《木偶奇遇記》導讀：我們在皮諾丘身上，似乎看到了孫悟空的影子
我們想讓你知道的是
「皮諾丘」可以說是每個人的童年都會知道的角色。他的形象，已經與「說謊的話，鼻子就會變長」這件事情幾乎畫上等號，被當作許多教材、電影及小說作品中有關「說謊」的哏，甚至成為現代迷因。從2022年開始，電影與遊戲也相繼重新演繹「皮諾丘」從孩子轉變成人的過程中，所遇到的磨難......
文：張璘
導讀
《木偶奇遇記》是義大利作家卡洛．柯洛蒂的著名童話作品。柯洛蒂本名卡洛．洛倫齊尼，出生於義大利的佛羅倫斯鄉下，父親是個廚師，母親是個女傭。柯洛蒂其實是他母親出生和長大的城鎮的名字，被他當作了筆名。柯洛蒂小時候很調皮，好奇心強，就像他創造的木偶一樣。他在教會學校畢業後，給各地報紙寫稿，積極參加義大利民族解放運動，並志願參加了一八四八年的義大利民族解放戰爭。
此外，他還與人一起出版過諷刺雜誌，寫過短篇小說、隨筆、評論。一八六一年，義大利統一後，他離開了新聞界。一八七〇年以後，他成了戲劇評審和雜誌編輯，不過他很快就迷上了兒童文學。他精通法文，曾翻譯過法國佩羅的童話，為廣大小讀者所喜愛。
關於《木偶奇遇記》的成書，說法不一。有的說，柯洛蒂一生貧困，《木偶奇遇記》是他為了償還債務而倉促寫成的。但事實並非如此。柯洛蒂翻譯童話的經歷讓他起了寫作童話的念頭，寫了幾本以「小手杖」為主角的童話。他有一個朋友在羅馬編兒童雜誌，有一次這位朋友收到柯洛蒂寄去的一部作品手稿，手稿中附了一張紙條說，「這點傻東西能用就用，不過你要是用了，就多給我點稿費，好讓我有個好藉口繼續寫下去」。後來，這部手稿從一八八一年七月七日開始在《兒童報》上連載，這也是書中各章長短大致相同的原因。
故事刊出後，轟動一時，為了擴大讀者群範圍，佛羅倫斯的出版商波基在一八八三年把故事整理成冊，重新刊印，於是有了《木偶奇遇記》這本書。書籍出版後，在義大利風行一時，印數達百萬。不過巨大的銷量並沒有給柯洛蒂帶來財富，他總共才獲得幾千里拉的報酬。
《木偶奇遇記》全書共三十六章，講述的是一個沒有頭腦、毫無主見的木偶逐漸成長、轉變成一個懂事的孩子的過程。在故事的開頭，木匠櫻桃師傅發現了一塊奇怪的木頭，會像孩子一樣又哭又笑。木匠的好朋友傑佩托把木頭要了回去，做成一個會跳舞、擊劍的木偶，起名叫皮諾丘，並指望他賺錢養活自己。這個皮諾丘可不是等閒之輩，從一出生開始，就惹來無窮麻煩。他剛學會走路，就離家出走，卻害得他的父親傑佩托進入監獄，同時也害了他自己，導致沒人給他做飯吃。
他餓極了，想煎顆雞蛋來吃，雞蛋卻飛走了。夜裡飢寒交迫，他把腳放在火盆上烤火，結果把兩隻腳都燒焦了。父親回家後，給他做了雙新腳，又賣了自己的衣服，給他買了課本，讓他去上學，他卻把課本賣了，買票去看戲。木偶們發現了皮諾丘，舞臺上亂成一團。木偶藝人要懲罰不聽話的木偶，皮諾丘挺身而出，得到木偶藝人的賞識，送給他五枚金幣。他輕信狐狸和貓的謊言，不僅虧了錢，還落入強盜之手，被吊在樹上。仙女救了他，讓他吃藥療傷，他卻只想吃糖，不想吃藥。
他說謊，受到仙女懲罰，一說謊，鼻子就變長，等到說真話時，才會變回原樣。離開仙女家後，他又遇到了那兩個騙子，聽信他們的鬼話，把剩餘的金幣埋在田裡，結果金幣被偷走了，自己卻坐了四個月的牢。出獄後，他因為飢餓難忍，偷農夫田裡的東西而被農夫抓住，讓他像狗一樣看守雞舍。他抓住了偷雞賊後，獲得了自由。他返回仙女家，卻聽到了仙女的死訊，不禁失聲慟哭。
同時，他得知父親因為他離家出走而去尋找他。鴿子把他帶到海邊，他看見父親的小船在波濤中起伏，便跳到海裡去救父親。海浪把他帶到蜜蜂島，他在島上又見到了仙女，向仙女保證要做個好孩子。他因為用功而遭到同學嫉恨，在海邊和同學打架、被捕、逃跑，然後遇險。他回到了仙女家，仙女答應第二天讓他變成真正的男孩。
第二天，他並沒有變成真正的男孩，因為他受朋友引誘，去了玩具國，在那裡瘋玩了幾個月後，有一天突然發現自己變成了一頭驢子。他先是被賣給了馬戲團，腿摔瘸後，新的買主想用他的皮做鼓面。之後又經過一番磨難之後，皮諾丘終於幡然悔悟，決心做個好孩子，聽仙女的話，孝順父親。最後，他如願以償，變成了一個真正的男孩。
皮諾丘雖然是個木偶，但是在他身上發生的一切也同樣會發生在其他男孩身上，他就如同我們調皮的小兄弟，我們為他歡笑而歡笑，為他哭泣而哭泣，恨他時恨不得揍他一頓，憐憫時恨不得以身替代。他天真無邪，頭腦簡單，自制力差，偏偏又自以為是，結果一錯再錯，吃了不少苦頭；他缺乏主見，沒有恆心，屢屢立下良好志願卻總又半途而廢；他心地善良，同情弱者，孝敬父親，並且終於幡然悔悟，告別過去，勤勤懇懇，踏踏實實，在仙女的幫助下成了真正的人。
皮諾丘生活的世界就像我們生活的世界一樣，既有狐狸、貓、矮胖子這樣的「壞人」，但是更多的是像傑佩托、藍頭髮仙女、蟋蟀、鴿子、金槍魚等這樣的「好人」，而從皮諾丘身上，我們更看到了自己的影子，所以，我們讀起來特別親切。
皮諾丘從一個任性、淘氣、懶惰、愛說謊、不關心他人、不愛學習、整天只想著玩的木偶，變成一個懂禮貌、愛學習、勤奮工作、孝敬長輩、關愛他人的好孩子的過程，以及他所經歷的一連串的奇遇，充滿了童趣與想像。發生於皮諾丘身上的故事告訴我們，一個孩子的自然天性在許多方面都是需要修正的。也就是說，在自然天性裡往往會有不少不夠盡善盡美的表現，等待著我們的逐步克服。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。