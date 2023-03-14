陳進郎《股市大贏家》：功力平平的人總忙著思索新策略，最大的偏見就是「技術分析無用論」

文：陳進郎

【知識決定思路】

贏家切入問題核心

輸家圍著問題打轉

和大多數人一樣，我也曾過度依賴明牌做股票。發現這個方法行不通後，我慢慢摸索出一套標準化的操作模式。比如說，對於上市公司剛公布的獲利，我從電腦資料庫中對照該公司最近幾期的營收和獲利，扣除非常態性的業外損益，判斷是否合乎預期；然後，對於感興趣的股票，我審視其技術線形，觀察盤中走勢，決定是否採取行動。同樣地，我還可以從技術面或盤勢來選股。這樣的操作模式一旦定型了，就可以反覆運用。

快與準背後是千錘百鍊

但我發現，操作模式就像運球技巧，可以帶我們到球門前，卻不能幫我們得分，況且，股票操作的瓶頸不在操作模式，而是模式中涉及的知識，例如，影響後市的正反面變數中有許多種可能的組合，我們該如何取捨及解讀？

我慢慢發現，如果我們平常碰到問題時能反覆假設、求證，從中理出一些條理，等再次碰到類似情況，就能很快剔除不必要的資訊和選項，直接切入問題核心，正如禪師鈴木俊榮所說：「初學者心中可能性很多，專家心中可能性很少。」我認為股市高手之所以出手快，並不是訓練時刻意求快，而是因為見多識廣，所以思路敏捷，也就是說， 知識決定了思路； 而且，「快」與「準」也不是獨立事件， 而是千錘百鍊後的一體兩面。我在股市的這些心得，也可以從其他領域得到佐證，尤其是從西洋棋技。

西洋棋技由於容易評定等級、分解、測試，也便於在比賽廳中觀察，因而成了科學家檢驗思考理論的最佳依據。研究指出，棋技越高超的西洋棋手，不僅下得更好，也下得更快；另一研究發現，在一般性的記憶測試中，表現不會優於平常人的西洋棋特級大師，對於看過幾秒的典型棋局，記憶力相當驚人，但對於隨機擺設的棋局，棋技和記憶正確性之間的相關性就不甚明顯。由此可見，這種特殊的記憶能力必然是訓練的結果。

二○○一年，德國康士坦茲大學利用腦磁圖觀察棋士和電腦對弈時，以棋士腦子內各部位活動的高低，來探討他們思考的途徑。結果發現，業餘棋手常忙著分析不尋常的新棋步，而特級大師則擅長從長期記憶中擷取資訊。這同時解釋了特級大師之所以對典型的棋局有驚人記憶力，而且出手更明快精準，乃是因為他們在長期記憶中建立了量多質精的資料庫，所以能信手拈來。

綜合西洋棋和股市，我們可以這樣解釋：功力平平的人總是忙著思索新策略和新技巧，但棋藝大師和股市高手用的方法已經定型。這些頂尖者長期以來，把各種局勢和結果連結，慢慢詮釋出這些局勢背後代表的意義或背後運作的力量。由於觀察的次數夠頻繁，這些連結的影像深深地刻畫在腦中，一碰到類似情況，腦海裡自然浮現出相對應的結果。

科學家對西洋棋士的研究，顛覆了以往「思考與長期記憶不能並存」的說法， 證實了專業人士的「思考」， 常常只是把再熟悉不過的知識，從長期記憶中拿出來排列重組而已。這樣的心智結構有三大特點。第一、大量的知識黏附在記憶上，不再消失；第二、這些知識就像便條紙，很容易從記憶中提取；第三、抓出來的知識，必須適切地重新組合。

成功需要邏輯、取捨與組合

一般而言，我們對於感興趣的知識、加工過的知識或反覆認知的知識較不會忘記。因此，為了讓短期的理財記憶能夠存檔於長期記憶區， 我們首先要對股市感興趣； 接下來， 我們必須把學習內容結構化，就是在輸入資料時，經過釐清、篩檢、分組等分析的過程，用符合邏輯的方式，或結合圖像，讓片段的資訊連結，內化成知識網。

這樣一來，即使我們忘記了一些細節，也可以很快透過一脈相承的邏輯來推理，重建特定的細節，而不必動用太多迴路來回憶；此外，我們還要不斷的溫習，隨時檢視、汰換知識庫的內容，除了累積經驗，我們還要拉高視野，從練習中形成觀點。總之，為了提升知識庫的質量而且方便提取，我們要做到以下三點：

一、不受制於社會觀點或操作規則

我認為做股票最基本的心態就是要有批判心，不人云亦云，不迷信權威，凡事不預設立場，不習以為常。

投資人最大的偏見就是「技術分析無用論」。我覺得相較於基本面的資訊總是來得太晚，技術面的資訊顯得更具前瞻性；而且，技術分析大多借助圖形，更有助於記憶和提取。今天，用圖像訓練來開發右腦逐漸受到重視，但早在十幾年前，教我技術分析的老師，就已經指導我們用圖像配合邏輯來思考。他除了告訴我們從走勢圖的型態、趨勢線角度和常用指標，解釋相對應的市場心理，並和後市的漲跌做連結，還教我們一種另類的正反面思考─把走勢圖正著看，也倒過來看。

在這之前，我一向偏多，手中沒有股票就寢食難安，因為對持股懷有期待，因而只挑自己愛看的資訊，往往對底部型態反應強烈，對頭部型態視而不見。把走勢圖倒過來看以後，原本不痛不癢的頭部成了扣人心弦的底部，我也因此而敢放空。

除了要擺脫自己和世俗的定見，我們也不能被市場上的成規所拘束。我曾經看中一塊農地，但問題出在農地中央橫亙著一條馬路。告知賣方後， 他說：「路， 可以改道啊！」一語驚醒夢中人！ 我領悟到，我們平時賴以行事的原則就像是道路，雖然縮短了決策的時間，增加了我們的安全感， 但如果硬性規定自己一定要這樣、一定要那樣，只會阻斷我們的思考，錯失許多意想不到的風景。