美亞太助卿指中企提供瓦格納集團衛星影像，烏克蘭軍事總長：中國未向俄羅斯提供武器

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）2月28日於聽證會上表示，中國衛星公司「長沙天儀空間科技研究院」（Spacety China）向俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）提供烏克蘭的衛星影像，這間公司已被美國財政部列入制裁黑名單。不過烏克蘭軍情總長指出，截至目前沒有中國向俄羅斯提供武器的跡象。

長沙天儀是被美國財政部制裁的16家企業之一，在北京和盧森堡設有辦事處。美國在今（2023）年1月26日宣布制裁長沙天儀，指出該公司向俄羅斯的技術公司Terra Tech，提供了烏克蘭地點的合成孔徑雷達（SAR）衛星影像，美國財政部指出，「收集這些影像是為了讓瓦格納能夠在烏克蘭開展作戰行動。」

康達於眾議院外交委員會上作證時再揭露此訊息，他說 美國貿易黑名單上一家中國公司向瓦格納集團提供了衛星圖像。

US: Chinese company sent satellite images to Russia's Wagner Group | NHK WORLD-JAPAN News https://t.co/iBMasxEoyC — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) March 1, 2023

康達表示， 美國「毫無歉意地挺身」維護其價值觀和利益，但不想與中國發生衝突，也「不尋求新冷戰」。 被問及中國支持俄羅斯入侵烏克蘭時，康達表示中國正加強與俄羅斯的經濟接觸，並增加來自俄羅斯的採購。 康達強調，美國已明確表示，如果中國向俄羅斯提供「致命性軍援」，中國將面對隨之而來的後果和影響。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月18日警告，根據美方掌握消息，中國正在考慮提供俄羅斯致命性援助，引發外界關注；不過烏克蘭軍情總長布達諾夫（Kyrylo Budanov）2月25日接受《美國之音》採訪時表示， 他「不認為中國會同意向俄羅斯提供武器」，他也 沒有看到正在就這些事情進行談判的跡象，截至目前俄羅斯只有向伊朗購買武器。

美「中國問題特別委員會」首場聽證會登場：面對中國是生存鬥爭

美國聯邦眾議院28日除了舉行關於監督美國對烏克蘭援助的聽證會，去（2022）年甫成立的「中國問題特別委員會」也舉行成立以來的首場聽證會，《華爾街日報》指出，為了吸引更多民眾關注，聽證會特別選在晚上舉行，邀集了4位證人的證詞， 包括美國前總統川普（Donald Trump）的國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、川普任內的 副國安顧問博明（Matt Pottinger）、異議人士魏京生的前秘書童屹與美國製造業聯盟（AAM）主席保羅（Scott Paul），證詞範圍很廣，從壓制人權到中國對鄰國的軍事與經濟威脅。

中國問題特別委員會主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）28日表示， 美國在台灣、人權和其他問題上與中國對抗的時間已經不多了。他說 外界雖稱美中關係為戰略競爭，但這絕非「以禮相待的網球賽」，而是一場將決定21世紀人民生活樣貌的「生存鬥爭」，關乎到最基本的 自由。

蓋拉格指出，他相信美國未來10年的政策，將為未來100年局勢奠定基礎，他說「時間不在我們這邊」，他說本屆國會雖然存在分歧，但已經無法在接下來2年內浪費時間在立法懸而未決或迎合媒體，「我們必須帶著急迫感行動」，蓋拉格說。

“This is an existential struggle over what life will look like in the twenty-first century.” - Chairman Gallagher pic.twitter.com/BejgyYNi5p — The Select Committee on the CCP (@committeeonccp) March 1, 2023

中國問題特別委員會沒有立法權，但能夠調查並發出傳票。保衛民主基金會（FDD）中國高級研究員辛格爾頓（Craig Singleton）認為，聽證會目的是向美國民眾說明中國作為全球競爭者所構成的具體威脅，以及這種競爭會如何影響他們的日常生活。

此外，該委員會也能與其他眾議院委員會合作，推動立法， 蓋拉格於聽證會前表示，委員會首要任務是解決對台軍售的延宕。

蓋拉格於2月17日至20日曾密訪台灣，他返美後指出，將利用中國問題特別委員會讓外界注意到武裝台灣的緊迫性以避免戰爭，他提到台灣總統對於價值190億美元的軍售延宕的擔憂，包含關鍵武器魚叉飛彈、F-16戰機等，一名美國國會助理指出，魚叉飛彈至少要到2027年才會大量交貨。

Rep. Mike Gallagher, chairman of the new House select committee on China, said Russia’s invasion of Ukraine was a “wake-up” for Taipei https://t.co/0BRuCqxgOO — The Washington Post (@washingtonpost) February 22, 2023

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核稿編輯：羅元祺