2023/03/01,
政治

《明報》：陸「走私」判囚10年，香港出版人姚文田獲釋

《明報》：陸「走私」判囚10年，香港出版人姚文田獲釋
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

因「走私」罪而被大陸判刑10年的香港出版界名人姚文田，近日出獄。現年81歲的姚文田頭髮花白，由妻子和友人攙扶，面帶笑意與眾人合影。姚文田當年被深圳法院判刑後，香港獨立評論人協會曾發表聲明，指此舉是「威嚇香港新聞界及出版界」。

（中央社）據報導，因「走私」罪而被大陸方面判刑10年的香港出版界名人姚文田，近日已經出獄。

《明報》今天報導，晨鐘出版社總裁姚文田已於前天（2月27日）出獄；香港新世紀出版社創辦人鮑樸昨天在社交媒體平台發文，證實這項消息。

報導指出，從鮑樸發布的相片，可見現年81歲的姚文田頭髮花白，由妻子和友人攙扶，面帶笑意與眾人合影。

據報導，2013年10月27日，姚文田從香港到深圳口岸後，被便衣帶走並監視居住，同年11月遭刑事拘留及拘捕。

2014年5月，深圳中級法院依「走私普通貨物罪」和「涉嫌攜帶違禁物品罪」，一審判決姚文田有期徒刑10年，罰款人民幣25萬元。

同年7月，當地法院二審維持原判。

報導表示，姚文田被判刑可能打算替大陸流亡作家余杰出版新書有關，而新書涉及中國國家主席習近平。

據報導，姚文田曾獲減刑8個月。

姚文田當年被深圳法院判刑後，香港獨立評論人協會曾發表聲明，指此舉是「威嚇香港新聞界及出版界」。

當年曾有報導指出，晨鐘承接異議作家余杰的新書「中國教父習近平」的出版工作，引起部分民運及維權人士關注。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。