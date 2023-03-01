2023/03/01,
商業

特斯拉將在墨西哥北部蒙特雷蓋新電動車廠，與德州奧斯丁總部構成區域製造網

特斯拉將在墨西哥北部蒙特雷蓋新電動車廠，與德州奧斯丁總部構成區域製造網
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

特斯拉（Tesla）近日積極展開佈局，除了在部分地區降價以外，再傳出於墨西哥北部城市蒙特雷建立整車廠，這將串連其在美國總部德州奧斯丁到墨西哥的區域製造策略，力求打破中國比亞迪的擴張。

電動車進入肉搏近身戰，隨著中國電車巨擘比亞迪（BYD）於去（2022）年銷量崛起成為全球冠軍。近日美國特斯拉（Tesla）整頓攻勢，宣布車款於部分國家降價，再於墨西哥設整車廠，力拚產能極大化，而墨西哥北部城市蒙特雷將成為特斯拉下一個重要據點。

美國特斯拉和中國比亞迪的電動車爭霸

根據韓國研究調查公司SNE Research的調查報告指出，2022年全球包含插電式油電混合動力車（PHV）在內的廣義電動車，銷量突破1000萬台大關，相較於2021年大幅成長61.3%，今年年增可望達到36.5%，進一步成長到1478萬台。

其中，成長幅度最大的業者是中國比亞迪。它們銷量翻倍至187萬台成為銷量冠軍，然而美國特斯拉退居第2，銷量僅有131萬台，成長幅度落在40.0%。

雖然，比亞迪出貨並非全部都是純電動車，但是擴廠速度驚人，分別在歐洲、東南亞等地均有突破。比亞迪藉完整「產業垂直整合」，迅速壓低電動車成本，以低價策略搶下各國市占率，已對特斯拉造成巨大威脅。

特斯拉衝產量，墨西哥總統：「非常大的工廠」

特斯拉為了進一步拓展產量。2月28日墨西哥總統洛佩斯奧布拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）協同特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）宣布新工廠計畫。

佩斯奧布拉多爾說表示，這是一個好消息，因為特斯拉要來了，雖然部分電池計畫被擱置，但是建設整車工廠的計畫，將在墨西哥北部城市蒙特雷（Monterrey）實現。他說：「這是一個非常大的工廠。」不過，相關細節，包含具體產能、整車車款仍待後續公布。

美國總統拜登（Joe Biden）一手催生降低通膨法，它允許除了美國以外，在墨西哥和加拿大組裝的電動汽車有資格獲得美國的補貼，而墨西哥公司採購電動車電池和礦產也可獲得稅收抵免。

西班牙對外銀行（BBVA）墨西哥分行首席經濟學家卡洛斯塞拉諾（Carlos Serrano）告訴《金融時報》，美國如果沒有推動「降低通膨法」，這一切都不會發生。由於法令，使得美國、墨西哥和加拿大成為優先設廠的選擇，而墨西哥又在競爭力、優良勞工和成熟供應鏈上具有優勢。

彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）馬斯克身價起死回生突破1870億美元，重回全球首富。特斯拉開年以來，股價2023年以來累計飆漲達7成，不過特斯拉的股票在過去，2022年12個月中仍累計下跌23%。特斯拉股票今（1）日以205.71美元作收，持續維持相對高檔。

墨西哥的蒙特雷，成為特斯拉布局關鍵

墨西哥北部城市蒙特雷對特斯拉而言，是一個非常重要的據點。墨西哥全國汽車業公會（AMIA）數據顯示，墨西哥是全球第7大汽車生產基地、全球第5大零組件生產國。

墨西哥一直以來被視為美國生產汽車的「後花園」，其優勢在於人工成本將較於美國、加拿大和歐洲等地更低達30%；同時電價、供應鏈都相對穩定。更重要的是，蒙特雷距離特斯拉總部德州奧斯丁只有618公里，是邁向區域製造重要據點。

德州土地是全美第2大，擁有豐富的天然資源，土地相對於其它州便宜，吸引馬斯克於2021年將特斯拉總部搬到德州的首都奧斯汀，並一手打造重要超級工廠。

值得注意的是，韓國三星的半導體聚落也在奧斯汀北邊，美國德州將和墨西哥蒙特雷，兩地將串起「晶片」和「整車」的重要產業部落，未來也將成特斯拉突圍的重要關鍵。

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核稿編輯：翁世航


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