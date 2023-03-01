「面板雙虎」群創、友達前進印度、越南設廠，台灣供應鏈加速新南向布局
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面板產業成為供應鏈轉移的指標產業，日前友達總經理柯富仁表示，首次在東南亞設廠，預期今（2023）年設廠，2024年首季量產，將以分階段投資，以快速量產為目標。
台灣新南向發展有突破，2022年台灣南向18國貿易總值創新高，達到1802.6億美元，年增率突破20.7%。近日台灣指摽性業者面板雙虎群創、友達成焦點。它們分別推動印度、越南在地生產，而市場推測未來供應鏈由中國轉向新南向的速度將會越來越快。
面板供應鏈走向新南向
供應鏈大風吹，台商加速新南向布局。根據經濟部國際貿易局資料顯示，2022年台灣南向18國貿易總值創下近年新高，達到1802.6億美元，年增率創下20.7%。其中以積體電路出口居冠達40.4%，此後依序是化石等製品達10.8、電腦零組件為1.9%，印刷電路版為1.7％，以及金屬各類製品達到1.6%，剩下多為各類零售等部件占比近4成。
行政院經貿談判辦公室指出，自2020年10月起至2022年9月止，台灣對新南向地區出口已連續24個月成長；此外，台灣自新南向國家進口金額也達到633.9億美元，年增31.8%。顯示台灣和新南向國家交往日益密切。
受到地緣政治影響，區域製造成為趨勢，台灣面板業者紛紛由中國轉入。日前，群創強調，地緣政治緊張依然存在，全球性風險可能顯現出來；還有當前的氣候危機意味著發生重大自然災害的可能性依然很高。
有鑑於此需要擴大有關的生產及供應鏈體系，改善交付系統，提高國際分工的可靠性。金融財務方面，許多國家繼續收緊銀根，以控制通脹壓力。群創指出，在這樣的背景下，跨國際合作的重要性與日俱增，面臨種狀況時持續獲得流動性，並在必要時加快實施「有序全球布局」。
群創配合母公司鴻海，將於今年開始技轉印度Vedanta集團，協助在印度當地建立首條具備量產能力的TFT-LCD生產線，此外鴻海董事長也於今（1）日再度拜會印度總理莫迪（Narendra Modi），而陪同前往的高層，還包含電動車策略長關潤（Jun Seki），凸顯印度相當重要。
台灣業者的供應鏈轉換速度相當驚人。資深投資人黃伯堃告訴《關鍵評論網》，隨著如鴻海深耕、群創技轉印度，都將推動更多企業走向新南向國家。他說：「這是一個重要轉捩點。」
友達首度在越南成立子公司
黃伯堃強調，過去受制於中國市場等諸多因素，許多業者前往新南向國家牛步，但隨著鴻海集團大動作轉移後，成為業界重要的指標，這象徵意義是代表全球最有價值的公司蘋果（Apple）下定決心分散供應鏈風險，也逐漸擺脫北京當局的掣肘。
此外，另一間面板大廠友達也有動作。2月8日友達董事會決議投資設立越南子公司。友達總經理柯富仁表示，這是首次在東南亞設廠，預期今年設廠，2024年首季量產，將以分階段投資，以快速量產為目標，初步規畫總投資將低於新台幣10億元，產品則包含顯示器等IT和模組等。
黃伯堃觀察，未來幾年將會有更多業者前往設廠，策略多循著友達模式，也就是分階段轉移，投資金額也會由小而大。目前，印度積極爭取低階電子組裝，已經侵蝕中國的產業地位，隨著如面板等基礎零組件完備後，電子組裝的業務就會加速、加倍進行。
至於，未來面板產業的發展。DIGITIMES Research分析師蕭聖倫強調，2022年個人電腦巿場在後疫情需求已相對飽和下，又遭遇全球通膨、俄烏戰爭及成熟國家激進升息等黑天鵝事件，加上供應鏈仍不穩定，使得近日出貨量大幅衰退。
而2023年需求面仍將充斥總經不利因素，重點產業個人電腦出貨仍將小幅衰退，預計2024年預期景氣復甦、處理器平台競爭加劇有利電腦性價比提升，巿場可望恢復小幅成長。2025至2026年間巿場因Windows 10停止支援及OLED普及，可刺激NB換機而持續處增長軌道，2027年則略為減速。
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核稿編輯：翁世航
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