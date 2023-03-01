2023/03/01,
政治

中國兩會將揭幕，學者看好王滬寧或丁薛祥接掌香港事務

中國兩會將揭幕，學者看好王滬寧或丁薛祥接掌香港事務
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學者宋小莊指出，鑑於港澳事務的複雜性，北京有必要遴選作風鐵腕的來掌舵；任何閃失不只對中國的金融和經濟層面構成影響，還將波及兩岸與中美關係。

（中央社）中國年度全國政協與人大「兩會」即將於4日及5日揭幕，會中將決定多項重要人事任命，包括由誰接替韓正綜理港澳事務，中國學者點名王滬寧或丁薛祥，並說以主責對台統戰的王滬寧最有可能。

去年10月閉幕的中共20大敲定新一屆的中央委員、中央政治局委員及常委等要職人選，因主管港澳事務的國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧均不在名單裡，各方揣測勢必將調整港澳系統人事。

香港《南華早報》（SCMP）今天（1日）報導，現年67歲的王滬寧與60歲的丁薛祥，都是北京當局的最高決策機構，也就是中共中央政治局常委會的常委。

其中王滬寧可望在今年兩會期間獲任命接替汪洋擔任新屆的全國政協主席，至於丁薛祥則是極可能將接替68歲的韓正擔任國務院常務副總理。

中國全國港澳研究會理事及深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊表示，由於一般預料王滬寧將擔任政協主席，因此他更被看好將接下韓正統管港澳的棒子。

他說，全國政協向來是議政的機制，但近年來因中共領導階層逐漸拓展政協的代表性，並運用政協蒐羅社會各界的意見，政協的影響力和肩負的任務日益吃重。

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王滬寧

宋小莊指出，何況政協向來更是主責接觸台港澳民眾的統戰機關，而最近資深外交官宋濤獲任命接國台辦主任，預料他也將被任命政協副主席，可見北京意欲強化政協綜理港澳台事務的功能。

他說，如此王滬寧可說是較佳而且更順理成章主責港澳事務的人選，何況他是排名第4的政治局常委，並且即將統領全國政協。

宋小莊另指出，有鑑於港澳事務的複雜性，北京有必要從政治局常委中，遴選作風鐵腕的來掌舵，而且任何閃失不只對中國的金融和經濟層面構成影響，還將波及兩岸與中美關係。

不過中國全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，有鑑於丁薛祥是中共領導人習近平的親信，這個中共黨內排名第6的人物也有可能被委以主責港澳的重任。

他說，綜理香港事務需具備豐富的行政經驗，而且還得叫得動各部會首長，丁的行政手腕佳眾所周知，又深獲習近平信任，習出訪和國內視察的行程，他總是隨侍在側，丁擔任新職後勢必更大權在握

劉兆佳說，去年習近平率團走訪香港，訪團要角之一包括丁薛祥，而且丁非常熟稔香港事務。

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丁薛祥

據中國官媒《新華社》1月18日報導，中國全國政協常委會公布新一屆全國政協委員名單，其中包含在中共黨內排名第4的王滬寧，依照慣例他可望接替汪洋擔任全國政協主席。

另據今年1月底《日經亞洲》（Nikkei Asia）的報導，全國政協是中共最高的政治協商機構，主責統戰，包括拉攏台灣。

報導說，如此王滬寧也有望擔綱中央對台工作領導小組副組長，這是中共處理台灣議題的最高決策機構，一般由中共總書記擔任小組組長。

報導另指出，由於中共領導人習近平對香港採取強硬立場致台灣民意驟變，顯然北京高層已知「一國兩制」行不通，因此習重用被譽為「國師」的王滬寧，由他擘畫取代一國兩制的兩岸統一新論述。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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