百年迪士尼的黑暗遺產：政治正確的非裔選角能否重寫《小美人魚》的故事？

文：Julia Hitz

富有遠見的美國插畫家迪士尼（Walt Disney）創造了從米老鼠到唐老鴨等一系列令人難忘的動畫形象。

迪士尼娛樂帝國創立於1923年10月16日，當天迪士尼向紐約電影發行公司溫克勒（M.J. Winkler）出售了12部電影，包括《愛麗絲夢遊仙境》。

這筆交易拉開了迪士尼品牌延續一個世紀的成功的序幕。本世紀，迪士尼已經從一家電影製作公司發展成為一家多媒體娛樂集團，擁有自己的串流媒體平台和眾多子公司。

為作為百年慶典紀念之一，迪士尼經典電影《小美人魚》的真人翻拍版將於2023年5月26日在影院上映。然而，影片的開始並非一帆風順。

新版《小美人魚》的選角風波

在1989年版迪士尼動畫電影中，主角艾莉兒（Ariel）被認為是「名副其實」的美人魚，身材瘦削，皮膚蒼白，長著一頭飄逸的紅髮。

這部電影的故事取材丹麥作家安徒生創作於1837年的童話故事《小美人魚》，迪士尼在經歷一段市場低潮之後，靠著它賺得盆滿缽滿。

《小美人魚》和它的主題曲〈在海底〉贏得了金球獎、葛萊美獎和奧斯卡金像獎最佳原創音樂獎和最佳歌曲獎。它和緊隨其後的《美女與野獸》（1991）、《阿拉丁》（1992）、《獅子王》（1994）和《風中奇緣》（1995）等動畫片掀起了1990年代的迪士尼熱潮。

但在2019年，當迪士尼宣布非裔美國女演員、歌手貝利（Halle Bailey）將飾演艾莉兒時，並不是每個人都對此感到滿意。

在#notmymermaid（不是我的美人魚）標籤下，人們以種族主義侮辱的方式請願反對這一選角決定。許多1989年版影迷無法想像扮演這個角色的演員會長得不一樣。

迪士尼堅決捍衛其選擇貝利的決定。在由迪士尼旗下的有線電視網路Freeform發布的推特聲明中，它寫道：「《小美人魚》的原作者是丹麥人。艾莉兒……是一條美人魚……但為了爭論起見，我們假設艾莉兒也是丹麥人。丹麥美人魚可以是黑人，因為丹麥『人』可以是黑人。」

迪士尼讚揚了貝利的傑出才能，並表示無法接受宣稱她「看起來不像卡通人物」這一種族主義事實。

老動畫片中的種族主義

在1941年的迪士尼電影《小飛象》中，一群烏鴉坐在樹枝上，其中一隻烏鴉抽著雪茄。他們歡笑、跳舞、唱歌，還取笑坐在附近的一頭大耳朵小象呆寶（Dumbo）。

烏鴉的頭領名叫克勞（Jim Crow）——這也是19世紀喜劇演員賴斯（Thomas D. Rice）的藝名，他以歧視性地扮演黑人的表演而出名。「吉姆克勞」也成為美國南部種族隔離法的別稱。

近年來，迪士尼承認這部經典電影中的這個場景令人反感，因為它讓人想起克勞的種族主義表演。在克勞的表演中，身為白人的他將臉塗黑，穿著破爛的衣服，模仿和嘲笑南部各州種植園中被奴役的非裔美國人。這部電影還包括其他嘲諷非裔美國人的描繪，這些描繪淡化了奴隸制的歷史。

目前，迪士尼通過電影開始前的觀影警示來解決這個問題。這些被警示的動畫片包括《小飛象》、《小飛俠》和《貓兒歷險記》等。

警示語裡寫道：「這個節目包括對人物或文化的負面描述和（或）虐待。這些刻板印象在當時是錯誤的，現在也是錯誤的。」

該公司表示，此類警示旨在激發討論，以幫助創造一個沒有歧視的更加包容的未來。問題是，僅僅在電影開始前警示一下就可以了嗎？

文化挪用：當時和現在

「文化挪用」是指一種文化的組成部分，例如智慧財產權、文化表現形式、手工藝品、歷史或知識類型被另一種文化成員使用，特別是用於資本收益。

迪士尼的電影作品中有幾個例子，出於娛樂目的而採用和改變了特定文化的元素。例如，電影《風中奇緣》與原著的故事幾乎沒有共同之處——迪士尼將一個10歲的女孩變成了一個迷人、衣著輕薄的女人，讓她愛上英國冒險家和殖民主義者史密斯（John Smith）。

隨著時間的推移，迪士尼認識到了這些錯誤。該公司現在越來越多地嘗試講述真實的故事，並與來自其他文化的創作者交流和合作。迪士尼於2019年創建了「Stories Matter」（故事攸關）平台，以討論其電影製作的新方法以及過去犯下的錯誤。

迪士尼電影和性別歧視

從女權主義的角度來看，許多迪士尼經典作品也存在性別歧視問題。尤其是小美人魚的故事不盡人意，因為她好不容易逃離了嚴厲的重男輕女父親，卻投入了一個她幾乎不認識的王子的懷抱——她不僅為此改變了自己的形體，還放棄了自己的聲音。

近年來，迪士尼改變了這種做法。

新的女主角被允許體驗她們的冒險，而不是把尋找王子作為人生的目標，例如《海洋奇緣》；或者挑戰傳統的浪漫愛情觀念，例如《冰雪奇緣》。

自2010年代以來，迪士尼電影中也出現了同性戀角色，例如2022年的《奇異世界》以同性戀浪漫為特色，儘管它也受到LGTBQ+社群中一些人士的批評。

對於這些社會問題，例如種族主義、性別歧視和恐同現象，只能通過講述更多樣化的故事來解決。

在此背景之下，迪士尼如何重寫小美人魚艾莉兒的故事，直到5月這部電影首映才會揭曉答案。

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