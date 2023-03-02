TNL+ 2023/03/02,
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美國最高法院質疑拜登越權，4000萬人受惠的「學貸減免計畫」恐遭保守派大法官封殺

美國最高法院質疑拜登越權，4000萬人受惠的「學貸減免計畫」恐遭保守派大法官封殺
美國聯邦參議員桑德斯（右），抗議最高法院可能取消學貸減免計畫｜Photo Credit: GettyImages

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美國勞工統計局表示，擁有文憑的大學畢業生比起同齡僅持有高中學歷的工作者，年薪約高出2.7萬美元，但這樣的高薪卻須付出相當可觀的代價。美國大學理事會便揭露，2021年51％的公立大學畢業生，平均背負超過2.1萬美元的學貸，同年度的私校更有53％的畢業生，平均每人須擔負2.2萬美元的學貸。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

能為全美超過4000萬名在學生及畢業生減輕債務負擔的「聯邦學生貸款」（Federal Direct Student Loans）減免計畫，恐於接下來的訴訟中，遭美國最高法院占有絕對多數的保守派法官否決。

根據《美聯社》（Associated Press）報導，美國最高法院於2023年2月28日開庭舉行有關此次「學貸減免遭控訴」的辦論會，在歷經3個多小時的爭論中，最高法院保守派的大法官多將重點聚焦在學貸減免的公平性、聯邦政府是否存有越權行為，以及各州政府提起訴訟的正當性。

辯論會中便有保守派法官提出質疑表示：「為何要給予借款人如此豐厚的寬待，而不是寬待那些努力工作提前還清債務的民眾，或是那些因為無法負擔債務而選擇直接就業、不接受大學高等教育的年輕人？」

美國最高法院自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）則在本次辯論會中表示，學貸減免政策一旦終止，恐影響數千萬名學生的權益，尤其這些學子普遍經濟狀況較為弱勢，缺乏一般學生能獲取的支持系統。

「這些無力償還貸款的學生，通常亦沒有親友或其他團體的經濟援助，且COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的肆虐，更讓原本就已還款吃力的學生處境更加艱鉅。」索托瑪約如此說道。

美國《有線電視新聞網》（CNN）提及，「是否減免學貸」的爭議將美國直接一分而二，以2022年11月舉行的美國期中選舉（Midterm Election）為例，該場選舉中，有約50％的選民支持美國總統拜登（Joe Biden）所提出的債務減免計畫，這些選民多是民主黨的支持者；相反地，多數共和黨選民則反對該計畫，約占期中選舉的47％。

聯邦學生貸款減免計畫規定哪些細則？

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