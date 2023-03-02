俄烏戰爭一週年，預測「中立瑞士」可能發生的五個政策轉變
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從沒收俄羅斯私人資產到放棄中立：自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，瑞士面臨著過去無法想像的挑戰。但是，對於這個穩定的阿爾卑斯山國來說，變革的現實性有多大？我們從5個方面進行了分析和預測。
文：Marc Leutenegger（瑞士資訊swissinfo.ch德、法、義三門語言編輯部負責人）
1. 俄羅斯資產
瑞士還沒有為烏克蘭重建而給出任何俄羅斯資金。但國內外的壓力正在增加——這一點，從交涉者的語氣中就清楚可知。
今年1月出席達沃斯世界經濟論壇期間，瑞士外交部長伊格納西奧・卡西斯（Ignazio Cassis）曾在接受採訪時說道，對於烏克蘭重建來說，被凍結的俄寡頭資金是一處「可能的資金來源」。但他同時補充說，瑞士政府若要這麼做，尚需設定法律基礎和國際上的合作。
儘管措辭模糊，但外交部長的這一言論足以引發瑞士金融中心的緊張情緒。要知道，僅僅6個月前，這位自由民主黨出身的外交部長還曾對「徵用寡頭資金用以烏克蘭重建」的意向發出過強烈警告：當時，他在以「為烏克蘭重建確立原則」為主題的盧加諾峰會上說，這種做法將是一個「危險的先例」。
上述態度的轉變突出了兩點：
第一，瑞士不會採取主動或前瞻性的行動。這並不意外：尤其是涉及金融中心問題時，瑞士一貫採取防禦態度。在對俄制裁的問題上，瑞士在決定跟隨歐盟政策前曾經猶豫不決。對瑞士來說，這無異於「走鋼絲」：它既不想激怒美國和歐洲，又想盡可能避免其「金融安全承諾」（即世界各地的資產在瑞士不會被隨意支配）受到損害。
第二，戰爭令一個事實得以凸顯：相對於政治上的訴求，法律層面的操作更為複雜。瑞士憲法中有關於「所有權保障」的內容。瑞士大多數法律專家認為，徵用俄羅斯私有財產不具備法律依據。最近，由聯邦司法局領導的一個高級工作組確認了這一事實。
公平地說，其他西方國家也沒有走得更遠。到目前為止，加拿大和克羅埃西亞已經宣布要將俄羅斯的私人資產提供給烏克蘭。所有其他國家仍在就此問題討論不休。壓力不僅來自烏克蘭，也來自東歐國家和美國。隨著美國眾議院多數派的更迭，這副「牌」又被重新洗過。共和黨人是否會支持對寡頭資金的廣泛徵用，這還打著問號。
國際社會之所以對瑞士施加壓力，是由於這裡寡頭密集。據銀行家協會估計，瑞士銀行存有俄羅斯人大約1500至2000億瑞郎的資金。到目前為止，聯邦政府已經從受制裁的俄羅斯人那裡凍結了75億資產和17處房產。相比之下，在整個歐盟也只有約190億歐元被凍結。
據說，瑞士銀行中還存有俄羅斯中央銀行的儲備金。根據聯邦國際金融事務國務秘書處的一份概況資料，該儲備金額度為俄中央銀行資金的2％。雖然這筆資金官方上並未被凍結，但實際上可能也無法被轉移。一些法律專家表示，比起俄羅斯寡頭的私人資產，為沒收這筆錢找到或新設法律依據會相對容易一些。
- 預測：瑞士有一天或許會邁出這一步——目前看來，這種可能性比較大，其前提是：這樣做具有國際法依據。
2. 瑞士武器
瑞士禁止對瑞產軍事裝備進行再出口的政策讓西方國家頗感不滿。最突出的一例，便是瑞士禁止德國向烏克蘭輸出獵豹式防空坦克（Gepard）的彈藥（此款坦克為德國出產，但其彈藥生產地在瑞士）。瑞士同樣也拒絕了西班牙和丹麥的類似請求。
在幾經向瑞士問詢遭拒後，德國不久前宣布決定將此款彈藥的生產移至國內，這在瑞士引發了關於軍火工業勞動力的討論。
其實，在整個經濟結構中，軍火工業可謂微不足道：其營業額在金屬、電氣和機械工程行業的佔比僅為2.5％。但軍火工產業在政治遊說方面下了很多功夫，它自我維護的首要論據是：鑑於經濟原因，如果沒有出口，瑞士的軍火工業將無法維持現有規模，這將影響到瑞士武器的自給自足，從而將間接違背「武裝中立」的原則。因此，瑞士政界保守派對任何限制軍火工業的議案都反應敏感。
瑞士的《戰爭物資法》禁止第三國將瑞士軍事裝備再出口到戰爭地區。一年前，該法內容剛剛得以嚴化。多年來，政治光譜中的左派和中間派政黨一直在對軍火工業施加壓力。目前，俄烏戰爭引發新動向：突然間，即使在左翼政黨中，也出現了就這種限制性政策的懷疑之聲。
- 預測：目前看來幾乎可以肯定的一點是，瑞士將在這一問題上有所行動。在聯邦層面，有兩項旨在建立相應法律基礎的政治議案正在審議之中。其中一項建議允許對瑞士武器的再出口設立特例：在特定期限內，且僅限於俄烏衝突個案。 而另一項則以國際法為基礎，具有普遍效力：即武器的再出口應與聯合國安全理事會或聯合國大會三分之二成員國就「衝突是否違反國際法」的評判相掛鉤。就俄烏戰爭來說，大會已經做出了相應的判定。
但是最近，上述議案在議會中的支持率有所下降，它們是否能贏得多數支持，還要取決於社會民主黨議員的態度。此外，德國左翼知識分子的新「和平運動」對瑞士政治風向也有影響。
另一個問題是，對烏克蘭來說，修改法律是否還來得及？瑞士的民主十分耗時。就連很多國內的瑞士人也這麼認為。因此，左中右翼政治家們正在就如何解決這個問題進行公開討論。例如，建立一個「環形交換」的方案，即瑞士把停用的坦克賣回給德國製造商，這樣，這些坦克的使用在法律上便不受限制。德國接著可以將這些坦克提供給那些向烏克蘭供給坦克的國家，以便後者幫助烏方補充其軍事庫存。
3. 中立
2022年2月底，當瑞士宣布採納歐盟對俄羅斯的制裁後，引起巨大的國際反響。這可能與瑞士躊躇良久才作此決定有關。
國際反應表明的重要一點是：國外並不理解瑞士的中立性。自上世紀90年代以來，制裁一直是瑞士外交政策的組成部分，而且按照慣例，這些制裁措施終會得以落實。
人們務必要弄清的一點是：瑞士並沒有把中立作為一項普遍原則來遵循，瑞士的中立是純粹軍事層面的中立。簡言之：瑞士不參與武裝衝突，也不向衝突各方提供武器。1907年的《海牙協定》就是這樣規定的，瑞士官方一貫將此協定視為對中立定義的法律約束。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21