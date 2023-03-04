中國西安發現「世界最古老」的沖水馬桶——盤點廁所的前世今生
我們想讓你知道的是
雖然考古學家找到可追溯到古代戰國時期到漢朝初期的沖水廁所，但在現代中國的許多地方，人們要用上沖水式廁所仍然是一個問題，而在上任初期，中國領導人習近平就曾承諾要讓中國發生「廁所革命」，改善農村的衛生狀況。
中國的考古學家說，他們發現了據信是世界上最古老的沖水式廁所。
這個沖水廁所的歷史估計在2200年至2400年之間，可追溯到古代戰國時期到漢朝初期。
科學家在陝西省西安市的考古挖掘中發現了廁所的便箱和下水管。
據中國官方媒體報導，去年夏天，櫟陽考古遺址的一個研究小組發現了廁所的破損部件和彎曲的沖水管。
中國社會科學院考古研究所研究員劉瑞告訴中國媒體說：「這是中國有史以來第一個也是唯一一個出土的沖水式馬桶。」
學者們說，他們在櫟陽古建築群的一座宮殿廢墟中挖掘兩座大型建築時發現了這個廁所。
「現場的每個人都很驚訝，然後我們都大笑起來。」
「奢侈品」
這一發現的細節於上周公布，引發了廣泛興趣，並為了解中國古代統治精英相對先進的生活水平提供了難得的見解。
研究人員形容這一廁所是「奢侈品」，可能是高級官員甚至中國皇帝專用的。考古學家說，每次使用時，僕人可能會將水倒入其中。
廁所有什麼秘密？
科學家們希望找到微小的糞便顆粒進行分析。
這可以讓他們了解當時人們的飲食情況。
該研究所發表的公告表示，這項研究是了解中國古代考古工作的一部分，包括了解古代人們如何生活以及如何建造城市。
重寫歷史
這一發現很有趣，因為現代抽水馬桶的發明通常歸功於1860年代英格蘭的托馬斯・克拉珀（Thomas Crapper）。
然而，歷史學家記錄說，幾個世紀前，英國女王伊麗莎白一世是第一個使用沖水式廁所的人。
她的教子約翰・哈靈頓爵士於1592年為她發明了座便器（WC）。它有一個凸起的水箱，用槓桿將水倒入便池中。排洩物通過下水管沖洗沖走。
1775年，製表師亞歷山大・卡明斯（Alexander Cummings）研發出在便池下裝一種S形管。這樣扭曲的管道可以利用其中的水阻止下水道中的惡臭彌漫至室內。
現在許多地方使用的馬桶確實採用的是克拉珀的設計， 他使用的是更簡單但非常有效的U形彎管來取代S形彎管。
現代中國廁所
在現代中國的許多地方，人們要用上沖水式廁所仍然是一個問題。
在上任初期，中國領導人習近平曾承諾要讓中國發生「廁所革命」，改善農村的衛生狀況。
廁所出現之前的日子
在管道和沖水式廁所出現之前，全世界人們要解決如廁問題要麼走到室外找個方便之處，要麼找個容器，如馬桶、便盆、便盂等等。
在那些後來設計出現代坐式馬桶的國家，曾幾何時，許多人常常把馬桶中的糞便從窗戶倒出去，並大聲發出警告......所以要小心糞從天降！
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
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資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
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金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
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透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
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警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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