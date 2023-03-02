美眾院外委會通過法案挺台入ICAO、授權總統禁TikTok，中共批美沒自信遭網友譏雙標
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國眾院外委會28日一口氣通過8部挺台抗中法案，昨（1）日再加3部，授權禁TikTok、成立抗中國惡意影響力基金及制裁涉入中國偵察氣球計畫人士。中共當局批評美國禁TikTok太不自信，網友則反譏這分明是雙重標準，更挖苦北京不也封殺了臉書與推特等一系列外國社群軟體和網站？
美眾院外委會通過法案，挺台入ICAO、授權禁TikTok
（中央社）美國眾院外委會28日一口氣通過8部挺台抗中法案，昨（1）日再加3部，授權禁TikTok、成立抗中國惡意影響力基金及制裁涉入中國偵察氣球計畫人士。其中一部法案納入修正案，支持台灣參與國際民航組織（ICAO）。
眾院外委會2月28日舉行118屆國會首場工作會議，排定審議11部挺台抗中法案，其中8部兩黨較具共識的法案獲通過，包括要求美國國務卿定期檢視對台交往準則的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）。
外委會昨天上午再次召開會議，續審「嚇阻美國科技敵國法案」（Deterring America’s Technological Adversaries Act）、「對抗中國惡意影響力基金授權法案」（Countering the PRC Malign Influence Fund Authorization Act）及「捍衛領空主權法案」（Upholding Sovereignty of Airspace Act）等3部剩餘法案。
民主黨人對前兩部法案頗有異議，尤其是授權總統全面禁止中國短影音平台TikTok、其母公司字節跳動（ByteDance）的「嚇阻美國科技敵國法案」，認為當中二級制裁範圍過於廣泛，恐波及未造成國安隱憂的企業。
前美國總統川普任內曾試圖禁用TikTok，但屢遭法院阻擋，理由是禁令違反《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）限制。
IEEPA授權總統調整商業政策的權力，以應對威脅美國的國家緊急狀態，但其中一項條文禁止美國政府限制訊息自由傳播，包括電子資訊。「嚇阻美國科技敵國法案」欲將敏感個資排除在此範疇外，讓總統拜登（Joe Biden）得以對TikTok祭出禁令。
除TikTok外，若任何外國法人或自然人被認定協助中國從事監控、言論審查、情蒐、干預美國或台灣等民主盟友選舉，抑或是試圖影響美國政策，總統也能予以制裁。
值得注意的是，在知情情況下提供上述主體財務、材料或技術協助，或被其所控制或所有的法人或自然人，也可能連帶被制裁。
民主黨人提出多項修正案，欲限縮制裁範圍。但由共和黨主導的外委會昨天利用多數優勢，將其一一擋下，再順利以24票贊成、16票反對的票數把法案送出委員會。
針對「對抗中國惡意影響力基金授權法案」，法案授權於2023至2027年間，每年撥款3億2500萬美元（約新台幣99億9537萬元）作為「對抗中國惡意影響力基金」。
眾院外委會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）試圖將金額上修至4億美元，但由於金額超出撥款委員會允許的門檻，修正案未獲通過。法案按原版本送出外委會。
至於昨天也獲通過的「捍衛領空主權法案」，法案依全名起首字母簡稱為「美國法案」（USA Act），授權美國總統對「直接管理及監督中國全球偵察氣球計畫」的中方人士祭出制裁，可動用措施包括凍結在美資產、不予核發簽證、不准入境、註銷現行簽證等。
共和黨籍的眾院外委會亞太小組主席金映玉（Young Kim）提出修正案，支持台灣參與國際民航組織（ICAO）會議與活動。
法案提案人米克斯雖主張「美國法案」與台灣不相關，予以反對，但修正案今天仍獲多數共和黨人支持，以25票贊成、15票反對的票數獲採納。
外委會昨天通過的法案，接下來將送交眾議院院會審議，獲眾、參兩院通過後才能遞交總統簽署後生效。
美眾院外委會審挺台抗中法案，一口氣通過8部
（中央社）美國眾議院外委會昨天一口氣通過8部挺台抗中法案，其中包括要求國務院定期檢視對台交往準則，以確保任何美國對台政策的改變，都有益深化雙邊關係。
美國國會昨天聚焦中國挑戰，上午有眾議院外委會就「對抗中共侵略的世代挑戰」召開聽證會，邀請美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）等官員出席作證，晚上則換眾議院「中國問題特別委員會」舉行成立以來首場聽證會，聚焦「中共對美威脅」。
在被視為「中國日」的昨天，眾議院外委會下午花費約3小時審議11部挺台抗中法案，其中8部以口頭表決方式通過。
其餘3部法案因涉及制裁負責中國偵察氣球計畫的人士、禁止中國影音分享應用程式TikTok及授權撥款成立「對抗中國惡意影響力基金」，議員之間有不同意見，提出多項修正案，留待明日上午表決。
針對台灣部分，委員會通過由眾院外委會副主席華格納（Ann Wagner）上週提出的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務卿定期檢視對台交往準則，至少每2年向國會提出報告。
華格納表示，法案將修改《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act），目的是加強國會對美台關係的監督，確保任何美國對台政策的改變，都是為了深化、強化雙邊關係。
時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於2021年1月卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，亦能前往駐美代表處與台官員會晤。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料