台南市議長賄選案起訴邱莉莉、林志展、郭再欽等10人，「選舉幫出錢、買房打8折」手法曝光

台南地檢署偵辦第4屆台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選及相關暴力案件，案經3個月的偵查，台南地檢署於今（2）日偵結；針對議長邱莉莉、副議長林志展等10人檢察官對台南市新科議長邱莉莉、副議長林志展等10人，依《公職人員選舉罷免法》、《刑法》的強暴脅迫等罪嫌提起公訴；起訴書更曝光和郭再欽等人的分工，以及多種不同犯罪手法，包括幫忙出選舉經費、幫忙買8折的房子等。

台南地檢署調查發現：郭再欽擔任操盤手，恐嚇和行賄固票

根據台南地檢署新聞稿指出，去年11月接獲正副議長選舉賄選情資，立即分案並由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組積極偵辦，1月3日由專案小組檢察官指揮法務部調查局台南市調查處及高雄市調查處等122人，兵分26路，前往議長邱利莉、副議長林志展住處及市議員李文俊、黃麗招、張世賢、李鎮國等人住處及相關涉案人楊志強、郭再欽、林士傑及黃怡萍等人住處搜索。並陸續向法院聲請羈押郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招6人獲准。

南檢調查發現，林志展與前民進黨中執委郭再欽為使邱莉莉當選第4屆台南市議會議長，自去年10月24日第3屆副議長補選日前，就經常和邱莉莉聯繫、聚會討論選情相關的消息。3人因擔心民進黨有議員跑票，分工方式是由郭再欽擔任總操盤手，處理每日對選情會發生影響的事務，而邱莉莉、林志展分別負責聯繫民進黨內市議員固票，邱莉莉委由郭再欽與林志展拓展民進黨以外的市議員支持。

南檢發現，3人討論對有選舉權的市議員採取賄選及恐嚇等不法手段，影響市議員投票，對無法以行求賄賂動搖投票意向的市議員，施以言詞恐嚇或續行行求賄賂，逼迫議員放棄投票、投給自己或投給邱莉莉，並由林志展以民進黨提名副議長候選人身分，將副議長位置當作籌碼，與國民黨的李文俊結盟。

郭再欽並透過黃麗招牽線，協商由邱莉莉與李文俊搭配競選正副議長，李文俊並告知可掌握4、5名國民黨議員支持邱莉莉，加強彼此的結盟。



根據起訴書，檢方將這起案件當中，分為A、B、C、D四種犯罪型態：

「A保證」：郭再欽向前國民黨議員李鎮國提出議長票投邱莉莉要求，要是議長投邱莉莉，民進黨籍市議員會把副議長票投給當時還是國民黨籍的李文俊。

「B折扣」：與黃○哲、邱莉莉、林志展確認會面時間後，黃怡萍與李鎮國的妻子聯繫，跟林士傑友好的黃麗招則找上李鎮國並表示「郭董（郭再欽）認識很多建商，你如果要買，郭董可以幫你跟建商談打折。」郭再欽也向李鎮國夫妻說，如果要購買皇龍建設、臺邦建設的房子，可幫忙取得8折房價。

「C經費」：李鎮國表示，如果在議長選舉跑票，可能會被開除國民黨籍，4年後要以無黨籍身分參選市議員；郭再欽擔保，會全力支持選舉經費。

「D薪資」：郭再欽也向李鎮國保證，假如落選，還會支付李鎮國4年的議員薪資，包含月薪12萬、年終獎金還有車馬費補助。

另外，郭再欽也聯絡台南市議會無黨團結聯盟顧問楊志強，希望幫忙處理1至2名議員，藉楊志強邀請國民黨籍市議員方一峰聚會，拜託方一峰將議長票投給自己，並說會給錢，但方一峰尚未聽到金額就拒絕，方一峰事後也曾向其他國民黨議員提及自己遭楊志強行求賄賂。

之後郭再欽又指示黃怡萍聯繫方一峰，使方一峰誤以為黃怡萍受李文俊委託聯繫會面，再由黃怡萍與林士傑搭乘廂型車至西港慶安宮旁赴約，方一峰上車後，林士傑要求方一峰在議長選舉時缺席或票投自己，但不可以投給郭信良，方一峰因此心生畏懼，當日起至正副議長投票日間，均住宿在市議會。

檢方認為，邱莉莉、郭再欽、林志展、楊志強行賄方一峰；以及邱莉莉、郭再欽、林志展、黃麗招、李文俊及黃怡萍行賄李鎮國及高玫仙所為，均涉犯《公職人員選舉罷免法》第100條第1項，對於有投票權人，行求賄賂而約其投票權為一定行使罪嫌。李鎮國及高玫仙涉犯《公職人員選舉罷免法》第100條第2項，期約賄賂或其他不正利益，而許為一定之行使罪嫌。

另外，邱莉莉、郭再欽、林志展、林士傑恐嚇方一峰，涉犯《刑法》第142條第2項、第1項強暴脅迫或其他非法方法妨害他人自由行使法定政治上選舉未遂罪嫌。

邱莉莉：相信司法會還他們公道和清白

《聯合報》報導，邱莉莉、林志展下午在議會現身回應，邱表示他們要勝選，勢必要尋求他人合作，但不一定要有所謂的承諾和關係，偵查過程中都據實以告，會尋求司法途徑還他們公道與清白；林說，當時要尋求政黨合作有請示中央黨部。

邱莉莉表示，該起案件引起社會很大關注，台南地檢署有一定壓力存在，她與副議長林志展對於起訴內容有意見，需要再和律師討論，會尋求司法途徑早日還他們公道和清白。

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核稿編輯：翁世航