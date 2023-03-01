2023/03/01,
國際

美亞太助卿指中企提供瓦格納集團衛星影像，烏克蘭軍事總長：中國未向俄羅斯提供武器

美亞太助卿指中企提供瓦格納集團衛星影像，烏克蘭軍事總長：中國未向俄羅斯提供武器
塞爾維亞街上關於俄羅斯傭兵瓦格納集團壁畫。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

根據美方掌握消息，中國正在考慮提供俄羅斯致命性援助，引發外界關注；不過烏克蘭軍情總長日前表示，他「不認為中國會同意向俄羅斯提供武器」，他也沒有看到正在就這些事情進行談判的跡象，截至目前俄羅斯只有向伊朗購買武器。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）2月28日於聽證會上表示，中國衛星公司「長沙天儀空間科技研究院」（Spacety China）向俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）提供烏克蘭的衛星影像，這間公司已被美國財政部列入制裁黑名單。不過烏克蘭軍情總長指出，截至目前沒有中國向俄羅斯提供武器的跡象。

長沙天儀是被美國財政部制裁的16家企業之一，在北京和盧森堡設有辦事處。美國在今（2023）年1月26日宣布制裁長沙天儀，指出該公司向俄羅斯的技術公司Terra Tech，提供了烏克蘭地點的合成孔徑雷達（SAR）衛星影像，美國財政部指出，「收集這些影像是為了讓瓦格納能夠在烏克蘭開展作戰行動。」

康達於眾議院外交委員會上作證時再揭露此訊息，他說美國貿易黑名單上一家中國公司向瓦格納集團提供了衛星圖像。

康達表示，美國「毫無歉意地挺身」維護其價值觀和利益，但不想與中國發生衝突，也「不尋求新冷戰」。被問及中國支持俄羅斯入侵烏克蘭時，康達表示中國正加強與俄羅斯的經濟接觸，並增加來自俄羅斯的採購。康達強調，美國已明確表示，如果中國向俄羅斯提供「致命性軍援」，中國將面對隨之而來的後果和影響。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月18日警告，根據美方掌握消息，中國正在考慮提供俄羅斯致命性援助，引發外界關注；不過烏克蘭軍情總長布達諾夫（Kyrylo Budanov）2月25日接受《美國之音》採訪時表示，他「不認為中國會同意向俄羅斯提供武器」，他也沒有看到正在就這些事情進行談判的跡象，截至目前俄羅斯只有向伊朗購買武器。

美「中國問題特別委員會」首場聽證會登場：面對中國是生存鬥爭

美國聯邦眾議院28日除了舉行關於監督美國對烏克蘭援助的聽證會，去（2022）年甫成立的「中國問題特別委員會」也舉行成立以來的首場聽證會，《華爾街日報》指出，為了吸引更多民眾關注，聽證會特別選在晚上舉行，邀集了4位證人的證詞，包括美國前總統川普（Donald Trump）的國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、川普任內的副國安顧問博明（Matt Pottinger）、異議人士魏京生的前秘書童屹與美國製造業聯盟（AAM）主席保羅（Scott Paul），證詞範圍很廣，從壓制人權到中國對鄰國的軍事與經濟威脅。

中國問題特別委員會主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）28日表示，美國在台灣、人權和其他問題上與中國對抗的時間已經不多了。他說外界雖稱美中關係為戰略競爭，但這絕非「以禮相待的網球賽」，而是一場將決定21世紀人民生活樣貌的「生存鬥爭」，關乎到最基本的自由。

蓋拉格指出，他相信美國未來10年的政策，將為未來100年局勢奠定基礎，他說「時間不在我們這邊」，他說本屆國會雖然存在分歧，但已經無法在接下來2年內浪費時間在立法懸而未決或迎合媒體，「我們必須帶著急迫感行動」，蓋拉格說。

中國問題特別委員會沒有立法權，但能夠調查並發出傳票。保衛民主基金會（FDD）中國高級研究員辛格爾頓（Craig Singleton）認為，聽證會目的是向美國民眾說明中國作為全球競爭者所構成的具體威脅，以及這種競爭會如何影響他們的日常生活。

此外，該委員會也能與其他眾議院委員會合作，推動立法， 蓋拉格於聽證會前表示，委員會首要任務是解決對台軍售的延宕。

蓋拉格於2月17日至20日曾密訪台灣，他返美後指出，將利用中國問題特別委員會讓外界注意到武裝台灣的緊迫性以避免戰爭，他提到台灣總統對於價值190億美元的軍售延宕的擔憂，包含關鍵武器魚叉飛彈、F-16戰機等，一名美國國會助理指出，魚叉飛彈至少要到2027年才會大量交貨。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。