《方圓》「後／Post」對談二：未曾離開過的「後現代」幽靈

（《方圓》編按：文學及文化季刊《方圓》，每期邀請各領域的創作人、評論人與學者等就文化主題對談。「敵／Anti」一期探討了「政治正確潮流」背後的權力、性別與表演政治的議題，並從學究理論到世俗實踐的角度，分析了「敵」與「我」之間複雜的辯證關係。以下節選部分內容，原文約一萬三千字。）

並非之後──「後／Post」的混雜時式以及其他

時間： 2022年11月19日

地點： 盛景工業大廈會議室

主持： 鄭政恆（書評人、《聲韻詩刊》評論編輯、香港電影評論學會會長。下稱「鄭」。）

與談人：蔡倩怡（影像研究者及獨立策展人，香港浸會大學視覺藝術學院哲學碩士，現為香港城市大學創意媒體學院博士研究生。前《號外》、《明周》文化版記者。下稱「蔡」。）

駱頴佳（香港浸會大學國際學院文化研究及創業產業課程主任。下稱「駱」。）

羅貴祥（詩人，作家，香港浸會大學人文及創作系主任，近作有《非虛構作業》等。下稱「羅」。）

鄭：我們現在可以回到當下的處境再思考。當我們以為post已不再被需要，或者熱度不再時，但它又好像未曾離開過我們。大家仍有在關注不同與post相關的建構，例如後人類、後真相，從烏克蘭戰爭到當下的媒體政治。我想聽大家分享一下，究竟post是否不曾離開過我們呢？也想聽聽大家當下關於post的、新的理論的分享。

駱：在八、九十年代，Terry Eagleton也曾說過，是理論的heyday，大家也尊崇理論大師。至於去到現在，理論的熱潮是否正在經歷衰退，我實在不肯定。但我仍然喜歡追看不同的理論，例如新唯物論、speculative realism和posthumanism等。我也不確定現在人們對於理論的興趣有沒有像八、九十年代般高漲。

或者大家也可以分享一下。今天我們談論的各種post，我也在思考，究竟能不能完全脫離postmodern的框架？我同意postmodern可以作為很重要的理論框架和術語的想法已經過時，但過時可以有兩種理解方式。第一種，已經不再被運用。第二種，後現代的那套意識形態價值觀已經滲透到不同的學科之中，因而變成了共識。就算不再刻意提起，大家也明白。當時，後現代最吸引我的是，它會談論很多有關body的議題。今天我們也會談論body的問題，但可能是從affect，或將body變成posthuman body諸如此類的東西去討論。

但我總是覺得postmodern的幽靈，依然縈繞不去。我看過很多有關新唯物論的討論，仍是在談論德勒茲（Gilles Deleuze）的intensity和affect。八、九十年代也有類似的討論，但進入點不一樣。例如「他者」的問題，八十年代很熱衷於這類型的討論。只是人對於他者的理解可以很不一樣。那個年代想要探討的是，在他人身上有一種我們無法把握的主體意識，對於這種otherness，我們應該要懂得尊重或者建立一套ethics去思考。

到了今天，我們談論新唯物論，講object-oriented philosophy、Bruno Latour和Graham Harman，種種談論的不再是人，而是物的他性。它在延續的重點是，有很多東西是人的理性主體無法掌握的。以往的著重點是人，而今天則是將這種對他性的追求放置到物件之上，雖然有些人未必同意我的這種說法。Object-oriented講的正是這一問題，客體並不是人的意識可以把握得到的。同時也會引伸到其他有關非人，例如動物、人類世的討論。我總是覺得，這種理論脈絡，並沒有脫離過後現代的思維。改變的只是從以前討論人的重心換成他者，但核心談論到的還是對於主體的批評。

我當然同意，新唯物論、後人類的概念，所挑戰的問題是後現代或Graham Harman所談到的correlationism，亦即，是否一切都是詮釋和語言解構的問題？後來我們對物質的討論固然有一點點擺脫了對postmodern的理解，但我們今天對於materialism的討論，也不能說是完全脫離了後現代。會不會有可能是，我們只是換了一些詞語，但也正在延續以往的agenda呢？我的意思並不是說現在的理論不行，例如我也很喜歡看《Sample 樣本》的理論運用和分析。我好奇的是，現在的「後」到底有多後呢？還是只是在延續postmodern的agenda？我承認這種討論有點簡化，但我想帶出這種相似性。不知道兩位怎麼看？或者K.C.（羅）可以多談一點。

羅：或者我接續剛剛Peter所談到的問題。用Jameson的說法，最初的時候，有兩個分類：postmodernity指的是歷史中的後資本主義時代並不會改變，只會更為激烈；但postmodernism，說的是後現代主義作為一種文學或藝術的風格經已過時。所以我想當中涉及了一重複雜的矛盾。當我們單單考慮postmodern，可能就會覺得很chaotic和confusing。再引用Lyotard所說的postmodern condition本身，就不是一個線性的概念。Post的意思是否等同「之後」或「後面」？用Lyotard的理解，再加上一點左翼的思考，modernism或literary／aesthetic的modernity是指revolution、a great change，it will lead to social progress。然後正是因為他們有disillusion，發現根本不能改變現狀，所以才開始講postmodern。