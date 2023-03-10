南北分裂之北魏皇權進化論（五）：陸麗大權在握，整個北魏幾乎就是「步六孤」的天下

文：阿前

北魏第三代，世祖拓跋燾末年，出了一個宦官界的王者：宗愛。這不是形容詞，宗愛確實以宦官之身，封為「郡王」。而所有熟悉中國歷史的人都會知道，這同時象徵著北魏的政治迎來巨大的混亂。

宗愛是刺殺世祖拓跋燾後，成為執政，並且掌握住皇帝的廢立大權，當時的關鍵詞就是「尚書令」。根據漢制，尚書令總管政務，同時負責皇帝交接的事宜。宗愛一連殺害了兩個鮮卑拓跋氏的皇帝，準備要換第三個的時候，被鮮卑獨孤氏的禁軍「尼」陰了一把。

獨孤尼找了幾個合夥人：源賀、陸麗，與渴侯。為時僅七個月的宗愛之亂來得快，去得也快。新的皇帝，是扶拓跋燾長子「濬」，為北魏高宗。獨孤尼雖是大功臣，但他很快從宗愛之亂中得到教訓：寧作皇帝親信，勝當朝廷大官。阿尼當上了「內行長」（或為內侍長誤植），而傳統意義上的大官，則交還拓跋宗室。

驃騎大將軍元壽樂為太宰、都督中外諸軍事、錄尚書事；尚書長孫渴侯為尚書令，加儀同三司。

長孫渴侯跟元壽樂，分掌文武大權。這兩個姓氏，都是後來北魏更深一步漢化所改。元就是拓跋皇室，長孫則是拓跋宗室之長。渴侯，就是跟獨孤尼一起密謀推翻宗愛的尚書。某方面來說，也是獨孤尼他們特別找來的宗室，就像諸葛亮要造反得供起劉備這樣。

安排看起來妥妥的，誰想到一個月後，高宗拓跋濬就以兩人爭權為由，處死了拓跋壽樂跟拓跋渴侯。沒過幾天，又廢太尉與司徒。北魏所採，不是傳統的三公制，而是八公並列。這一下除了四公，明眼人定知其中有鬼。

隨即，陸麗進爵為王，並以高宗乳母為皇太后。陸麗也是漢姓，本姓步六孤。這些鮮卑人，已經學懂了漢人的玩法。而朝廷玩得這麼兇，地方難道就高呼萬萬歲就好？地方叛亂，隨之而來。

朝廷一邊平亂，一邊加陸麗為司徒，並且取消世祖拓跋燾的佛教禁令。所以說，至少我們已經看懂了。步六孤麗跟佛教，就是這場「高宗起義」的操盤手。接下來，跟陸麗一起升上來的太尉也遭誅除，隔月源賀與獨孤尼進王。地方叛亂給鎮壓了，八公之一的司空不能忍，被誅。

終於，短時間內不再出現反對聲浪，也就此展開了北魏高宗十多年的和平治世。政變一定是不好的嗎？站在正朔血統論才會這麼說。事實上，西漢之治漢文帝，也是政變拱出來的皇帝。

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那麼，就讓我們來認識一下阿麗出身的這個「步六孤」氏。因為多寫字我也不會多稿費，以下還是以「陸」氏來寫。陸麗本人無傳，附於父親陸俟（音同四）之下，籍貫只寫了「代人」。

剛開始看《魏書》不懂，現在就懂了。所謂的「代人」，不是指代郡人，而是「鮮卑代國人」，也就是北魏建朝之前的國民。不管DNA，他們的國籍就是鮮卑。而僅僅透過這個字去查，你就會發現拓跋鮮卑在代國時期，就已經是一個胡漢混合，由胡人治理的國度。

我想這是一個必要的理解，如果你對於「異族侵略中國後被中國同化」有疑義的話。其實那並不是發生在「他們已經征服中國大部分」之後的事情。

慣用的說法Ａ：異族仰慕中華文化，意圖征服中國。是可以成立的。但我們也可以用說法Ｂ：異族成為中國的一份子之後，啊就拿到參賽門票了不然是要棄權逆？

五胡如是，鮮卑如是。究竟是你太富有被隔壁老王盯上？還是賊人就在你家，你自己找進來的，我想總要分清楚才好了。那步六孤族，在北魏開國君主拓跋珪「起義」的時候，也是支持拓跋珪的。陸俟的父親，是拓跋珪手下大將，累有戰功。

二代目拓跋嗣繼位後，就把聰慧的陸俟錄用為身邊的內侍。

官方說法，長孫一族的時候我們已經有了另一套：拓跋皇室一開始只是代國各部的傀儡。步六孤族既然是打仗的，而陸爸爸的官職其實不高，就可以把他們放在不高不低的位置。所以，陸俟不是最高級，長孫族的皇帝監察官，侍中或散騎之流，只是偏下層的侍郎。

像這種人，正是有意建立皇權的拓跋嗣最適合拉攏的對象。於是我們就可以看到陸俟的官位慢慢在往上：「轉龍驤將軍、給事中，典選部蘭臺事。當官而行，無所屈橈。」皇上養你，就是要你跟那些權貴對著幹。

陸俟的表現也非常好，不論是朝廷政務，對外戰爭，還是治理地方，在北魏內部記錄來說都是一等一的優秀。甚至還拿過州郡管理天下第一的排名。然而，後來三代目世祖拓跋燾派他去鎮守邊疆時，當地的高車人卻紛紛上告，說陸俟太壞了，希望能換一個領導。拓跋燾跟陸俟的交情，沒有父親來得深，就乾脆把他叫回朝廷。

陸俟面聖便說，你不該叫我回來。我對他們嚴苛，就是因為他們尚有反意，如今改將換軍，只怕不到一年高車必反。拓跋燾很火啊，罵了陸俟一頓，直接免了他的官，結果一年後，高車果然叛亂。世祖拓跋燾決定承認錯誤，請陸俟回來擔任散騎常侍。

陸俟共有12個兒子，陸麗是有記載的第5子。他跟四哥一樣，被拓跋燾選為內侍，據說拓跋燾特別喜愛他，因而賜爵。無功封爵，如果按中國傳統，陸麗肯定是拓跋燾的情人了。老三入東宮給太子打工，老大老二則是做為朝廷官員，光耀門楣。

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世祖拓跋燾過世的時候，陸俟其實手握西方兵權。某方面來說，陸麗的奪權，可說有著半壁北魏江山兵馬撐腰。而大權在握之後，陸麗更調大哥二哥往南方前線，守安徽湖北，四哥則轉鎮山東，七弟守河間，八弟主青州。陸麗本人居中坐鎮山西朝廷，冀州則是交給了合夥人源賀跟獨孤尼。