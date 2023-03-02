《方圓》「後／Post」對談三：Post作為未知的寄望，與在未來方能抵達的可能
我們想讓你知道的是
羅貴祥：當我在思考post一詞的時候，我有想過除了可以解釋為「後」，還可以解作甚麼呢？如果說，我以後的教學還可以做些甚麼，我想到的是post-growth。現在的消費和享樂，就是多買幾部智能電話、放縱消費、夜生活享樂。那你能不能夠改變這種生活型態呢？
（《方圓》編按：文學及文化季刊《方圓》，每期邀請各領域的創作人、評論人與學者等就文化主題對談。「敵／Anti」一期探討了「政治正確潮流」背後的權力、性別與表演政治的議題，並從學究理論到世俗實踐的角度，分析了「敵」與「我」之間複雜的辯證關係。以下節選部分內容，原文約一萬三千字。）
並非之後──「後／Post」的混雜時式以及其他
時間： 2022年11月19日
地點： 盛景工業大廈會議室
主持： 鄭政恆（書評人、《聲韻詩刊》評論編輯、香港電影評論學會會長。下稱「鄭」。）
與談人：蔡倩怡（影像研究者及獨立策展人，香港浸會大學視覺藝術學院哲學碩士，現為香港城市大學創意媒體學院博士研究生。前《號外》、《明周》文化版記者。下稱「蔡」。）
駱頴佳（香港浸會大學國際學院文化研究及創業產業課程主任。下稱「駱」。）
羅貴祥（詩人，作家，香港浸會大學人文及創作系主任，近作有《非虛構作業》等。下稱「羅」。）
鄭：剛剛我們已討論了近來的理論框架發展，例如posthuman、post-truth、postmodern在當下社會的延續。而剛剛談到歷史的斷裂，事實上也呼應了香港最近翻開了歷史新一頁的狀態。即使是進入了二十一世紀二十年代之後，我們似乎也會繼續用post這個概念去形容當下的文藝創作、影像文化等。除此之外，在應用層面上，不知道post對於大家的教與學又有甚麼影響呢？不論是post-theory，還是相關的討論。
蔡：我剛剛完成了一篇文章，正好政恆便找我來這一期的對談了。剛好台灣的南方影展，邀請我書寫幾部近年的香港電影，它們均是實驗電影或紀錄片，回應的也是香港最近幾年來的轉變。其中一部是近來討論熱度很高的《憂鬱之島》。當中令我反思的是，在當今的世代，是否要通過異質的電影形式才能更準確地捕捉我們這些年來斷裂、傷痕累累的生命經驗嗎？我好奇的是，當我們現在身處的狀態──創傷之「後」的位置，這到底代表的是甚麼？如我們上面談到的，我不認為「後」只是指時間性。在經歷了創傷之後，但創傷的記憶並沒有消失，反之，我們是在aftermath的狀態。
羅：現在可能還是in the middle，還未到達「後」的狀態。
蔡：對的。我好奇的也是，這些影視作品能不能給予我們新的思考維度來審視這幾年來發生的事情。或是，它們能不能為我們帶來新的時間性。如《憂鬱之島》所展示的重演歷史的方式，鬆動了我對歷史和時間的理解。同時它印證了歷史是可被重演的，非鐵板一塊。它在當中呈現的是一種回到過去同時折射現在的狀態，好像是循環，又好像是互相爭持。通過影像形式的分析，我試圖尋找我們在經歷創傷後的那種迷離狀態和各種面向。在寫作的時候，我也讀到一些與post相關的文章。例如寫戰後社會的吉見俊哉（Shunya Yoshimi）。他提出戰後社會的「後」，並沒有隨著二戰的完結而結束，而是處於繼續延存的狀態，例如美軍對於日本的監控，或者日本是如何被改造而形成「夢」時代與「虛構」時代，對於我個人的思考也很有啟發。
Post除了具有時間意義外，還有在「後」的狀態之中，我們可以勾勒到些甚麼。例如我讀過Erin Huang的一篇文章（“Archaeologies of Post-Socialist Temporalities: Documentary Experiments and the Rhetoric of Ruin Gazing”），用了Chantal Akerman和兩部中國的紀錄片去講postsocialist的狀態。除了討論廢墟（ruin）的意象外，也用了Paul Virilio的理論來探討 post的temporality，來幫助我們去理解 postsocialist的狀態。她亦提到，post和我們的desire和affect有密切的關係。
鄭：那Peter呢？
駱：如果說怎麼去理解香港所處於的這種「後」的狀態，我想其實也是如何去conceptualize的問題。但理論的話，總是比較抽象和歷史的東西。在我看來，反而都是文學和電影對香港的狀態在作出回應，不論是分裂或移民潮。的確，恐懼是我們需要去面對的問題。很多人都喜歡聽KOL的話，例如陶傑，結果焦慮感愈來愈重。曾經有一段時間我也很喜歡聽，但就好像被困在困局裡。恐懼和焦慮的情緒一直在香港彌漫，影響著所有希望留下或離去的人。而我認為，怎樣處理是最重要的問題，雖然我也沒有答案。但不論是affect還是emotion，都是需要被處理的。
或者再次回到剛剛我們談到的新唯物論，我認為有個觀念很值得思考，就是新唯物論認為這個世界有很多裂縫。當極權者以為一切已經天衣無縫或者被控制時，但實際上仍有很多罅隙存在。這幾年，我發現我的學生都沉默了很多。和以往積極熱烈的討論狀態很不一樣，有些更和我說想移民。所以我也不知道，如何在教學上呈現一種可能性。
Post最能啟發我的一點是，提醒了我這個世界有很多的裂縫存在，永遠都有很多unexpected events。我想我骨子裡也是一個左翼，就如我很喜歡Terry Eagleton，我也相信哲學理論最終應該迎來革命、解放，或烏托邦式的可能。雖然我現在未有這個功力去思考，但我最少相信，理論當中應該包含一種可供想像的可能性。暫時的不成功不代表往後的不成功。改變社會應該是有很多可能性和空間的。現在是不是已經走到絕路呢？我又覺得不是。
專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。