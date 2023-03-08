日本不婚主義者「上野千鶴子」秘婚炎上：為什麼她論述的價值，要建立在她的不婚實踐上？

文：盧郁佳（曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作）

《週刊文春》報導，女性主義的旗手，不婚主義者上野千鶴子祕密結婚的消息，在推特掀起了炎上。

上野千鶴子祕婚炎上

東京大學的教授上野千鶴子，歷來主張她討厭婚姻，但不討厭男人。她不想跟性伴侶在這個國家登記結婚，婚姻是讓渡自己身體的性自由。她的不婚保護了自己的性自由，能夠享受多重性伴侶並公開表示自己玩得很開心，才是性自由。她認為就算結了婚也不該讓渡性自由，反而她想問別人，你們為什麼不外遇。

週刊揭露，她1995年47歲當上東大教授，次年便向大她23歲的知名大眾思想史學者色川大吉告白，展開25年的外遇。色川大吉是東京經濟大學的名譽教授，學界明星，和鶴見俊輔、竹內好同屬自由派。

色川大吉已婚，妻子知道他外遇，後來他將八王子的住宅送給妻子。賣掉澀谷的住處，1997年在八嶽山風景優美的勝地買下300坪地，蓋了兩層樓的木屋經營旅館。他持有三分之二，上野千鶴子三分之一，外界視此為色川認真對待上野的證據。從此上野千鶴子每月都會由東京往返八嶽山兩次，告訴別人，她要去見她愛的人。

2017年色川大吉喪妻，但到2020年，上野千鶴子才與色川大吉登記結婚，照顧他的生活。到2021年，色川大吉以96歲高壽過世，依照本人意願不辦喪事，上野千鶴子擔任喪主安排火葬。

我看到報導很驚訝，72歲的情婦，嫁給95歲的鰥夫。要說因為是外遇而向妻子謝罪，忌憚社會壓力，地下情保密23年，懲罰也夠了，居然上新聞，還推特炎上？

上野千鶴子遭譏名實不符

原來群眾的怒火在於，她享受了言論的利益，卻沒為廣大的信徒受害負責。她寫了一個人的老後等一個人系列暢銷書，宣揚自己的單身生活實踐。如今隱私暴露後，網民譏諷為發黑心財，宛如投資老師高唱利多，叫人買進，自己卻偷偷放空。

她提倡均貧理想，自己卻在情熱大陸節目中展示自家豪宅。開進口豪車，也成了言行矛盾的鐵證。

嗯。姑且不論東大教授的收入是什麽等級，她寫的書暢銷128萬冊。無論會不會投資翻倍，錢都在那裡。要是全捐了做善事清貧度日固然好，她若沒捐也不是錯事，畢竟她就是主張自己要顧好自己。

《一個人的老後》一書，提倡及早規劃老後生活，即使結了婚也難免要面對配偶過世的孤獨。養老需要預先準備金錢，培養興趣和社交，交代臨終急救是否願意插管，遺產分配，喪禮意願。在人們諱言之處大聲疾呼，提醒大家為高齡化社會作出轉型。

我想她會寫出《一個人的老後》，不單是看著父母，也是看著年齡可當她爸爸的伴侶老化，錐心刺骨的體悟，一定要自己顧好自己的老後。

炎上的網民以男性居多

炎上的網民，絕大多數是男人，有人用史達林的肖像當大頭貼。譏諷上野千鶴子叫女人別結婚，其實是在排除生殖競爭者，自己作弊領先。

光看到網民把戀愛擇偶說成生殖競爭，就叫人不寒而慄。顯然身邊活生生的女性友人，在和他們的關係中，首先是性交和傳宗接代的工具。而如果女性成了生殖工具，他們自身當然也是滿足生殖目的的工具。他們視人生為競爭，而不是與人連結，同情共感。

以成敗論英雄的人生觀，既使他們待人冷酷無情自私自利而不自知，同時也導致關係的崩毀。一再重演挫敗，終至仇恨女性專門和他們作對，深信女性通過委婉拒斥來戲侮他們。他們所期待的理想女性，實際上是提供他們自我肯定的完美鏡子，性滿足只是冰山一角。

戀愛魯蛇和女權積怨已深，原來不是上野千鶴子秘婚的事實得罪他們，而是上野千鶴子反婚言論的罪惡本質，經由她言行不符而得到印證。

於是上野千鶴子便成了汙點證人，形同站在法庭上反對她自己，支持保守男性的想法，認為女人們拒絕男人，拒絕結婚，不是因為婚姻預設了兩性分工不平等，逼女人獨自承擔家務育兒。而是因為上野千鶴子妖言惑眾，只要她閉嘴就天下太平。上野秘婚便在該族群中掀起了鋪天蓋地的狂歡。

不知愛為何物，對女人或孩子都毫無感情，視育兒教養為女人分內的事。這樣的男人，將不婚或被拒歸罪於女權囂張，當然是在否認事實。

時代男性已有新變革

在他們逃避的問題上，已經有許多男性出書反思婚姻改革的種種可能。例如設立界線，在家中冰箱屬於配偶的食物也要先問過才借用，煮食會問配偶要不要吃，說要才多煮一分，不要也理所當然而不感到被拒受傷。

凡事都基於知情合意去協調，不預設對方一定知道自己的心意，或配偶凡事應該配合我等等。作為夫妻平等相待的基礎，我想這已經不是規則如何定，而是背後丈夫作為既得利益者，卻決心不占父權先天給他的便宜，確保了關係的品質。

以往在日本旅行，總是看到年輕母親獨自帶著幼兒旅行。2019年去富士山，從車窗見到人潮中一位母親，站在月台上，一手牽大的，一手抱小的，大包小包，邊塞奶瓶邊挖車票，焦急狼狽，身邊沒有人可幫忙。

甚至我爬乘鞍高地一座山頭，連續陡階攻頂，氣喘呼呼無以為繼時，驚見一個女人獨自背著小嬰兒，拉著3歲幼童上來。我難以置信如何辦到，她卻神閒氣定。彷彿比起日常持家的艱鉅，拖兒帶女登頂根本易如反掌。

這次到新潟等地旅行，沒看過媽媽獨自帶幼兒移動。在車站或火車上，卻看過5、6次，都是男人帶著4、5歲的兒子或女兒。並非視為苦差事而拿手機一塞敷衍了事，而是充滿關愛，哄小孩也駕輕就熟。