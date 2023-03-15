陳進郎《股市大贏家II》：台股開盤價和收盤價容易人為做價，也較容易買賣到好價錢

文：陳進郎

【我們可以打敗股市】

輸家認為做股票像擲硬幣，輸贏全憑運氣

贏家認為做股票像運動競技，比技術也比情商

有的人靠著學術研究或因為自己無法戰勝大盤，就斷定沒有任何方法可以打敗股市，那些股市贏家只是運氣好；但如果我們看過類似《新金融怪傑》之類的書，就比較會相信股市中真的有高人存在，他們看得到同一市場裡其他人看不到的股價走勢的規律性，總能領先市場好幾步。我覺得，我們寧可相信的確有些人更會做股票，然後看看能不能學習他們找到做股票的竅門，或靠自己想出操作點子而在股市吃得開。

《新金融怪傑》一書中提到的吉爾．布雷克，原本也大致相信股價是隨機而不可預測的，自己不可能靠著積極操作多賺到錢。直到有一天，朋友讓他看了一些市場行為並非隨機的證據，他想證明那些非隨機性的行為都是湊巧發生的，做了研究之後，反倒相信市場上的確有不少非隨機性的行為，並且可以用系統化的方法將其轉變為獲利。因此，他辭去原本擔任的財務長工作，成了操盤手。

事在人為

他辛苦地找出獲利模式的雛形，不斷調整，甚至當原來那套賺到錢的方法行不通後，還要去開發新方法來找出非隨機的市場形態。由於深具信心，他和客戶約定，每年賺錢時他抽成四分之一，賠錢時他賠四分之一，新戶頭第一年內如果賠錢，他全額理賠。但他從未賠錢給客戶。他在財報為憑的一三九個月裡，竟有一三四個月不是打平就是賺錢，甚至創下連續六十五個月不賠錢的輝煌戰果，而且從他開始操作的十二年間，平均年報酬率高達四五％。

所謂「夏蟲不可語冰」，有些事物我們沒看過或沒想到，不代表別人就沒察覺，更不代表這些事物不存在。就像一位網友說的，我們不要「只看想看的，只信願意信的」，當我們聽到的操作觀點和自己原本深信的截然不同，我們要像布雷克一樣不要鐵齒，要花時間去求證。

布雷克令人佩服的另一點是，他在離開校園十五年後，因為發現市場價格有時可以預測而轉行投入操盤工作。換成一般人，肯定不會這麼做，頂多只是兼差，因為他們害怕轉行後兩頭空。很多人嫌自己的本業錢不好賺，聽人家說「買幾張股票，賺的錢比薪水還多」，而對股市充滿了憧憬；但套用一位計程車司機對我說過的話，「做股票如果那麼好賺，誰要開計程車！」

記得民國八十年股市崩盤後，因為在股市只能喝西北風，我兼差做直銷。我抱著「做不好頂多回頭專心做股票」的心態，預留退路，規定自己只能付出多少時間、賠多少錢，在買了一堆貨品來囤積後，業績拓展不開。但反觀我的上線，在幾年前辭掉原來的工作後，已經沒有回頭路；他不惜成本，一周辦一至兩場活動，規定自己每個月一定要接觸多少人，以量取勝。原本口才木訥的他，從一場又一場的說明會中磨練，到後來，即使在台上也能侃侃而談，成為月賺百萬元的超級經銷商。

純粹才能產生質變

我體會到，巨大的額外利潤，不是靠多兼一份或幾份工作，而是靠專「一」，要在本業上比別人額外多很多的練習，讓自己和別人有所差別。做了一年直銷，還沒等股市好轉，我趕緊踩煞車，專心做我的股票。我想，如果我當年持續兼差，可能直到今天還是庸庸碌碌。

後來，一位醫師朋友想把做股票當第二專長，等退休後生活就有重心，問我怎麼做股票。我告訴他：「你的第二專長本來就很難和別人的第一專長競爭；何況，我的方法要花很多時間分析基本情勢和技術線形，還很倚重看盤能力，你又沒時間看盤，不如等退休後再說。」

在持續打敗大盤的過程中，每次看到「沒有人能年復一年表現得比大盤要好」的論點，或「懶人投資比積極投資勝率高」的報導，我總是感觸萬千。我既感到這樣的說法給人不敢換股或懶於進出的好藉口，而讓有企圖心的人少了很多競爭對手，也慶幸自己剛出道時因為個性上的疑神疑鬼而殺進殺出，不去理會一些書上「進出頻繁，交易成本會吃掉利潤」的說法，體會了做股票的七字真訣：多做、多想、多比較。我年輕時的操作就像《新金融怪傑》中的琳達．布拉福．拉琪克所說的，「理想的操作是維持個十天，但我在做每筆操作時，所抱持的態度好像自己只能做兩三天。」

甚至從民國八十二年起，在我槓桿倍數放大到六、七倍的那五年大多頭行情中，完全沒有退佣，但只要每天進出的筆數加起來沒超過五十筆，我就覺得沒盡到活絡市場的本分。如果新手只能在「過度交易」和「不敢交易」中二選一，我覺得前者較能取得成功，因為亂出手後才能學到合理的出手，愈常打仗的通常更擅長打硬仗。

股價的波動有規律性，只是需要等待和尋找

在《新金融怪傑》一書中，多位操盤高手提到，最重要的技能是看出市場型態，「型態一再重複，但稍有變化」，他們提到的型態比線形上的型態還廣泛，指的是市場規律性的行為；他們也一致認為，不需要很高的學歷或智商，只要多練習，就找得到。台股也常出現型態，比如說，漲跌幅七％時，漲停鎖住則明天開高的機率很高。但是當市場規則變了或規律性消失，就要再去找出新的型態，找出新玩法。

我因為看多了也多次驗證了市場型態和接下來股價的連結，有龐大的經驗值可供參考，加上我的記憶力還不錯，當似曾相識、即將大漲的跡象出現，我不禁驚呼「中了」。但剛開始，總覺得沒這麼好康，心想「別人怎麼沒注意到？」才猶豫一下子，就讓機會從指尖溜走。就像我曾在券商門口，從地上撿起一張千元大鈔，正猶豫間，有個人從我身旁竄出，把鈔票搶走，只丟下一句「這是我掉的」，就一溜煙不見了。