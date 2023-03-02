《方圓》「後／Post」對談二：未曾離開過的「後現代」幽靈
我們想讓你知道的是
對於中國研究的那群學者來說，中國曾經是他們的希望。西方的左翼曾經很dismiss香港的運動，說人們反新移民、完全xenophobic、一味抗拒中國的所有事物，根本是排外的表現。事實上，美國的左翼最希望的是推翻美帝，並且對他們來說，中國在某程度上，代表了可以推翻美帝的希望。既然是這樣，他們又怎麼會支持香港呢？
（《方圓》編按：文學及文化季刊《方圓》，每期邀請各領域的創作人、評論人與學者等就文化主題對談。「敵／Anti」一期探討了「政治正確潮流」背後的權力、性別與表演政治的議題，並從學究理論到世俗實踐的角度，分析了「敵」與「我」之間複雜的辯證關係。以下節選部分內容，原文約一萬三千字。）
並非之後──「後／Post」的混雜時式以及其他
時間： 2022年11月19日
地點： 盛景工業大廈會議室
主持： 鄭政恆（書評人、《聲韻詩刊》評論編輯、香港電影評論學會會長。下稱「鄭」。）
與談人：蔡倩怡（影像研究者及獨立策展人，香港浸會大學視覺藝術學院哲學碩士，現為香港城市大學創意媒體學院博士研究生。前《號外》、《明周》文化版記者。下稱「蔡」。）
駱頴佳（香港浸會大學國際學院文化研究及創業產業課程主任。下稱「駱」。）
羅貴祥（詩人，作家，香港浸會大學人文及創作系主任，近作有《非虛構作業》等。下稱「羅」。）
鄭：我們現在可以回到當下的處境再思考。當我們以為post已不再被需要，或者熱度不再時，但它又好像未曾離開過我們。大家仍有在關注不同與post相關的建構，例如後人類、後真相，從烏克蘭戰爭到當下的媒體政治。我想聽大家分享一下，究竟post是否不曾離開過我們呢？也想聽聽大家當下關於post的、新的理論的分享。
駱：在八、九十年代，Terry Eagleton也曾說過，是理論的heyday，大家也尊崇理論大師。至於去到現在，理論的熱潮是否正在經歷衰退，我實在不肯定。但我仍然喜歡追看不同的理論，例如新唯物論、speculative realism和posthumanism等。我也不確定現在人們對於理論的興趣有沒有像八、九十年代般高漲。
或者大家也可以分享一下。今天我們談論的各種post，我也在思考，究竟能不能完全脫離postmodern的框架？我同意postmodern可以作為很重要的理論框架和術語的想法已經過時，但過時可以有兩種理解方式。第一種，已經不再被運用。第二種，後現代的那套意識形態價值觀已經滲透到不同的學科之中，因而變成了共識。就算不再刻意提起，大家也明白。當時，後現代最吸引我的是，它會談論很多有關body的議題。今天我們也會談論body的問題，但可能是從affect，或將body變成posthuman body諸如此類的東西去討論。
但我總是覺得postmodern的幽靈，依然縈繞不去。我看過很多有關新唯物論的討論，仍是在談論德勒茲（Gilles Deleuze）的intensity和affect。八、九十年代也有類似的討論，但進入點不一樣。例如「他者」的問題，八十年代很熱衷於這類型的討論。只是人對於他者的理解可以很不一樣。那個年代想要探討的是，在他人身上有一種我們無法把握的主體意識，對於這種otherness，我們應該要懂得尊重或者建立一套ethics去思考。
到了今天，我們談論新唯物論，講object-oriented philosophy、Bruno Latour和Graham Harman，種種談論的不再是人，而是物的他性。它在延續的重點是，有很多東西是人的理性主體無法掌握的。以往的著重點是人，而今天則是將這種對他性的追求放置到物件之上，雖然有些人未必同意我的這種說法。Object-oriented講的正是這一問題，客體並不是人的意識可以把握得到的。同時也會引伸到其他有關非人，例如動物、人類世的討論。我總是覺得，這種理論脈絡，並沒有脫離過後現代的思維。改變的只是從以前討論人的重心換成他者，但核心談論到的還是對於主體的批評。
我當然同意，新唯物論、後人類的概念，所挑戰的問題是後現代或Graham Harman所談到的correlationism，亦即，是否一切都是詮釋和語言解構的問題？後來我們對物質的討論固然有一點點擺脫了對postmodern的理解，但我們今天對於materialism的討論，也不能說是完全脫離了後現代。會不會有可能是，我們只是換了一些詞語，但也正在延續以往的agenda呢？我的意思並不是說現在的理論不行，例如我也很喜歡看《Sample 樣本》的理論運用和分析。我好奇的是，現在的「後」到底有多後呢？還是只是在延續postmodern的agenda？我承認這種討論有點簡化，但我想帶出這種相似性。不知道兩位怎麼看？或者K.C.（羅）可以多談一點。
羅：或者我接續剛剛Peter所談到的問題。用Jameson的說法，最初的時候，有兩個分類：postmodernity指的是歷史中的後資本主義時代並不會改變，只會更為激烈；但postmodernism，說的是後現代主義作為一種文學或藝術的風格經已過時。所以我想當中涉及了一重複雜的矛盾。當我們單單考慮postmodern，可能就會覺得很chaotic和confusing。再引用Lyotard所說的postmodern condition本身，就不是一個線性的概念。Post的意思是否等同「之後」或「後面」？用Lyotard的理解，再加上一點左翼的思考，modernism或literary／aesthetic的modernity是指revolution、a great change，it will lead to social progress。然後正是因為他們有disillusion，發現根本不能改變現狀，所以才開始講postmodern。
專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。