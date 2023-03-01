特斯拉將進入馬來西亞市場，身為產油國的馬來西亞要發展電動車產業容易嗎？

據《亞洲新聞台》及《曼谷郵報》報導，美國最大的電動汽車公司特斯拉（Tesla）即將設立馬來西亞總部，該公司預計設立汽車展示空間、服務中心與充電站路網。

「我們很高興特斯拉決定馬來西亞能在電動汽車產業鏈中佔有一席之地，這表示特斯拉對我們的經濟基礎及商業環境有信心。」國際貿易和工業部（MITI）部長Tengku Zafrul Aziz表示，他補充馬來西亞除了可以藉此創造更多技術性的工作機會，增加當地公司參與特斯拉生態系統，同時戰略性地利用已建立的電子電氣生態系統，使馬來西亞成為電動汽車相關技術的首選投資目的地。

美國最大電動汽車公司特斯拉。Photo Credit: GettyImages

除了外國公司的進駐，馬來西亞本土汽車代理公司森那美汽車（Sime Darby Motors）也於去年底表示，將於未來2年內，在馬國投資5億馬幣（新台幣35億）引進中國電動車品牌「比亞迪」（BYD），以配合國內日益漸增的電動汽車需求。

近年來馬來西亞專注於電動汽車產業的發展，目標為至2025年前，全境能設置至少一萬個公共充電站；以及在2030年前，包含混合動力在內的電動汽車數量能佔整個汽車產業總量的15%。

據《路透社》報導，全球的環保意識逐漸抬頭，比起耗油的傳統汽車，越來越多人更傾向購買不費油、依靠充電設備的電動汽車。麥肯錫公司駐新加坡合夥人Rahul Gupta表示，電動汽車和混合動力汽車佔2022年全球四輪汽車銷量的18%，而購買電動汽車的客群地區主要都集中在美國、歐洲與中國，後兩個市場分別佔整體銷售額的20%和 25%左右。

但在東南亞地區，2022年電動汽車佔銷售額的比例不到2%。電動汽車在該地區不盛行的主要原因，除了都市以外的地區缺乏充電基礎設施外，也因為東南亞地區的車輛約莫有80%是兩輪汽車或是三輪嘟嘟車，與美國、歐洲及中國人民以汽車作為交通工具有很大的不同。

在這些國家，電動汽車的增長是由汽車電氣化推動的，但在東南亞地區，四輪汽車的需求相對較低，甚至被視作奢侈品，因此更難以推動購買更高價位的電動汽車。Rahul Gupta認為，若要解決這個問題，東南亞政府必須在購買時引入補貼以幫助買家，並為汽車製造商提供激勵或稅收減免以降低生產成本。

馬來西亞政府便在近年內加快步伐，為汽車和電池製造商提供越來越多的激勵措施，如為買家提供稅收減免，並制定雄心勃勃的目標，試圖將自己定位為東南亞地區的電動汽車製造中心，但馬來西亞本身卻也存在著發展電動汽車的障礙。

46歲的Farhan在馬來西亞國油公司（Petronas）的支持下，在去年六月駕駛特斯拉進行馬來半島之旅，為期三天的旅程駕駛約1700公里，其初衷是為了證明電動汽車的系統也可以在城市以外和東南亞國家的農村地區運行，但結束旅途後Farhan也坦承，整個吉隆坡地區僅有50多個充電站，卻已是馬來西亞充電站最密集的區域。對於其他地區居民與普通大眾來說，改用電動汽車的門檻確實更高，尤其是當許多公寓拒絕安裝充電站，甚至不允許屋主自費充電。Farhan也補充，許多汽車經銷商也沒有接受過足夠的培訓，無法為潛在的電動汽車車主提供完善的建議。

然而，Farhan認為政府提供稅收優惠具有正面功效，政府將在近期內宣布更多2023年的財政激勵措施，其中便包含對電動汽車實行進口關稅和消費稅豁免。作為馬來西亞電動汽車車主俱樂部的成員之一，Farhan表示，馬來西亞目前約有2400輛註冊電動汽車，較2021年初的240輛，增長近十倍。

Farhan敦促政府設定積極的電動汽車目標，並建立一個單一機構來領導該國的電動汽車充電站，但他也承認馬來西亞作為石油的的淨生產國，政府全力發展電動汽車產業其實很敏感。

「這是先有雞還是先有蛋的情況，但就我個人而言，未來是不會再購買汽油了。」Farhan道。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒