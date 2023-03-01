美亞太助卿指中企提供瓦格納集團衛星影像，烏克蘭軍事總長：中國未向俄羅斯提供武器
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根據美方掌握消息，中國正在考慮提供俄羅斯致命性援助，引發外界關注；不過烏克蘭軍情總長日前表示，他「不認為中國會同意向俄羅斯提供武器」，他也沒有看到正在就這些事情進行談判的跡象，截至目前俄羅斯只有向伊朗購買武器。
美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）2月28日於聽證會上表示，中國衛星公司「長沙天儀空間科技研究院」（Spacety China）向俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）提供烏克蘭的衛星影像，這間公司已被美國財政部列入制裁黑名單。不過烏克蘭軍情總長指出，截至目前沒有中國向俄羅斯提供武器的跡象。
長沙天儀是被美國財政部制裁的16家企業之一，在北京和盧森堡設有辦事處。美國在今（2023）年1月26日宣布制裁長沙天儀，指出該公司向俄羅斯的技術公司Terra Tech，提供了烏克蘭地點的合成孔徑雷達（SAR）衛星影像，美國財政部指出，「收集這些影像是為了讓瓦格納能夠在烏克蘭開展作戰行動。」
康達於眾議院外交委員會上作證時再揭露此訊息，他說美國貿易黑名單上一家中國公司向瓦格納集團提供了衛星圖像。
康達表示，美國「毫無歉意地挺身」維護其價值觀和利益，但不想與中國發生衝突，也「不尋求新冷戰」。被問及中國支持俄羅斯入侵烏克蘭時，康達表示中國正加強與俄羅斯的經濟接觸，並增加來自俄羅斯的採購。康達強調，美國已明確表示，如果中國向俄羅斯提供「致命性軍援」，中國將面對隨之而來的後果和影響。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月18日警告，根據美方掌握消息，中國正在考慮提供俄羅斯致命性援助，引發外界關注；不過烏克蘭軍情總長布達諾夫（Kyrylo Budanov）2月25日接受《美國之音》採訪時表示，他「不認為中國會同意向俄羅斯提供武器」，他也沒有看到正在就這些事情進行談判的跡象，截至目前俄羅斯只有向伊朗購買武器。
美「中國問題特別委員會」首場聽證會登場：面對中國是生存鬥爭
美國聯邦眾議院28日除了舉行關於監督美國對烏克蘭援助的聽證會，去（2022）年甫成立的「中國問題特別委員會」也舉行成立以來的首場聽證會，《華爾街日報》指出，為了吸引更多民眾關注，聽證會特別選在晚上舉行，邀集了4位證人的證詞，包括美國前總統川普（Donald Trump）的國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、川普任內的副國安顧問博明（Matt Pottinger）、異議人士魏京生的前秘書童屹與美國製造業聯盟（AAM）主席保羅（Scott Paul），證詞範圍很廣，從壓制人權到中國對鄰國的軍事與經濟威脅。
中國問題特別委員會主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）28日表示，美國在台灣、人權和其他問題上與中國對抗的時間已經不多了。他說外界雖稱美中關係為戰略競爭，但這絕非「以禮相待的網球賽」，而是一場將決定21世紀人民生活樣貌的「生存鬥爭」，關乎到最基本的自由。
蓋拉格指出，他相信美國未來10年的政策，將為未來100年局勢奠定基礎，他說「時間不在我們這邊」，他說本屆國會雖然存在分歧，但已經無法在接下來2年內浪費時間在立法懸而未決或迎合媒體，「我們必須帶著急迫感行動」，蓋拉格說。
中國問題特別委員會沒有立法權，但能夠調查並發出傳票。保衛民主基金會（FDD）中國高級研究員辛格爾頓（Craig Singleton）認為，聽證會目的是向美國民眾說明中國作為全球競爭者所構成的具體威脅，以及這種競爭會如何影響他們的日常生活。
此外，該委員會也能與其他眾議院委員會合作，推動立法， 蓋拉格於聽證會前表示，委員會首要任務是解決對台軍售的延宕。
蓋拉格於2月17日至20日曾密訪台灣，他返美後指出，將利用中國問題特別委員會讓外界注意到武裝台灣的緊迫性以避免戰爭，他提到台灣總統對於價值190億美元的軍售延宕的擔憂，包含關鍵武器魚叉飛彈、F-16戰機等，一名美國國會助理指出，魚叉飛彈至少要到2027年才會大量交貨。
新聞來源
- US: Chinese company sent satellite images to Russia's Wagner Group（NHK）
- Ukrainian Intelligence Official Assesses Security Situation as War Enters Second Year（VOA）
- House Committee Lays Out Case for China Threat（The Wall Street Journal）
延伸閱讀
- 美眾院金融委員會通過3項挺台法案；中國問題特別委員會首次聽證會登場，關注焦點一次看
- 美國制裁中企Spacety China涉嫌向俄方提供烏克蘭衛星影像，支持瓦格納集團作戰行動
- 俄烏戰爭：布林肯為何指認中國「考慮」向俄羅斯提供「致命性軍援」？
- 《華盛頓郵報》：美眾院中國委員會主席週末密訪台灣4天，透露麥卡錫可能在2024大選後訪台
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核稿編輯：羅元祺
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
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-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
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