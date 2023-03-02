2023/03/02,
軍事

《華盛頓郵報》：台灣戰機飛行員不足，需要更多「捍衛戰士」因應台海衝突

《華盛頓郵報》：台灣戰機飛行員不足，需要更多「捍衛戰士」因應台海衝突
Photo Credit: 中央社

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台灣須補進約100名新飛行員來駕駛這些即將於3年後交機的戰機，但根據台灣立法院數據，台灣空軍2011至2019年一共僅新增21位飛行員。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授揭仲說：「要在未來3年補足這個短缺，難度會非常高。」他說：「台灣資深飛行員的人數將更加不足，他們負擔會更加沉重。」

（中央社）《華盛頓郵報》1日報導，美方出售給台灣的66架新造F-16戰機預計2026年全數交機，但台灣正面臨戰機飛行員不足問題，需要更多「捍衛戰士」來因應中國犯台的可能性。

《華盛頓郵報》指出，生育率下降、從軍吸引力下滑，台海衝突風險升高，導致台灣軍方招募人數多年來都難以達標。

報導指出，這個問題在台灣菁英戰鬥機飛行員當中更為嚴重，他們幾乎每天都要應付擾台的共機。

近來，共機頻頻逾越台灣海峽中線，挑戰雙方多年來為避免擦槍走火而保持的這條非官方界線。

為防備中共犯台的可能，台灣新添的66架F-16戰機一旦全數交機，第四代戰機總數將達200多架。

然而，以目前進度來看，台灣將沒有足夠的飛行員來操控這些戰機。

台灣須補進約100名新飛行員來駕駛這些即將於3年後交機的戰機，但根據台灣立法院數據，台灣空軍2011至2019年一共僅新增21位飛行員。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授揭仲說：「要在未來3年補足這個短缺，難度會非常高。」他說：「台灣資深飛行員的人數將更加不足，他們負擔會更加沉重。」

他表示，資深飛行員還要肩負起訓練新人、攔截共機的責任。

華郵根據國防部資料所做的分析顯示，2022年共軍至少派出1732架次軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），遠多於2021年的低於1000架次，以及2020年的少於400架次。

這種灰色地帶的戰略不單只是為了脅迫，也導致擔任教官的資深飛行員無法指導新進人員。有教官於過去兩個月內兩度中止訓練，直到共機離去才能恢復訓練。

新進人員在接受基本飛行課程後，必須接受考試進行淘汰。其中有一梯次，基本訓練課程開始時有45名學員，結束時只剩21人。

受訓飛F-16的學員除了基本訓練，也必須累積至少250小時的飛行時數。整體下來，要成為一個完全做好戰鬥準備的F-16戰鬥機飛行員可能需要長達5年的時間。

台灣戰鬥機飛行員蕭義教中校（Hsiao Yi-chiao，譯音）5年前曾緊急升空與共機近距離接觸，這些年來也目睹共機擾台次數愈趨頻繁且愈趨挑釁。

當他被問及是否認為自己有機會看到台海爆發衝突時說：「人們當初也以為俄羅斯和烏克蘭不會開戰，但戰爭還是爆發了。我們必須做好準備。」他說：「重要的是拿出抵抗的意願。」

他說：「我們是一個主權國家。我們決心捍衛國家，不輕言放棄。」他說：「其他國家為什麼會支持烏克蘭？因為他們看到了烏克蘭保衛國家的決心。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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