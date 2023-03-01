疾管署宣布新增2起猴痘本土案例、匡列25人，將召集專家討論疫苗預防接種對象
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疾管署發言人羅一鈞提醒民眾，本土病例出現代表已經有一些猴痘境外移入感染者可能透過親密接觸的方式，造成本土傳播。羅一鈞表示，本土猴痘感染的風險有提高，特別是針對年輕族群。他提醒如果民眾在親密接觸後有出現發燒、紅疹、水泡等症狀，就醫時需告知旅遊或接觸史。
衛生福利部疾病管制署（疾管署）今（1）日宣布台灣新增2例猴痘確定病例，患者近期皆無出國旅遊史，研判為本土個案，並匡列相關接觸者25人進行為期3週的自我健康監測。
疾管署發言人羅一鈞表示，因應出現本土案例，疾管署除了持續進行疫調之外，將於明（2）日召開專家會議，討論暴露前預防疫苗的接種對象。
疾管署表示，台灣第6、7例猴痘確定病例，分別為北部40多歲及南部20多歲本國籍男性，居住地分別為新竹縣及高雄市，於2月下旬因身體陸續出現發燒、丘狀癢疹、水泡、淋巴結腫大、舌頭潰瘍等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於2月26、27日確診陽性，2名個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，目前於醫院負壓隔離病房接受治療中；經疫調匡列相關接觸者共25名，已進行衛教並自我健康監測21天。
疾管署發言人羅一鈞提醒民眾，本土病例出現代表已經有一些猴痘境外移入感染者可能透過親密接觸的方式，造成本土傳播。羅一鈞表示，本土猴痘感染的風險有提高，特別是針對年輕族群。他提醒如果民眾在親密接觸後有出現發燒、紅疹、水泡等症狀，就醫時需告知旅遊或接觸史。
《聯合新聞網》報導，羅一鈞表示，因應本土出現猴痘個案，除持續進行疫調之外，明日也會召開專家會議，討論預防接種對象；另因猴痘容易感染族群為中壯年人士，4日也將和民間團體討論如何透過社交網路，進行宣導。
根據統計，目前猴痘抗病毒藥物尚餘500人份、暴露後預防性疫苗約有1100劑。
疾管署指出，此波猴痘疫情自去（2022）年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，病例數主要分布於美洲（5萬8367例）及歐洲（2萬5849例），其中美國累計3萬193例占全球總數35.1％為最多，近期全球疫情趨緩，新增病例數分佈以美洲（183例）為多。
鄰近國家中以日本累計22例病例、新加坡21例及泰國15例為多，另韓國、菲律賓、越南、香港及中國等亦有報告病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。
依據世界衛生組織（WHO）截至今年2月14日統計資料指出，全球病例96.5％為男性；年齡中位數34歲，小於5歲幼兒病例至少267例，性接觸傳染比例約68.7％。WHO於去年7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），迄今仍維持。
疾管署說明，我國已於去年6月23日將猴痘公告列為第二類法定傳染病，截至今日累計通報疑似病例47例，其中確診2例本土及5例境外移入病例（感染國家為德國1例、美國3例、1例奧地利），餘40例均排除。
疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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