TNL+ 2023/03/03,
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為中、俄人民素質做出巨大貢獻的麥當勞，現在被小粉紅們視為「敵對勢力」

為中、俄人民素質做出巨大貢獻的麥當勞，現在被小粉紅們視為「敵對勢力」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

20世紀90年代，麥當勞首次在中國開業時，它面臨著一個挑戰：那裡的人們習慣於把垃圾扔在地上，把用過的托盤和一次性用品留在桌子上就走。為了應對這一挑戰，麥當勞採取了一系列措施，向中國顧客宣傳自助服務模式和正確的垃圾處理方法。中國新興中產階級精英們很快跟上潮流，並且用略帶誇張的方式把一次性餐具放入垃圾桶，以示範其他顧客。

我所在的維吉尼亞州東南的歐道明大學附近，有一家麥當勞。那裡面的環境絕頂：兩層樓高的就餐室寬大明亮，巨大的落地窗環視整個街景，乾淨而安靜。

但這一流的用餐大廳顯然沒有得到充分利用。坐在那裡享受這一切的顧客並不多；大多數人抓起午餐就走。每當我來到這裡，我不禁想，我們在美國是多麼幸運，但大多數美國人沒有意識到這一點。在世界其他地方，特別是在人口密度高、房地產昂貴的國家，在這樣一個鬧中取靜、博覽四周的餐飲場所裡，肯定是一座難求。

這就是為什麼我時常來這裡吃午飯，無論是獨自一人還是和同事一起。誠然，我在學校裡的大多數午餐夥伴都對我吃麥當勞的食物而皺眉。所以，多年來，我只成功地拉了兩位教授同事來這裡和我一起吃飯。

麥當勞經常被指責為使美國人肥胖。不錯，速食通常含有高熱量、高脂肪、高糖和高鈉。經常食用速食會導致健康問題，如肥胖和糖尿病。

但美國大眾媒體往往忽視或故意忽略的是，作為整體平衡飲食的一部分，適量消費速食不太可能導致大多數人體重明顯增加或出現健康問題。此外，麥當勞提供一系列的功能表項目目，包括沙拉、烤雞肉三明治和其他選擇，這些都可以成為健康和平衡飲食的一部分。最重要的是，個人最終要對自己的飲食選擇負責，應該注意自己的食物攝入和整體生活習慣。

大眾媒體很少提及的另一個重要事實是，麥當勞在向全世界傳播美國文化的積極影響方面發揮了作用。

歐道明大學麥當勞
歐道明大學附近的麥當勞｜Photo Credit: 李少民提供

1975年麥當勞首次在香港開店時，它不得不教人們如何排隊等候。當時，香港還沒有排隊等候的文化，人們習慣於通過亂擠和推搡來獲得他們想要的東西。為了幫助解決這個問題，麥當勞培訓員工要有耐心和禮貌，並安裝了繩索和柱子來引導顧客排隊。

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