奈及利亞大選執政黨勝出，但舞弊與暴力爭議不斷遭批結果造假

根據《CNN》報導，奈及利亞新任總統於今（1）日出爐，由全體進步大會黨（All Progressives Congress party）的提努布（Bola Ahmed Tinubu）以36.6％的得票率勝選，擊敗前副總統阿布巴卡（Atiku Abubakar）與政壇黑馬歐必（Peter Obi），成為下一任奈國總統。

這是奈及利亞自1999年恢復民主後競爭最激烈的選舉，然而，投票過程中的技術故障和投票延誤，使人民對選舉結果存疑，反對黨即在2月28日的聯合新聞發布會上稱選舉結果「受到嚴重篡改和操縱」。

奈及利亞正面臨經濟崩潰、社會動盪和高通膨。新任總統提努布即將接手非洲最困難的工作之一，許多人也期待他能立即為奈國帶來改變。

最富有的政治人物之一，曾經遭流放的「教父」

提努布在勝選感言中，對選民表示感謝，並表示他感到非常謙卑。他表示：「這是任何人生命中的光輝時刻，也是對我們民主存在的肯定。我代表著一個承諾，在你們的支持下，我知道這個承諾將會實現。」

《BBC》報導指出，提努布在1994年曾遭時任軍事統治者阿巴查（Sani Abacha）強迫流放，他深知自由的價值，並將自由作為徽章戴在他具標誌性的帽子上（一頂破損的枷鎖，看起來像一個水平的八字形）。他在1999年回到奈及利亞，並擔任拉哥斯州（Lagos）州長至2007年。

提努布在任期內，成功重塑拉哥斯為奈國的商業中心，他通過巨額外國投資，大幅增加了拉哥斯的收入，並且實施公共交通計劃，為快速巴士開闢新車道，緩解拉哥斯臭名昭彰的交通。

雖然經濟與交通獲得改善，拉哥斯的公共基礎設施仍處於年久失修的狀態，水和公共住房等基本設施破舊不堪，而在他執政期間開始的輕軌計畫，蓋了近20年仍未完工。

提努布還被指控在2007年卸任州長後，持續控制國家財政。他被視為是奈國西南地區的「政治教父」和最有影響力的人物，決定眾多政治人物之間的權力分配。接替他的每一位州長，都是遵循提努布政策的政治人物，試圖推動改革的州長最終都在政治打壓下屈服。

此外，提努布也是奈及利亞最富有的政治人物之一，兩年前，Alpha-beta的會計師阿帕拉（Dapo Apara）指控他利用該公司從事洗錢、欺詐、逃稅和其他貪腐行為。儘管提努布否認所有指控，他最終仍被起訴，並在去年6月與各利害關係人在庭外和解。提努布過去還遭美國司法部指控販毒。司法部在公開文件中表示，提努布的銀行帳戶有透過販賣白色海洛因得來的收入。

選舉過程漏洞百出，遭質疑造假

結合《BBC》與《CNN》報導，此次選舉有三個缺陷最為人詬病：技術障礙、投票延誤和暴力。

奈及利亞於此次選舉，為了增加投票的速度，推出新的電子投票系統。然而，許多選民表示，在使用該系統上傳投票結果時，遇到了一連串技術問題。奈及利亞選舉委員會（INEC）沒有即時將選舉結果上傳到其網站，也讓選民質疑選舉被操縱。

此外，奈及利亞最大的獨立選舉監督機構，Yiaga Africa的負責人伊托多（Samson Itodo）表示，他們在奈國部署了3836名選舉觀察員，並發現因為資料臨時變更，許多選民根本無法找到他們的投票站。選舉工作人員沒有出現而導致無法投票、投票遭延遲的狀況也層出不窮，有些投票被迫連夜進行。

在選舉過程中也頻繁傳出暴力事件，拉哥斯的許多選民就抱怨，他們受到恐嚇，並被壓制、規定投給特定人選。有些投票站甚至遭到武裝人員的攻擊。《CNN》便訪問了拉哥斯的一個投票站，並發現該投票站遭到襲擊，導致軍方被迫介入。

這樣的選舉也引來人民與反對黨強烈的批評。2月28日，許多抗議者在奈國首都阿布賈（Abuja）進行示威。一名抗議人士怒指：「選舉中發生的一切都是謊言，謊言，謊言……政府在編造選舉結果。」另一個團體也舉行了抗議，並敦促選舉委員會完成工作，為奈及利亞人挺身維護民主。」

奈國前總統奧巴桑喬（Olusegun Obasanjo）則在一封信中指責此次選舉，稱這次選舉被嚴重篡改。奈及利亞選舉委員會主席雅庫布（Mahmood Yakubu），呼籲任何對選舉結果存疑的候選人，透過法律途徑尋求救濟。提努布則敦促他的對手們與政府團結，以強化奈及利亞。

奈及利亞總統一任四年，雖採全民直選，但選制極為特殊，候選人需要在全國取得最高票，並在36州與聯邦特區中，至少在其中的三分之二取得超過25％選票才能勝出，否則就由贏得最多州數的前兩名進入第二回合，並以一樣的門檻做為當選條件。若第二輪仍未有人當選，則第三輪採簡單多數即可當選。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺