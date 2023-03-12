《木偶奇遇記》導讀：我們在皮諾丘身上，似乎看到了孫悟空的影子

文：張璘

導讀

《木偶奇遇記》是義大利作家卡洛．柯洛蒂的著名童話作品。柯洛蒂本名卡洛．洛倫齊尼，出生於義大利的佛羅倫斯鄉下，父親是個廚師，母親是個女傭。柯洛蒂其實是他母親出生和長大的城鎮的名字，被他當作了筆名。柯洛蒂小時候很調皮，好奇心強，就像他創造的木偶一樣。他在教會學校畢業後，給各地報紙寫稿，積極參加義大利民族解放運動，並志願參加了一八四八年的義大利民族解放戰爭。

此外，他還與人一起出版過諷刺雜誌，寫過短篇小說、隨筆、評論。一八六一年，義大利統一後，他離開了新聞界。一八七〇年以後，他成了戲劇評審和雜誌編輯，不過他很快就迷上了兒童文學。他精通法文，曾翻譯過法國佩羅的童話，為廣大小讀者所喜愛。

關於《木偶奇遇記》的成書，說法不一。有的說，柯洛蒂一生貧困，《木偶奇遇記》是他為了償還債務而倉促寫成的。但事實並非如此。柯洛蒂翻譯童話的經歷讓他起了寫作童話的念頭，寫了幾本以「小手杖」為主角的童話。他有一個朋友在羅馬編兒童雜誌，有一次這位朋友收到柯洛蒂寄去的一部作品手稿，手稿中附了一張紙條說，「這點傻東西能用就用，不過你要是用了，就多給我點稿費，好讓我有個好藉口繼續寫下去」。後來，這部手稿從一八八一年七月七日開始在《兒童報》上連載，這也是書中各章長短大致相同的原因。

故事刊出後，轟動一時，為了擴大讀者群範圍，佛羅倫斯的出版商波基在一八八三年把故事整理成冊，重新刊印，於是有了《木偶奇遇記》這本書。書籍出版後，在義大利風行一時，印數達百萬。不過巨大的銷量並沒有給柯洛蒂帶來財富，他總共才獲得幾千里拉的報酬。

《木偶奇遇記》全書共三十六章，講述的是一個沒有頭腦、毫無主見的木偶逐漸成長、轉變成一個懂事的孩子的過程。在故事的開頭，木匠櫻桃師傅發現了一塊奇怪的木頭，會像孩子一樣又哭又笑。木匠的好朋友傑佩托把木頭要了回去，做成一個會跳舞、擊劍的木偶，起名叫皮諾丘，並指望他賺錢養活自己。這個皮諾丘可不是等閒之輩，從一出生開始，就惹來無窮麻煩。他剛學會走路，就離家出走，卻害得他的父親傑佩托進入監獄，同時也害了他自己，導致沒人給他做飯吃。

他餓極了，想煎顆雞蛋來吃，雞蛋卻飛走了。夜裡飢寒交迫，他把腳放在火盆上烤火，結果把兩隻腳都燒焦了。父親回家後，給他做了雙新腳，又賣了自己的衣服，給他買了課本，讓他去上學，他卻把課本賣了，買票去看戲。木偶們發現了皮諾丘，舞臺上亂成一團。木偶藝人要懲罰不聽話的木偶，皮諾丘挺身而出，得到木偶藝人的賞識，送給他五枚金幣。他輕信狐狸和貓的謊言，不僅虧了錢，還落入強盜之手，被吊在樹上。仙女救了他，讓他吃藥療傷，他卻只想吃糖，不想吃藥。

Photo Credit: 好人出版

他說謊，受到仙女懲罰，一說謊，鼻子就變長，等到說真話時，才會變回原樣。離開仙女家後，他又遇到了那兩個騙子，聽信他們的鬼話，把剩餘的金幣埋在田裡，結果金幣被偷走了，自己卻坐了四個月的牢。出獄後，他因為飢餓難忍，偷農夫田裡的東西而被農夫抓住，讓他像狗一樣看守雞舍。他抓住了偷雞賊後，獲得了自由。他返回仙女家，卻聽到了仙女的死訊，不禁失聲慟哭。

同時，他得知父親因為他離家出走而去尋找他。鴿子把他帶到海邊，他看見父親的小船在波濤中起伏，便跳到海裡去救父親。海浪把他帶到蜜蜂島，他在島上又見到了仙女，向仙女保證要做個好孩子。他因為用功而遭到同學嫉恨，在海邊和同學打架、被捕、逃跑，然後遇險。他回到了仙女家，仙女答應第二天讓他變成真正的男孩。

第二天，他並沒有變成真正的男孩，因為他受朋友引誘，去了玩具國，在那裡瘋玩了幾個月後，有一天突然發現自己變成了一頭驢子。他先是被賣給了馬戲團，腿摔瘸後，新的買主想用他的皮做鼓面。之後又經過一番磨難之後，皮諾丘終於幡然悔悟，決心做個好孩子，聽仙女的話，孝順父親。最後，他如願以償，變成了一個真正的男孩。

皮諾丘雖然是個木偶，但是在他身上發生的一切也同樣會發生在其他男孩身上，他就如同我們調皮的小兄弟，我們為他歡笑而歡笑，為他哭泣而哭泣，恨他時恨不得揍他一頓，憐憫時恨不得以身替代。他天真無邪，頭腦簡單，自制力差，偏偏又自以為是，結果一錯再錯，吃了不少苦頭；他缺乏主見，沒有恆心，屢屢立下良好志願卻總又半途而廢；他心地善良，同情弱者，孝敬父親，並且終於幡然悔悟，告別過去，勤勤懇懇，踏踏實實，在仙女的幫助下成了真正的人。

皮諾丘生活的世界就像我們生活的世界一樣，既有狐狸、貓、矮胖子這樣的「壞人」，但是更多的是像傑佩托、藍頭髮仙女、蟋蟀、鴿子、金槍魚等這樣的「好人」，而從皮諾丘身上，我們更看到了自己的影子，所以，我們讀起來特別親切。

皮諾丘從一個任性、淘氣、懶惰、愛說謊、不關心他人、不愛學習、整天只想著玩的木偶，變成一個懂禮貌、愛學習、勤奮工作、孝敬長輩、關愛他人的好孩子的過程，以及他所經歷的一連串的奇遇，充滿了童趣與想像。發生於皮諾丘身上的故事告訴我們，一個孩子的自然天性在許多方面都是需要修正的。也就是說，在自然天性裡往往會有不少不夠盡善盡美的表現，等待著我們的逐步克服。