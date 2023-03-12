《吃藥之後，然後呢？》：你的人生故事最後一章，可以不用是插管、吃藥、天花板

文：胡廷岳

「健康的人可以有很多夢想，但不健康的人只會有一個夢想。」

我是藥師，但我卻無法預防我的爸媽生病。

時間回到我剛考上醫學大學的那一年，那時候還年輕，血氣方剛的那種年輕，總覺得自己能念醫學大學很強很偉大、很值得走路抬頭挺胸。「畢竟多難考啊？全台有多少人想擠進這個名額，終於被我拿到手了！」你可以想像一位18歲的高中剛畢業小屁孩手拿著錄取成績、兩步併三步的跳著走回家，模仿著自己穿著藥師袍的樣子：「每一種藥的作用與副作用我都倒背如流！每一種疾病都能被我藥到病除！啊哈！」

這還不夠。

當我大一上學期一念完《預防癌症》的相關單元，我就帶著初生之犢的勇氣回家提醒爸爸：「欸老爸，你知道吃檳榔喝酒又抽菸的人，得癌症機率是別人的123倍嗎？你趕快戒」「欸老爸，你知道抽一包菸就會減少4小時的壽命嗎？你趕快戒」「欸老爸，你知道就算戒菸之後，原本吸菸的風險還是會累積起來伴隨你一輩子嗎？你趕快戒！」

當然我爸是不理我，然後我們就吵架了（畢竟血氣方剛）。

我們從我念醫學大學第一天就開始吵，吵到我爸確定罹癌的兩周之前，我們都還在為了「為什麼你不戒菸」而吵架。「要抽菸就去陽台抽好不好？要得癌症你自己得就好。」「吵什麼？你現在是在吵什麼？」

很明顯的，這些年的唇槍舌劍不可少，但我爸當然都沒有成功戒菸。除了失業沒工作的那幾年，為了省錢，菸抽的比較少之外，後來幾年的菸癮還越抽越大。「我從高中就開始抽了啦，很難戒啦」竟然還搞的好像每一位抽菸爸爸的藉口都一樣。

但管你好不好戒，抽菸會讓人生病的事實就是攤在眼前，電視上董氏基金會就是這樣宣導、甚至菸盒上面也是這樣警告啊？「肺癌？性功能障礙？那你怎麼就是聽不懂人話呢？」所以我們父子倆持續為了健康這檔事刀光劍影，從胡蘿蔔與鞭子與發毒誓樣樣都端出來用了，也都沒有用，然後他就得癌症了。在我爸生病的那天，我除了「你活該」的感覺之外，完全沒有感到任何意外。

好奇怪，真的好奇怪，這感覺就好像我爸是「故意讓自己生病」。

那我媽呢？媽媽總會比較好說話了吧？因為我外婆也有長期吃糖尿病藥的緣故，我擔心媽媽也遺傳上了糖尿病的基因，所以我尤其對「糖尿病」的單元更加用心與留意。

其中令人印象最深刻的是，當我唸到《糖尿病》的單元，課本上還特別提到：台灣女性平均在54歲的前後會確診糖尿病。你想的沒錯，我特地就在媽媽的54歲那年，買了台血糖機給她當作生日禮物。

「哇，你看看，這科學統計有多精準啊！」在媽媽生日那天，我迫不急待地將生日禮物打開、安裝、測量看看媽媽的血糖，哇，還真的被我們發現了，我媽果真正處在糖尿病前期（飯前血糖比標準高，但還不算是糖尿病）。現場搞的好像是我成功幫自己預防生病一樣，我本人超級開心。

「這是好消息啊！提早發現高血糖、控制好糖尿病，這樣我們就可以提早預防併發症！」我甚至還暗暗自喜：接下來的一切都只要照著書上的流程走，我就可以幫媽媽的忙了。阻擋了一切失明、截肢、褥瘡、神經發麻的後遺症。你看，念醫學大學多好、多有用！大家都是等到生病了才開始注意身體健康，但我們家的媽媽可不一樣，因為她有個念藥學系的兒子！

「媽，首先是多運動！多喝水！然後我們積極的控制飲食！」

我手指著課本上的〈糖尿病控制〉那一頁。

「不要。太累了。」我媽一面收拾晚餐的碗筷，一面回答。

我竟然又被拒絕了？

難道媽媽也想「故意讓自己生病」嗎？

我不死心，我就是要追問下去：「但如果控制得好，這樣你就不用一輩子吃糖尿病的藥了呢？就算累，為了身體也要維持啊！」我語氣理直氣壯。

這時候我媽才放下手邊工作，緩緩地說：「你想一下，我每天都要去雇主的家裡面打掃，人家的廁所貴成那樣，我如果『多喝水』，那我要去哪裡上廁所？然後轉換到下一位雇主之間的倉促交通時間，我哪有時間可以『好好吃飯』？沒有吃太多飯就已經很不錯了。而且，像我們做苦力工作的人，如果沒有吃飯，就不會有吃飽的感覺，不可能減醣啦！」

「而下班回家『多運動』又更加不可能了。」我幫我媽補充，畢竟我這臉已經被打得夠腫了。

「沒錯，所以還是讓我吃藥吧。吃了無法控制就去打針（胰島素）。」語畢，媽媽拿穩了手上的碗筷，轉身走進了廚房，不想讓我看見她的表情。只留下我一個人陷入了沙發、陷入了長長的沉思。

當下，我滿腦子就只有一個念頭：長期跟著課本學習治「病」的我們，是否都忘了如何治療一個「人」了？

課本從來就沒有告訴過我們，健康建議本身，其實很容易與病人的工作性質互相牴觸。課本也不曾告訴過我們，在健康建議執行的當下，將會給予病人極大心理壓力。當然了，課本也不會這樣下筆：使用健康建議的諸多限制，將會降低使用者的生活品質、讓他的生活更加難過。

沒有，課本什麼都沒有說。

它只負責把我們訓練成一台健康建議留聲機——負責念出書本裡的文字，而嗓音還特別討人厭的那種。「遇到看到Ａ數據，就用A方法處理，若沒有成功就改成B建議。」教科書一邊說，一邊把我們培養成一個眼中只看的到「疾病」、「數字」，而眼裡完全沒有「人」的醫療人員。

說好聽點，這麼做的好處是容易集體教育，但壞處早已顯而易見了：有82％的人口做不到照顧自己（註1）、台灣有70％的洗腎病人來自血糖血壓控制不好（註2）、洗腎成為健保支出排行榜長年冠軍（註3）、台灣的洗腎率蟬聯世界第一（而且連續十幾年，註4-6）。還有還有，明明只要驗個大便就有9成機率可以活下來（註7），但全台知道有健檢服務的人裡，仍有51％的人不想做健康檢查（註8），大腸癌至今榜首連續13年（註9）。