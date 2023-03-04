中國西安發現「世界最古老」的沖水馬桶——盤點廁所的前世今生

中國的考古學家說，他們發現了據信是世界上最古老的沖水式廁所。

這個沖水廁所的歷史估計在2200年至2400年之間，可追溯到古代戰國時期到漢朝初期。

科學家在陝西省西安市的考古挖掘中發現了廁所的便箱和下水管。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 陝西西安，是發現了兵馬俑的古城

據中國官方媒體報導，去年夏天，櫟陽考古遺址的一個研究小組發現了廁所的破損部件和彎曲的沖水管。

中國社會科學院考古研究所研究員劉瑞告訴中國媒體說：「這是中國有史以來第一個也是唯一一個出土的沖水式馬桶。」

學者們說，他們在櫟陽古建築群的一座宮殿廢墟中挖掘兩座大型建築時發現了這個廁所。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 最新發現的沖水式廁所使用的時代可能是秦始皇統治中國的時代，考古學家認為這類馬桶供帝王使用

「現場的每個人都很驚訝，然後我們都大笑起來。」

「奢侈品」

這一發現的細節於上周公布，引發了廣泛興趣，並為了解中國古代統治精英相對先進的生活水平提供了難得的見解。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 英國維多利亞時代的社會因為建造了管道污水處理系統接受了華麗的廁所

研究人員形容這一廁所是「奢侈品」，可能是高級官員甚至中國皇帝專用的。考古學家說，每次使用時，僕人可能會將水倒入其中。

廁所有什麼秘密？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 約翰・哈靈頓（John Harington）在其1596年的諷刺小冊子中首次描述的沖水馬桶式樣，展示了現代沖水馬桶的兩個元素：沖水系統和閥門

科學家們希望找到微小的糞便顆粒進行分析。

這可以讓他們了解當時人們的飲食情況。

該研究所發表的公告表示，這項研究是了解中國古代考古工作的一部分，包括了解古代人們如何生活以及如何建造城市。

重寫歷史

這一發現很有趣，因為現代抽水馬桶的發明通常歸功於1860年代英格蘭的托馬斯・克拉珀（Thomas Crapper）。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 在沖水式廁所問世之前，家家戶戶使用這種便盂。盂身外題為「婚姻」的打油詩寫道：「這個送你們的新婚禮物，目的是讓你們開心，希望你們不會拒絕，敬請保它安全並經常使用。」

然而，歷史學家記錄說，幾個世紀前，英國女王伊麗莎白一世是第一個使用沖水式廁所的人。

她的教子約翰・哈靈頓爵士於1592年為她發明了座便器（WC）。它有一個凸起的水箱，用槓桿將水倒入便池中。排洩物通過下水管沖洗沖走。

1775年，製表師亞歷山大・卡明斯（Alexander Cummings）研發出在便池下裝一種S形管。這樣扭曲的管道可以利用其中的水阻止下水道中的惡臭彌漫至室內。

現在許多地方使用的馬桶確實採用的是克拉珀的設計， 他使用的是更簡單但非常有效的U形彎管來取代S形彎管。

現代中國廁所

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2013年，習近平成為中國主席的那一年，一位上海老人將自家的便桶提到公共廁所去

在現代中國的許多地方，人們要用上沖水式廁所仍然是一個問題。

在上任初期，中國領導人習近平曾承諾要讓中國發生「廁所革命」，改善農村的衛生狀況。

廁所出現之前的日子

在管道和沖水式廁所出現之前，全世界人們要解決如廁問題要麼走到室外找個方便之處，要麼找個容器，如馬桶、便盆、便盂等等。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 「小心糞從天降」：糞便從便盂中扔到一個試圖在窗外唱小夜曲來吸引女孩的追求者身上。

在那些後來設計出現代坐式馬桶的國家，曾幾何時，許多人常常把馬桶中的糞便從窗戶倒出去，並大聲發出警告......所以要小心糞從天降！

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九