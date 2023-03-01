奈及利亞大選執政黨勝出，但舞弊與暴力爭議不斷遭批結果造假
我們想讓你知道的是
奈及利亞最大的獨立選舉監督機構「Yiaga Africa」負責人伊托多（Samson Itodo）表示，因為資料臨時變更，許多選民根本無法找到他們的投票站。選舉工作人員沒有出現而導致無法投票、投票遭延遲的狀況也層出不窮。在選舉過程中也頻繁傳出暴力事件，選民就抱怨受到恐嚇，並被壓制、規定投給特定人選。有些投票站甚至遭到武裝人員的攻擊。
根據《CNN》報導，奈及利亞新任總統於今（1）日出爐，由全體進步大會黨（All Progressives Congress party）的提努布（Bola Ahmed Tinubu）以36.6％的得票率勝選，擊敗前副總統阿布巴卡（Atiku Abubakar）與政壇黑馬歐必（Peter Obi），成為下一任奈國總統。
這是奈及利亞自1999年恢復民主後競爭最激烈的選舉，然而，投票過程中的技術故障和投票延誤，使人民對選舉結果存疑，反對黨即在2月28日的聯合新聞發布會上稱選舉結果「受到嚴重篡改和操縱」。
奈及利亞正面臨經濟崩潰、社會動盪和高通膨。新任總統提努布即將接手非洲最困難的工作之一，許多人也期待他能立即為奈國帶來改變。
最富有的政治人物之一，曾經遭流放的「教父」
提努布在勝選感言中，對選民表示感謝，並表示他感到非常謙卑。他表示：「這是任何人生命中的光輝時刻，也是對我們民主存在的肯定。我代表著一個承諾，在你們的支持下，我知道這個承諾將會實現。」
《BBC》報導指出，提努布在1994年曾遭時任軍事統治者阿巴查（Sani Abacha）強迫流放，他深知自由的價值，並將自由作為徽章戴在他具標誌性的帽子上（一頂破損的枷鎖，看起來像一個水平的八字形）。他在1999年回到奈及利亞，並擔任拉哥斯州（Lagos）州長至2007年。
提努布在任期內，成功重塑拉哥斯為奈國的商業中心，他通過巨額外國投資，大幅增加了拉哥斯的收入，並且實施公共交通計劃，為快速巴士開闢新車道，緩解拉哥斯臭名昭彰的交通。
雖然經濟與交通獲得改善，拉哥斯的公共基礎設施仍處於年久失修的狀態，水和公共住房等基本設施破舊不堪，而在他執政期間開始的輕軌計畫，蓋了近20年仍未完工。
提努布還被指控在2007年卸任州長後，持續控制國家財政。他被視為是奈國西南地區的「政治教父」和最有影響力的人物，決定眾多政治人物之間的權力分配。接替他的每一位州長，都是遵循提努布政策的政治人物，試圖推動改革的州長最終都在政治打壓下屈服。
此外，提努布也是奈及利亞最富有的政治人物之一，兩年前，Alpha-beta的會計師阿帕拉（Dapo Apara）指控他利用該公司從事洗錢、欺詐、逃稅和其他貪腐行為。儘管提努布否認所有指控，他最終仍被起訴，並在去年6月與各利害關係人在庭外和解。提努布過去還遭美國司法部指控販毒。司法部在公開文件中表示，提努布的銀行帳戶有透過販賣白色海洛因得來的收入。
選舉過程漏洞百出，遭質疑造假
結合《BBC》與《CNN》報導，此次選舉有三個缺陷最為人詬病：技術障礙、投票延誤和暴力。
奈及利亞於此次選舉，為了增加投票的速度，推出新的電子投票系統。然而，許多選民表示，在使用該系統上傳投票結果時，遇到了一連串技術問題。奈及利亞選舉委員會（INEC）沒有即時將選舉結果上傳到其網站，也讓選民質疑選舉被操縱。
此外，奈及利亞最大的獨立選舉監督機構，Yiaga Africa的負責人伊托多（Samson Itodo）表示，他們在奈國部署了3836名選舉觀察員，並發現因為資料臨時變更，許多選民根本無法找到他們的投票站。選舉工作人員沒有出現而導致無法投票、投票遭延遲的狀況也層出不窮，有些投票被迫連夜進行。
在選舉過程中也頻繁傳出暴力事件，拉哥斯的許多選民就抱怨，他們受到恐嚇，並被壓制、規定投給特定人選。有些投票站甚至遭到武裝人員的攻擊。《CNN》便訪問了拉哥斯的一個投票站，並發現該投票站遭到襲擊，導致軍方被迫介入。
這樣的選舉也引來人民與反對黨強烈的批評。2月28日，許多抗議者在奈國首都阿布賈（Abuja）進行示威。一名抗議人士怒指：「選舉中發生的一切都是謊言，謊言，謊言……政府在編造選舉結果。」另一個團體也舉行了抗議，並敦促選舉委員會完成工作，為奈及利亞人挺身維護民主。」
奈國前總統奧巴桑喬（Olusegun Obasanjo）則在一封信中指責此次選舉，稱這次選舉被嚴重篡改。奈及利亞選舉委員會主席雅庫布（Mahmood Yakubu），呼籲任何對選舉結果存疑的候選人，透過法律途徑尋求救濟。提努布則敦促他的對手們與政府團結，以強化奈及利亞。
奈及利亞總統一任四年，雖採全民直選，但選制極為特殊，候選人需要在全國取得最高票，並在36州與聯邦特區中，至少在其中的三分之二取得超過25％選票才能勝出，否則就由贏得最多州數的前兩名進入第二回合，並以一樣的門檻做為當選條件。若第二輪仍未有人當選，則第三輪採簡單多數即可當選。
新聞來源
- Bola Ahmed Tinubu elected Nigeria’s president as opposition calls for new polls（CNN）
- Bola Tinubu - the 'godfather' set to lead Nigeria（BBC）
- Nigeria election results 2023: Bola Tinubu takes strong lead over Atiku Abubakar and Peter Obi（BBC）
- Opposition parties in Nigeria call for fresh elections as ruling party takes the lead（CNN）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
Tags：
跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21