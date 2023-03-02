《方圓》「後／Post」對談一：三代人的「後現代」經驗
我們想讓你知道的是
今天回想過來，post就像一種可能性的想像方式，讓我們從已建立的制度中解脫出來。不論那個制度是好或壞。在八十年代時，對postmodern的想望是，彷彿有些新的力量正在湧現。而這種力量本身不止是來自西方，更是和中國息息相關的。
（《方圓》編按：文學及文化季刊《方圓》，每期邀請各領域的創作人、評論人與學者等就文化主題對談。「敵／Anti」一期探討了「政治正確潮流」背後的權力、性別與表演政治的議題，並從學究理論到世俗實踐的角度，分析了「敵」與「我」之間複雜的辯證關係。以下節選部分內容，原文約一萬三千字。）
並非之後──「後／Post」的混雜時式以及其他
時間： 2022年11月19日
地點： 盛景工業大廈會議室
主持： 鄭政恆（書評人、《聲韻詩刊》評論編輯、香港電影評論學會會長。下稱「鄭」。）
與談人：蔡倩怡（影像研究者及獨立策展人，香港浸會大學視覺藝術學院哲學碩士，現為香港城市大學創意媒體學院博士研究生。前《號外》、《明周》文化版記者。下稱「蔡」。）
駱頴佳（香港浸會大學國際學院文化研究及創業產業課程主任。下稱「駱」。）
羅貴祥（詩人，作家，香港浸會大學人文及創作系主任，近作有《非虛構作業》等。下稱「羅」。）
鄭：這期的主題是「後／Post」。我想這次的對談主要可以分成三部分。先談談大家的個人經驗，最初是如何接觸到相關的理論吧。我們可以先按年代開始。（眾笑）
羅：我剛剛收到這個題目的時候，在想「後／Post」的意思是不是指「post-post」呢？你知道這其實很流行，因為現在幾乎已經「講到冇嘢好講」。回想八十年代，當時我在香港大學讀MPhil，在讀書時有注意到文學圈有一群人想辦一個後現代主義的專輯。但說來說去，最終也沒有成事。當時文學圈很多人都反理論，不論是從事文學創作或評論的人。但恰巧，當時港大的學術氛圍都是以歐美的英文世界為主，逐漸接觸到一些postmodern的理論。最經典的是Jean-François Lyotard的The Postmodern Condition: A Report on Knowledge，1979年法國出版，翻譯本在1984年推出。同年也是Fredric Jameson在New Left Review發表第一篇重要論文 “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism” 的時間。1991年Jameson更以同一題目將它出版成數百頁的鉅著。
我們那時認識的postmodern均來自他們，主要更是Jameson。上世紀八十年代中期，他到了北京大學講學，講了很多與postmodern相關的理論。基本上，若大家看不懂英文版，可以找他當年的講座紀錄來看。就如我們看不懂Michel Foucault的理論，也會去找他的講座來看，理解原來他說的是這樣的一回事。如果你只是看他們（法國理論家）的中文翻譯書，很多都翻譯得很差，根本看不懂。當年Jameson在北大的講稿是由唐小兵（現在中大文學院的院長）來做筆錄的。他翻譯得很好，也寫得很清楚。從那裡學懂了很多東西──到底postmodern是甚麼。Lyotard最大的問題是，他根本沒有談到culture、aesthetic，但只講knowledge、legitimation這些抽象的概念。更講science如何創造newness、innovation來對抗整個已經建立好的制度。他想說的是，這些都是modernism無法做到的。不論是postmodern，還是postmodernism，在他筆下都極為抽象。
他和Jameson最大的不同之處在於他們對於時間的理解。在他看來，時間是非線性的。所以，modernism的形成條件是先be postmodern。換句話說，Postmodernism不是at the end of modernism。實際的意思是甚麼呢？他也沒有說得很清楚。大概是，如果postmodernism是一個negativity，modernism本身已包含一種內在的negative side。事實上，我當時讀也覺得很不清晰。直至看到Jameson的解釋，他猶如歷史學家，將時代劃分，以Ernest Mandel那幾種資本主義的模式來闡述這一概念的歷史進程。
去到後現代的文化邏輯，在八十年代的時候，一切也變成和文化相關。如果我們要解釋如何從資本主義去到這個階段，必須依賴cultural mode of production。他談論了很多東西，例如：主體消亡、歷史感的消失、現實消失、情感的敗退（waning of affect）。但今天講的affect theory已經不是這個意思，Jameson講的是emotion，例如anger、hope、despair、courage之類。但affect是講不清的，就像Gilles Deleuze的intensity，是不具體的也難以描述的感覺。
直至四十多年之後，他才說自己是誤用了affect的意思。這些都是我們在當時所認識到的理論。那時候，我又會想，既然他都已經說得很清楚了，那我們還可以做些甚麼呢？用中文把概論寫出來嗎？但唐小兵已經出了一整本書，還說得那麼清楚。還是應用在文學或其他文化上嗎？最終postmodern的專輯沒有搞得成。當時還是「細路仔」，有機會便在《信報》的專欄把它們破碎地寫出來。那時香港有很多不同的文化活動，還記得在中環的信德中心，每週都有舉辦詩會，有很多講座，也有機會遇見不少訪港的中國作家，讓我們有各種交流的機會。當然，我們主要的知識來源都來自馬國明老闆的書店。我所有的「糧」都奉獻了給他的青文和曙光書店。
生成式AI應用即將落地！產業革新前夕，企業如何搶占先機？AWS「AI/ML人工智慧及機器學習解決方案日」免費研習熱烈報名中
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近年AI技術不斷突破，誰可以更快掌握這股趨勢，即可掌握企業營運先機。AWS作為企業客戶信賴雲端服務供應商，即將於3月16日舉辦「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」，展示各行各業的AI／ML業務解決方案。
隨著數據科技不斷進步，人工智慧（AI）技術已逐漸成熟，無論是生產線、企業管理，甚至分析決策等方面都有所應用。到了2022年，人工智慧與機器學習（AI／ML）技術再次迎來巨大突破──機器被賦予了類似人類的思維模式，能夠自然對話、產出的「生成式人工智慧（Generative AI）」橫空出世。這不只代表機器能夠像大腦般運作，也意味著未來AI能夠幫助企業梳理資訊、分析數據，甚至有如真人般貢獻需要「創意」的生產力──無庸置疑，AI／ML正在醞釀下一波業務創新、驅動企業變革。換而言之，在這劃時代的關鍵時刻中，越快讓AI技術落地到企業的DNA，就越能掌握下個世代的營運先機！
生產力革命前夕：構建AI基礎設施，開啟人機合作想像
眼看AI技術成熟、即將跨入主流市場，仍在擔憂組織內部還沒準備好迎接企業運作革新嗎？別擔心，Amazon Web Services（AWS）台灣團隊將於3月16日（四）舉辦「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」，透過AWS專家群的分享與展示，帶您了解AI／ML趨勢脈動及技術概念，搭配精心挑選的客戶案例解析，打造最符合用戶需求的專屬模型。
深度解析AI趨勢、企業應用案例等精彩內容，量身打造專屬解決方案 高效能地進行產業創新與大幅節省營運成本
AWS深知，降低技術的使用門檻，是迎接每次生產力革命的一大前提，因此AWS致力將繁瑣的科技技術降維，打造協助企業的客製化工具，以強大的技術服務作為客戶的堅實後盾──即便企業缺乏AI／ML的專業人才，依然能夠藉由啟用AWS的AI／ML服務，大規模、高效能地進行產業創新、大幅節省營運成本。
在本次「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」中，AWS將舉辦多場的AI／ML主題講座，深度探討生成式AI (AIGC)發展、AI技術應用、務實產業解決方案、AI／ML創新技術等面向──其中，AWS也將邀請科技財經媒體-數位時代、1111 人力銀行、KKLab 等多家AWS知名企業客戶，分享AWS AI／ML技術如何幫助產業進行創新、優化業務的實際經驗，期待透過拆解技術、應用場景、決策等思考層面，協助與會者了解不同產業的AI／ML落地應用經驗，以及AI／ML技術服務解決方案如何優化業務營運效率、大幅降低數位轉型成本，及早實現創新的營運成果。
AI／ML技術應用範圍甚廣，無論您屬於哪一個行業類別，AWS的服務應用幾乎都能提供相對應的專業服務。例如透過ML技術支援的個人化服務，能客製化推薦，並提升電商、行銷領域客戶體驗的Amazon Personalize；或是預先裝載訓練完畢的機器學習模型，使用者只要選擇合適方案、導入數據，即可啟用客製化ML服務的Amazon SageMaker JumpStart等。相信無論科技業、媒體、製造業，還是服務業、零售業的從業者，都能在AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日中，瞭解機器學習的商業價值、掌握營運突破的商機、找到最佳數位轉型解決方案。
除此之外，AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日不但免費參與，凡完整參與並填寫會後問卷的參與者即可獲得AWS客製隨身杯 。
AI／ML人工智慧及機器學習 解決方案日－活動資訊
● 活動時間：2023年3月16日 | 8:30 AM - 5:00 PM
● 活動地點：台北國際會議中心－TICC（信義路五段1號）
● 參與方式：實體參與 (AWS將於一週前寄發活動通知)。
● 報名連結：https://tnlbs.pse.is/awsevent
● 課前準備：活動中，AWS講師將會分享如何透過AWS帳戶使用多種AI／ML免費方案，讓您於活動後直接應用到您的業務場景。為更好的參與效果，建議您活動前完成AWS帳號註冊，讓您在活動中可同步操作體驗、亦可現場與AWS專家諮詢 。
※ 若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。