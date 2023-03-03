阿扁當總統後才發現沒有「九二共識」，反倒是美國「台灣地位未定論」不曾改變

文：黃澎孝

李登輝總統常說，他是蔣經國學校畢業的。但是藍營很多人卻說：李登輝並非蔣經國屬意的接班人。是這樣的嗎？

總統的國政傳承很重要

後來我看李登輝透露：他在擔任副總統時，蔣經國指定給他最主要的「工作」，就是在總統府資料室，閱讀國政紀錄。其實，這就證實了蔣經國的確是以總統接班人的目標，在培養副總統李登輝。客觀的說，李登輝對於他第二任的副總統連戰，也是栽培有加，ㄧ再給予歷練傳承的機會。

但是，萬萬沒想到，2000年的總統大選，當選的竟然是剛落選台北市長的陳水扁，台灣竟然會出現第一次的政黨輪替。當然大家都會很好奇，李登輝總統對於接任的陳水扁是如何傳承他的「總統經驗」的？

我就是抱著這樣一個疑問，迫不及待的花了兩個小時，仔細收看了陳凝觀2月27日對陳水扁前總統的專訪。

阿扁當總統後方發現無「九二共識」

讓大家很驚訝的是，對於攸關兩岸關係和台灣前途最重要的所謂「九二共識」，或是所謂的「九二會談」，李登輝竟然都沒有對陳水扁交代清楚。以致於陳水扁剛就任總統之初，就花了一番功夫，讓總統府秘書室和陸委會，翻箱倒櫃的去尋找有關「九二共識」的書面資料。

最後才釐清了，「九二共識」是蘇起杜撰的「名詞」。1992當年，海峽兩岸的會談並未就「ㄧ個中國」問題，達成所謂「各表」的共識。甚至於後來2015年的「馬習會」馬英九總統也完全沒有提到所謂的「ㄧ中各表」。

但是，當馬英九交接給蔡英文總統時，卻再三交代「九二共識」的重要性。若非蔡英文曾在陳水扁任內擔任過陸委會主委，並在陳水扁總統指示下，徹底翻找過「九二共識」的原始檔案的話，還真有可能被馬英九唬弄了。而可能從此「以訛傳訛」的對未來的台灣總統，傳遞了一個完全背離事實的重大國政經驗。

美國「台灣地位未定論」不曾改變

同樣在美台關係上，陳水扁特別提起當年楊甦棣，去總統府當面告訴陳水扁：美國對台灣國際地位問題，一貫的態政策就是「台灣主權未定論」，從當年韓戰迄今為止都沒有改變過。

陳水扁還歸結美中台三邊關係，認為在美國國家利益的考量下，台灣問題始終從屬於美中關係的變化。而美國總統不論是柯林頓或小布希，大選的時候都對中國的態度強硬，但是當選ㄧ兩年後，又都會緩和雙方關係。

陳水扁認為，即便如今的拜登總統，雖然他延續著川普的反中路線，但是，仍然希望降低美中雙方的緊張關係。若非間諜氣球事件，布林肯早就順利訪華，並且有可能還會安排拜登總統的訪華之行。

但是對這點，陳凝觀倒是有不同看法。她認為現在的美中關係，早已不復當年，拜登總統對中國的態度不太可能有緩和的餘地。陳凝觀的專訪當然不會錯過請教陳水扁，對於2024總統大選的看法。

2022敗選並不影響賴清德勝算

陳水扁以其自身的經驗，深有所感的指出，選民的投票行為非是「理性」的選賢與能，而是一種感性的選擇。因此，侯友宜是不是缺乏國際觀？是不是「落跑市長」，基本上不會影響藍營選民對他的支持。

但是，陳水扁倒是一針見血地指出，郭台銘如果執意參選總統，他很有可能會在一夕之間，由「台灣首富」變成「台灣首惡」。因為他和中國的政商關係太過錯綜複雜，不但難以說清楚講明白，反而有可能在選戰的「陸海空」總動員的運作下，讓他愈描愈黑。

另一方面，陳水扁也認為2022九合一地方選舉的結果，並非國民黨的勝利或是中國因素的影響。而是「疫情」所造成的外溢影響，造成了民進黨的敗選。他也很肯定前基隆市長林右昌在就任內政部長前所發表的文章，提出「疫情造成的相對剝奪感」是民進黨敗選的主因。雖然陳水扁認為他還是有所保留，僅僅點到為止而已。

基本上，陳水扁認為2022九合一選舉的敗選，並不影響到賴清德勝選的可能性。但是，他也警告說，2020蔡英文的大勝，是因為有「習近平」這樣的「貴人」，在香港問題上倒行逆施，又胡亂發言的「幫忙」。但是，2024賴清德是否會有這樣來自中國的「助力」則未必。中國可能會吸取經驗教訓，而在2024更為謹言慎行。

不論如何，陳水扁總結說，對於台灣的選舉結，中國一定不會缺席。「中國因素」在台灣的選舉政治上，永遠都會是一個不容小覷的陰影。

我們不以人廢言，對於我這個在台灣政治變遷的戲棚下，觀看了30幾年的「老票友」而言，陳水扁所曾演過的「戲」，堪稱經典，永遠精彩。

我們不以人廢言，陳水扁的「總統級經驗」，永遠都會有值得參考的價值。也讓我這兩個小時的觀看，覺得收穫遠超預期，非常非常值得一看。所以才又迫不及待的推薦給大家。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航