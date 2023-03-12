《吃藥之後，然後呢？》：你的人生故事最後一章，可以不用是插管、吃藥、天花板
我們想讓你知道的是
課本從來就沒有告訴過我們，健康建議本身，其實很容易與病人的工作性質互相牴觸。課本也不曾告訴過我們，在健康建議執行的當下，將會給予病人極大心理壓力。當然了，課本也不會這樣下筆：使用健康建議的諸多限制，將會降低使用者的生活品質、讓他的生活更加難過。沒有，課本什麼都沒有說。
文：胡廷岳
「健康的人可以有很多夢想，但不健康的人只會有一個夢想。」
我是藥師，但我卻無法預防我的爸媽生病。
時間回到我剛考上醫學大學的那一年，那時候還年輕，血氣方剛的那種年輕，總覺得自己能念醫學大學很強很偉大、很值得走路抬頭挺胸。「畢竟多難考啊？全台有多少人想擠進這個名額，終於被我拿到手了！」你可以想像一位18歲的高中剛畢業小屁孩手拿著錄取成績、兩步併三步的跳著走回家，模仿著自己穿著藥師袍的樣子：「每一種藥的作用與副作用我都倒背如流！每一種疾病都能被我藥到病除！啊哈！」
這還不夠。
當我大一上學期一念完《預防癌症》的相關單元，我就帶著初生之犢的勇氣回家提醒爸爸：「欸老爸，你知道吃檳榔喝酒又抽菸的人，得癌症機率是別人的123倍嗎？你趕快戒」「欸老爸，你知道抽一包菸就會減少4小時的壽命嗎？你趕快戒」「欸老爸，你知道就算戒菸之後，原本吸菸的風險還是會累積起來伴隨你一輩子嗎？你趕快戒！」
當然我爸是不理我，然後我們就吵架了（畢竟血氣方剛）。
我們從我念醫學大學第一天就開始吵，吵到我爸確定罹癌的兩周之前，我們都還在為了「為什麼你不戒菸」而吵架。「要抽菸就去陽台抽好不好？要得癌症你自己得就好。」「吵什麼？你現在是在吵什麼？」
很明顯的，這些年的唇槍舌劍不可少，但我爸當然都沒有成功戒菸。除了失業沒工作的那幾年，為了省錢，菸抽的比較少之外，後來幾年的菸癮還越抽越大。「我從高中就開始抽了啦，很難戒啦」竟然還搞的好像每一位抽菸爸爸的藉口都一樣。
但管你好不好戒，抽菸會讓人生病的事實就是攤在眼前，電視上董氏基金會就是這樣宣導、甚至菸盒上面也是這樣警告啊？「肺癌？性功能障礙？那你怎麼就是聽不懂人話呢？」所以我們父子倆持續為了健康這檔事刀光劍影，從胡蘿蔔與鞭子與發毒誓樣樣都端出來用了，也都沒有用，然後他就得癌症了。在我爸生病的那天，我除了「你活該」的感覺之外，完全沒有感到任何意外。
好奇怪，真的好奇怪，這感覺就好像我爸是「故意讓自己生病」。
那我媽呢？媽媽總會比較好說話了吧？因為我外婆也有長期吃糖尿病藥的緣故，我擔心媽媽也遺傳上了糖尿病的基因，所以我尤其對「糖尿病」的單元更加用心與留意。
其中令人印象最深刻的是，當我唸到《糖尿病》的單元，課本上還特別提到：台灣女性平均在54歲的前後會確診糖尿病。你想的沒錯，我特地就在媽媽的54歲那年，買了台血糖機給她當作生日禮物。
「哇，你看看，這科學統計有多精準啊！」在媽媽生日那天，我迫不急待地將生日禮物打開、安裝、測量看看媽媽的血糖，哇，還真的被我們發現了，我媽果真正處在糖尿病前期（飯前血糖比標準高，但還不算是糖尿病）。現場搞的好像是我成功幫自己預防生病一樣，我本人超級開心。
「這是好消息啊！提早發現高血糖、控制好糖尿病，這樣我們就可以提早預防併發症！」我甚至還暗暗自喜：接下來的一切都只要照著書上的流程走，我就可以幫媽媽的忙了。阻擋了一切失明、截肢、褥瘡、神經發麻的後遺症。你看，念醫學大學多好、多有用！大家都是等到生病了才開始注意身體健康，但我們家的媽媽可不一樣，因為她有個念藥學系的兒子！
「媽，首先是多運動！多喝水！然後我們積極的控制飲食！」
我手指著課本上的〈糖尿病控制〉那一頁。
「不要。太累了。」我媽一面收拾晚餐的碗筷，一面回答。
我竟然又被拒絕了？
難道媽媽也想「故意讓自己生病」嗎？
我不死心，我就是要追問下去：「但如果控制得好，這樣你就不用一輩子吃糖尿病的藥了呢？就算累，為了身體也要維持啊！」我語氣理直氣壯。
這時候我媽才放下手邊工作，緩緩地說：「你想一下，我每天都要去雇主的家裡面打掃，人家的廁所貴成那樣，我如果『多喝水』，那我要去哪裡上廁所？然後轉換到下一位雇主之間的倉促交通時間，我哪有時間可以『好好吃飯』？沒有吃太多飯就已經很不錯了。而且，像我們做苦力工作的人，如果沒有吃飯，就不會有吃飽的感覺，不可能減醣啦！」
「而下班回家『多運動』又更加不可能了。」我幫我媽補充，畢竟我這臉已經被打得夠腫了。
「沒錯，所以還是讓我吃藥吧。吃了無法控制就去打針（胰島素）。」語畢，媽媽拿穩了手上的碗筷，轉身走進了廚房，不想讓我看見她的表情。只留下我一個人陷入了沙發、陷入了長長的沉思。
當下，我滿腦子就只有一個念頭：長期跟著課本學習治「病」的我們，是否都忘了如何治療一個「人」了？
課本從來就沒有告訴過我們，健康建議本身，其實很容易與病人的工作性質互相牴觸。課本也不曾告訴過我們，在健康建議執行的當下，將會給予病人極大心理壓力。當然了，課本也不會這樣下筆：使用健康建議的諸多限制，將會降低使用者的生活品質、讓他的生活更加難過。
沒有，課本什麼都沒有說。
它只負責把我們訓練成一台健康建議留聲機——負責念出書本裡的文字，而嗓音還特別討人厭的那種。「遇到看到Ａ數據，就用A方法處理，若沒有成功就改成B建議。」教科書一邊說，一邊把我們培養成一個眼中只看的到「疾病」、「數字」，而眼裡完全沒有「人」的醫療人員。
說好聽點，這麼做的好處是容易集體教育，但壞處早已顯而易見了：有82％的人口做不到照顧自己（註1）、台灣有70％的洗腎病人來自血糖血壓控制不好（註2）、洗腎成為健保支出排行榜長年冠軍（註3）、台灣的洗腎率蟬聯世界第一（而且連續十幾年，註4-6）。還有還有，明明只要驗個大便就有9成機率可以活下來（註7），但全台知道有健檢服務的人裡，仍有51％的人不想做健康檢查（註8），大腸癌至今榜首連續13年（註9）。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。