「中國人適用國賠法」的荒謬判決，顯示司法體系完全失去糾錯與更新的能力

文：宋承恩（台灣制憲基金會副執行長）

中國人是我國國民？

2023年2月15日，台灣高等法院高雄分院適用我國《國家賠償法》，針對中華人民共和國國民所提出的國家賠償訴訟，判決高雄市政府應負擔國家賠償責任。 此案源自來台旅行的中國人民，2018年8月間在高雄市疑遭路燈漏電電擊死亡，其父母遂跨海對高雄市政府提出國家賠償訴訟。本案中遇害人，及作為原告的遇害人父母，都是中華人民共和國國民。

經過媒體報導，此判決引起相當的社會關注與討論。但事實上，高分院的判決並不是新的。引起爭議的「中國大陸地區人民亦為中華民國人民」一點，實際上是前審，即高雄地方法院2021年7月9日之原判決 ，即以決定的事。時序已是一年半以前，但在2023年的2月才引起廣泛注意。

引起爭議的是什麼？如同本案其他面向，真正的爭議隱藏在法律繁複的用語（legal niceties）中（下詳）。原判決中，該爭點是關於「本案是否有國家賠償法之適用？」就此，原判決認定我國《國家賠償法》在本案件中應有「直接適用」，也就是說，原告中國人應等同我國人民。原判決之認定及論理，可以摘要如下：

原告中國人民與我國間成立「國家賠償之法律關係」。

因為「大陸地區人民亦為中華民國人民」。

而且，（彷彿正面表述還不夠），「大陸地區人民」不是《國家賠償法》上的「外國人」。

結果是，就《國家賠償法》而言，中國人等同於我國人民，應直接適用。

甚者，法院間接認定，我國僅是「台灣地區」；在法律上，「我國」包含「大陸地區」。

關鍵爭點已無法上訴

此外，以上爭點並非原告與被告兩造上訴的對象。一開始提到的高分院判決，僅僅針對事故是否構成國賠事由，以及賠償的範圍與金額；《國家賠償法》對於中國人有「直接適用」一點，並未為上訴所涵蓋。就本案而言，此一法院認定，已經無法藉由體系內的上訴加以改變。

新聞出來後，高雄市府聲言將對高分院判決上訴，恐只有OK繃貼布安撫社會心靈等待新聞鋒頭過去的作用。

Photo Credit: Solomon203 @ CC BY-SA 4.0 高雄地方法院

判決的荒謬性

這是一件極其荒謬的判決，但在中華民國台灣，卻是由法院作成，真實的有權判決。

本案所涉及的三個個人，都沒有主觀的意願要成為「我國人民」，客觀上也從未被當成我國人民對待。來台旅行遇難的中國人士，是持台灣政府所核發的入境許可來台，其目的是旅遊。他沒有要，也不被許可定居台灣、沒有行使台灣公民的權利，也沒有履行公民的義務。

兩名原告，同樣從未向台灣政府繳稅、未曾履行台灣公民的義務、未取得中華民國的戶籍或國籍。從任何目的上看，他們都不是「我國人」。怎麼到了請求「國家賠償」，遇害者家屬忽然就成了「中華民國人民」？

本文以下將詳細討論，原判決是怎麼來的，並試著解析其中的法律迷霧。很不幸地，分析的結果顯示，本案荒謬的結果，是法院與行政機關藉著法律技術，相互推諉、彼此卸責造成的。此案的關鍵議題，考驗我們這個國家法律解釋與適用體系，是否有糾錯及自我改正與更新的能力。高雄地院原判決顯示，我國在此有體系性的失靈。這是國家的失敗。

但問題還不只於法律解釋與適用的層次。這個案子還牽涉我們這個國家的自我定位問題，因此至少還牽涉憲法與國際的層次。限於篇幅，本文僅先討論法律適用層次的議題；憲法與國際層面的議題將後續討論。

總的來說，這一系列的文章主張：

本案涉及的不是《國家賠償法》單一法律的問題，而是我國法律體系對於中國人定位的體系性問題。 本案也並未涉及人權保護的問題；以人權保護為理由影響《國家賠償法》適用範圍的解釋，不具說服力，因為《國家賠償法》不是唯一的求償基礎、外國人在我國法上有其他的求償基礎。 本案所凸顯的體系性問題，源自法律體系的基礎規定，即這個國家「憲法」與相關法制上對於中國的定位，以及連帶的，這個國家對自己國家地位的主張。 此一體系性問題，不能被法律技術性的詞語掩蓋，也不是當前體系內法律解釋、立法、或釋憲等途徑能夠解決；我國必須就國家定位做一根本性的釐清。 此一體系性困境，其實一直存在「中華民國」的自我定位上，也是國際社群無法正式承認我國國家地位的根本性原因。 在當前台海安全情勢下，此一困境對台灣安全構成危害；也就是說，這並不是國家定位高遠的議題，而是國家安全的議題、關係你我及未來世代生命、安全、財產保護、與生活方式的真實迫切議題。 緩解此一體系性困境，有賴我國自己的行政、立法、與司法機關協力，以及台灣人民的共同努力。

Photo Credit: 中央社

法律繁複語言掩蓋真實議題

本案的爭議判決，是怎麼來的？原判決法官論理的背後，有我國法律主管機關的有權解釋。高雄地院的判決，引用1993年8月5日法務部〈82律決字第16337號函〉：

參照《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（《兩岸條例》）第二條第二款、第四款規定之意旨，大陸地區人民亦為中華民國人民；該條例及《國家賠償法》，並無禁止大陸地區人民請求國家賠償之規定，故似應有《國家賠償法》之適用。

高雄地院也問了主管中國事務的行政院大陸委員會。陸委會當時的答覆是：

國家賠償法對於中國人陸地區人民是否適用，並無明文規定，但基於人權保障及人道理念，應適用國家賠償法。

至於本案原告不應認定為《國家賠償法》上的「外國人」，則是承審法官自己的看法。判決中說：

國家賠償法第15條之規定，非無違反兩公約所揭示保障人權之規定，及憲法對於人權保障及平等原則之疑慮，迭經法律學界及實務界討論。

先不說所顯示的體系性問題，以上三項在邏輯推理上都有可批評之處，但實務上卻可以以繁複的語言掩護，在法院與行政機關的相互推諉中，呼攏過去。

法務部1993年〈82律決字第16337號函〉，引用《兩岸條例》的相關規定，認為「大陸地區人民亦為中華民國人民」，是把特定政治意識型態，化為法規範的形式，表達於「函釋」。參照時任法務部部長馬英九的政治主張，不令人意外。此節顯示的問題還包括：

即使作成的1993年當時，此一函釋亦非體系上唯一的可能解釋。近兩年前，《動員戡亂時期臨時條款》已遭廢止，中華民國放棄對中國大陸的主權主張，台灣也回歸正常憲政體制。

行政機關的函釋，並不拘束法院。可是在本案中，高雄地院的法官似乎完全依從此一30年的老函釋，毫無追求正確法律解釋或個案正確判決的態度。

此一函釋，邏輯上有問題：函釋述及「《兩岸條例》及《國家賠償法》，並無禁止大陸地區人民請求國家賠償之規定，故似應有《國家賠償法》之適用。」法律未禁止的事，是否即賦予相對人行使的權利？依照這樣的邏輯，《國民教育法》未禁止「中國大陸地區人民」申請來台受教育，渠等是否有此權利？

此一函釋，自己沒什麼信心是值得採用的，因此說「似應有」。沒想到法院把它當真，當作有權解釋加以適用，連帶地把責任推到「國家賠償主管機關」身上。

此案近日被廣泛報導後，陸委會2月17日發布新聞稿，指其函復內容「從未指稱中國大陸人民是中華民國國民」，並主張「依《國籍法》、《入出國及移民法》，中華民國國民係「具有中華民國國籍之居住台灣地區設有戶籍國民或台灣地區無戶籍國民」。

但這篇新聞稿，不但沒有解答問題，反而製造了更多的問題，包括：

陸委會原答覆是否的確說了「國家賠償法對於中國人陸地區人民是否適用，並無明文規定」？是否說了「基於人權保障及人道理念，〔該案〕應適用國家賠償法」？ 陸委會當前的法律見解如果真的如2月17日新聞稿，明顯的與法務部1993年的函釋，其中概括地說「大陸地區人民亦為中華民國人民」，大不相同；陸委會為何從未直接針對法務部遠在1993年所做的函釋表達意見？法務部函釋所根基的《兩岸條例》，是陸委會所主管的，且法院函詢陸委會，正是因為其是主管機關，不是嗎？ 陸委會為何未就其所主管的《兩岸條例》中之規定，清楚說明「大陸地區究是是不是中華民國之領土」、「大陸地區人民是不是我國人民」？ 陸委會不方便表達意見、不方便對「國家賠償主管機關」法務部說話的話，政府的上級機關立場是什麼？30年的老函釋，中華民國政府的整體立場是什麼？又做了什麼？

圖為司法大廈｜Photo Credit: 中央社

本案不涉及人權保護的問題

事實上，就算是《國家賠償法》，也不是沒有相關規定。《國家賠償法》第15條規定，外國人為被害人時，僅在以下條件下，受害的外國人與我國才能建立國家賠償關係：必須要相關的外國，依條約或其本國法令或慣例，賦予中華民國人在該國與該國人享受同等權利者時，才有《國家賠償法》的適用。

也就是說，有對等互惠性（reciprocity）的要求。外國人適用《國家賠償法》，不是毫無管道，只是與本國人有別；對等互惠性要求，也是比較法上常見的做法。就此，我國法制在人權保障上，沒有缺陷。

《國家賠償法》第15條的規定，也顯示該法的立法者原意，是將具有國家賠償法請求權之人，限縮於「本國人」。參照國家賠償法制的原理，這點不難理解：《國家賠償法》所根基的，是國家行使公權力應盡之良善義務，同時也是對國民的保護義務。

相對而言，外國人對於其所在國家公權力之行使，擁有的救濟途徑，是近用司法（access to justice）與公正審判（fair trial）的權利，而不是使用當地「國家賠償」管道之權利。