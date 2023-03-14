陳進郎《股市大贏家》：功力平平的人總忙著思索新策略，最大的偏見就是「技術分析無用論」
我們想讓你知道的是
作者將20年投資經驗，所看過的空頭與多頭行情，或是股票正要發動前的起漲訊號分析得恰如其分，更把難以解釋的人性，用「紀律」一以貫之。
文：陳進郎
【知識決定思路】
贏家切入問題核心
輸家圍著問題打轉
和大多數人一樣，我也曾過度依賴明牌做股票。發現這個方法行不通後，我慢慢摸索出一套標準化的操作模式。比如說，對於上市公司剛公布的獲利，我從電腦資料庫中對照該公司最近幾期的營收和獲利，扣除非常態性的業外損益，判斷是否合乎預期；然後，對於感興趣的股票，我審視其技術線形，觀察盤中走勢，決定是否採取行動。同樣地，我還可以從技術面或盤勢來選股。這樣的操作模式一旦定型了，就可以反覆運用。
快與準背後是千錘百鍊
但我發現，操作模式就像運球技巧，可以帶我們到球門前，卻不能幫我們得分，況且，股票操作的瓶頸不在操作模式，而是模式中涉及的知識，例如，影響後市的正反面變數中有許多種可能的組合，我們該如何取捨及解讀？
我慢慢發現，如果我們平常碰到問題時能反覆假設、求證，從中理出一些條理，等再次碰到類似情況，就能很快剔除不必要的資訊和選項，直接切入問題核心，正如禪師鈴木俊榮所說：「初學者心中可能性很多，專家心中可能性很少。」我認為股市高手之所以出手快，並不是訓練時刻意求快，而是因為見多識廣，所以思路敏捷，也就是說， 知識決定了思路； 而且，「快」與「準」也不是獨立事件， 而是千錘百鍊後的一體兩面。我在股市的這些心得，也可以從其他領域得到佐證，尤其是從西洋棋技。
西洋棋技由於容易評定等級、分解、測試，也便於在比賽廳中觀察，因而成了科學家檢驗思考理論的最佳依據。研究指出，棋技越高超的西洋棋手，不僅下得更好，也下得更快；另一研究發現，在一般性的記憶測試中，表現不會優於平常人的西洋棋特級大師，對於看過幾秒的典型棋局，記憶力相當驚人，但對於隨機擺設的棋局，棋技和記憶正確性之間的相關性就不甚明顯。由此可見，這種特殊的記憶能力必然是訓練的結果。
二○○一年，德國康士坦茲大學利用腦磁圖觀察棋士和電腦對弈時，以棋士腦子內各部位活動的高低，來探討他們思考的途徑。結果發現，業餘棋手常忙著分析不尋常的新棋步，而特級大師則擅長從長期記憶中擷取資訊。這同時解釋了特級大師之所以對典型的棋局有驚人記憶力，而且出手更明快精準，乃是因為他們在長期記憶中建立了量多質精的資料庫，所以能信手拈來。
綜合西洋棋和股市，我們可以這樣解釋：功力平平的人總是忙著思索新策略和新技巧，但棋藝大師和股市高手用的方法已經定型。這些頂尖者長期以來，把各種局勢和結果連結，慢慢詮釋出這些局勢背後代表的意義或背後運作的力量。由於觀察的次數夠頻繁，這些連結的影像深深地刻畫在腦中，一碰到類似情況，腦海裡自然浮現出相對應的結果。
科學家對西洋棋士的研究，顛覆了以往「思考與長期記憶不能並存」的說法， 證實了專業人士的「思考」， 常常只是把再熟悉不過的知識，從長期記憶中拿出來排列重組而已。這樣的心智結構有三大特點。第一、大量的知識黏附在記憶上，不再消失；第二、這些知識就像便條紙，很容易從記憶中提取；第三、抓出來的知識，必須適切地重新組合。
成功需要邏輯、取捨與組合
一般而言，我們對於感興趣的知識、加工過的知識或反覆認知的知識較不會忘記。因此，為了讓短期的理財記憶能夠存檔於長期記憶區， 我們首先要對股市感興趣； 接下來， 我們必須把學習內容結構化，就是在輸入資料時，經過釐清、篩檢、分組等分析的過程，用符合邏輯的方式，或結合圖像，讓片段的資訊連結，內化成知識網。
這樣一來，即使我們忘記了一些細節，也可以很快透過一脈相承的邏輯來推理，重建特定的細節，而不必動用太多迴路來回憶；此外，我們還要不斷的溫習，隨時檢視、汰換知識庫的內容，除了累積經驗，我們還要拉高視野，從練習中形成觀點。總之，為了提升知識庫的質量而且方便提取，我們要做到以下三點：
一、不受制於社會觀點或操作規則
我認為做股票最基本的心態就是要有批判心，不人云亦云，不迷信權威，凡事不預設立場，不習以為常。
投資人最大的偏見就是「技術分析無用論」。我覺得相較於基本面的資訊總是來得太晚，技術面的資訊顯得更具前瞻性；而且，技術分析大多借助圖形，更有助於記憶和提取。今天，用圖像訓練來開發右腦逐漸受到重視，但早在十幾年前，教我技術分析的老師，就已經指導我們用圖像配合邏輯來思考。他除了告訴我們從走勢圖的型態、趨勢線角度和常用指標，解釋相對應的市場心理，並和後市的漲跌做連結，還教我們一種另類的正反面思考─把走勢圖正著看，也倒過來看。
在這之前，我一向偏多，手中沒有股票就寢食難安，因為對持股懷有期待，因而只挑自己愛看的資訊，往往對底部型態反應強烈，對頭部型態視而不見。把走勢圖倒過來看以後，原本不痛不癢的頭部成了扣人心弦的底部，我也因此而敢放空。
除了要擺脫自己和世俗的定見，我們也不能被市場上的成規所拘束。我曾經看中一塊農地，但問題出在農地中央橫亙著一條馬路。告知賣方後， 他說：「路， 可以改道啊！」一語驚醒夢中人！ 我領悟到，我們平時賴以行事的原則就像是道路，雖然縮短了決策的時間，增加了我們的安全感， 但如果硬性規定自己一定要這樣、一定要那樣，只會阻斷我們的思考，錯失許多意想不到的風景。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。