說：「如果是我，談談戀愛就好，執著結婚是何苦？結了也不會過得更好！通常是更糟好嗎？」
另一個朋友說：「結婚這件事，一定要他比你更想結，這樣才會幸福。如果是你單方面比較想，那以後辛苦的都是你。」這真是過來人的箴言！
「不過，很多說不婚不生的後來都已婚生子了？為什麼？」
「生小孩不是重點，而是生了之後，才能認清對方的真貌。」這一定要有生過小孩的才懂。就像網友說的，生小孩就像一面照妖鏡，照出對方的真面目，到底是一個怎樣的人。
當你希望別人為你改變時，你就要有他隨時會後悔的風險。
「結婚不是重點，也不是終點，而是結了婚之後，你是不是真的幸福。」其實很有可能是，他不是不想結婚而是不想跟你結婚。
書籍介紹
本文摘錄自《愛對自己》，圓神出版
作者：女王
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★ 寫在暢銷書《愛自己》的12年後，我們才懂得，它不只是口號，而是用對的方式去愛自己！
愛自己不容易，愛「對」自己更難。我們以為愛都是美好的，事實上，愛是如此傷痕累累，一點也不美。只有在歷經千辛萬苦、擦乾眼淚後，我們才懂愛，才感謝自己從未放棄「愛自己」。
陪伴你長大的兩性作家「女王」寫在《愛自己》的12年後。愛自己不是一個口號，而是生而為人最基本的能力。上一本書《愛自己》寫著：「 一個快樂的女人，是不管有沒有人愛她，她都會愛自己，而不是努力去愛對方，卻一點也不愛自己。如果你不愛自己了，誰要來愛你？女人要的快樂、自信和幸福，先從愛自己開始。」
從以往的辛辣，到現在的成熟，走過單身，進入婚姻、有了孩子，女王的筆調更顯溫柔同理，緩緩道出身為女性的兩難，在淬鍊下蛻變成長，學著用對的方式付出愛，學著圓融經營任何一段關係，包含最親密的自己。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna