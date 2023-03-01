特斯拉將在墨西哥北部蒙特雷蓋新電動車廠，與德州奧斯丁總部構成區域製造網
我們想讓你知道的是
特斯拉（Tesla）近日積極展開佈局，除了在部分地區降價以外，再傳出於墨西哥北部城市蒙特雷建立整車廠，這將串連其在美國總部德州奧斯丁到墨西哥的區域製造策略，力求打破中國比亞迪的擴張。
電動車進入肉搏近身戰，隨著中國電車巨擘比亞迪（BYD）於去（2022）年銷量崛起成為全球冠軍。近日美國特斯拉（Tesla）整頓攻勢，宣布車款於部分國家降價，再於墨西哥設整車廠，力拚產能極大化，而墨西哥北部城市蒙特雷將成為特斯拉下一個重要據點。
美國特斯拉和中國比亞迪的電動車爭霸
根據韓國研究調查公司SNE Research的調查報告指出，2022年全球包含插電式油電混合動力車（PHV）在內的廣義電動車，銷量突破1000萬台大關，相較於2021年大幅成長61.3%，今年年增可望達到36.5%，進一步成長到1478萬台。
其中，成長幅度最大的業者是中國比亞迪。它們銷量翻倍至187萬台成為銷量冠軍，然而美國特斯拉退居第2，銷量僅有131萬台，成長幅度落在40.0%。
雖然，比亞迪出貨並非全部都是純電動車，但是擴廠速度驚人，分別在歐洲、東南亞等地均有突破。比亞迪藉完整「產業垂直整合」，迅速壓低電動車成本，以低價策略搶下各國市占率，已對特斯拉造成巨大威脅。
特斯拉衝產量，墨西哥總統：「非常大的工廠」
特斯拉為了進一步拓展產量。2月28日墨西哥總統洛佩斯奧布拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）協同特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）宣布新工廠計畫。
佩斯奧布拉多爾說表示，這是一個好消息，因為特斯拉要來了，雖然部分電池計畫被擱置，但是建設整車工廠的計畫，將在墨西哥北部城市蒙特雷（Monterrey）實現。他說：「這是一個非常大的工廠。」不過，相關細節，包含具體產能、整車車款仍待後續公布。
美國總統拜登（Joe Biden）一手催生降低通膨法，它允許除了美國以外，在墨西哥和加拿大組裝的電動汽車有資格獲得美國的補貼，而墨西哥公司採購電動車電池和礦產也可獲得稅收抵免。
西班牙對外銀行（BBVA）墨西哥分行首席經濟學家卡洛斯塞拉諾（Carlos Serrano）告訴《金融時報》，美國如果沒有推動「降低通膨法」，這一切都不會發生。由於法令，使得美國、墨西哥和加拿大成為優先設廠的選擇，而墨西哥又在競爭力、優良勞工和成熟供應鏈上具有優勢。
彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）馬斯克身價起死回生突破1870億美元，重回全球首富。特斯拉開年以來，股價2023年以來累計飆漲達7成，不過特斯拉的股票在過去，2022年12個月中仍累計下跌23%。特斯拉股票今（1）日以205.71美元作收，持續維持相對高檔。
墨西哥的蒙特雷，成為特斯拉布局關鍵
墨西哥北部城市蒙特雷對特斯拉而言，是一個非常重要的據點。墨西哥全國汽車業公會（AMIA）數據顯示，墨西哥是全球第7大汽車生產基地、全球第5大零組件生產國。
墨西哥一直以來被視為美國生產汽車的「後花園」，其優勢在於人工成本將較於美國、加拿大和歐洲等地更低達30%；同時電價、供應鏈都相對穩定。更重要的是，蒙特雷距離特斯拉總部德州奧斯丁只有618公里，是邁向區域製造重要據點。
德州土地是全美第2大，擁有豐富的天然資源，土地相對於其它州便宜，吸引馬斯克於2021年將特斯拉總部搬到德州的首都奧斯汀，並一手打造重要超級工廠。
值得注意的是，韓國三星的半導體聚落也在奧斯汀北邊，美國德州將和墨西哥蒙特雷，兩地將串起「晶片」和「整車」的重要產業部落，未來也將成特斯拉突圍的重要關鍵。
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核稿編輯：翁世航
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。