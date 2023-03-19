2023/03/19,
環境

從神秘金屬球到加菲貓電話，每年，海浪都會把許多不尋常的物品沖上海灘

從神秘金屬球到加菲貓電話，每年，海浪都會把許多不尋常的物品沖上海灘

我們想讓你知道的是

那個東西大約1.5公尺寬，近乎球形——日本人不太確定它是什麼。最近，這個神秘的圓球被衝上濱松市的海灘，引發各種猜測，人們好奇它可能是什麼東西。它也不是第一個出現在海岸線上的神秘物件。每年，海洋都會把許多不尋常的物品衝上海灘，這些物品乍看很難辨別究竟是什麼。

沙灘上的集裝箱

Photo Credit: Getty Images / BBC News

從無法解釋的金屬球到加菲貓主題的手機，從海洋漂流到岸上各式物品數量驚人。

那個東西大約1.5公尺寬，近乎球形——日本人不太確定它是什麼。最近，這個神秘的圓球被衝上濱松市的海灘，引發各種猜測，人們好奇它可能是什麼東西。

儘管有金屬外觀，但它可能不是一個未爆炸的地雷——不過炸彈專家還是做了查驗。它也不被認為是某種監視設備——最近有報導稱中國間諜氣球在美國大陸上空漂蕩，加劇了人們的這種擔憂。

奇怪的巨型球體被衝上陸地，這不是第一次：2019年，倫敦警方對沃平的泰晤士河畔發現疑似未爆炸裝置的報告做出回應，那個東西原來是一個巨大的聖誕樹裝飾球。

它也不是第一個出現在海岸線上的神秘物件。每年，海洋都會把許多不尋常的物品沖上海灘，這些物品乍看很難辨別究竟是什麼。

近年來海灘拾荒者偶然發現的奇怪物件，比如：

  • 2022年佛羅里達州沙灘上一個不尋常的物體，24公尺長，木材和金屬組成。人們猜測那可能是舊碼頭殘片、納斯卡比賽中的障礙物、甚至一排觀眾座位。考古學家後來發現這是一艘沉船。
  • 過去35年來，布列塔尼一處海濱的居民始終對一件事困惑不解——為什麼沙灘上會出現卡通角色加菲貓的固線電話。最近才找到罪魁禍首——一個被丟失的貨櫃。
  • 十年前，歐洲各地都出現了刻有Tjipeter字樣的橡膠塊。它們可能來自印度尼西亞的一個橡膠種植園。去年，又出現了一個沙灘橡膠之謎 ——當時在英國法爾茅斯海灘上發現了一個奇怪的塊狀物件，有層次，那可能是100年前的一捆橡膠片。2020年在蘇格蘭設得蘭群島發現了另一個同樣的物件。
  • 2018年，美國南卡羅來納州海灘上出現一個大型泡沫物體，一些媒體稱它為「太空垃圾」，但後來地方當局經過冷靜分析，結果表明那是一個浮標。

這些海灘上的發現揭開一個事實，那就是物體可以移動多遠，以及它們可以在海裡停留多長時間。塑料或橡膠等材料可以在海洋中持續留存數十年，並長途跋涉數千英里。

加菲貓形狀的固線電話

Photo Credit: Getty Images / BBC News

法國海灘上這些加菲貓電話是哪兒來的？過了好多年才找到答案。

2020年，英國國民信託發佈了一份在英國各地海灘被海浪拍上岸的物品清單：其中包括來自俄羅斯的驅逐蒼蠅噴霧罐和來自沙烏地阿拉伯的氣霧罐，以及1976年的袋裝薯片和1980年代某次野餐的殘留。

研究人員可以用精心繪製的洋流地圖來推斷被沖上海灘的物件來源。自1980年代以來，海洋科學家採用一系列標凖化的漂流浮標，每隔幾個小時就會發送相關位置信息。

十年前，海洋學家根據這些數據創建了一張互動地圖，展示了海洋中的碎片可以漂移多遠。點擊海洋中的一個點，地圖會告訴你一個物件在幾天、幾周和幾個月後會漂移到哪裡結束旅程。例如，從日本海岸掉落的物品可以在大約三年後到達加州海岸。

廢棄物品，如印表機墨盒、注射器、高爾夫球、名片和飲料瓶已被用於跟蹤洋流。

有時，海洋漂流碎片也會幫助科學家繪製洋流圖。

用於這個目的的最著名的漂浮物包括2.9萬隻塑料海龜、鴨子、青蛙和海狸，這些 被稱為友好漂浮者的物品1992年從Ever Laurel號商船上跌進太平洋，十多年後，它們還在陸續被發現，從而使研究人員能夠跟蹤洋流的速度、位置和範圍。

在2023年2月下旬發現海灘巨球的日本，研究人員也開始利用漂浮物品來繪製洋流。據鹿兒島大學的藤枝茂（Shigeru Fujieda）說，用於這個目的的包括天然物品，如來自海底火山噴發產生的成片漂浮的火山碎屑岩，也包括廢棄物品，如打印機墨盒、注射器、高爾夫球、名片和飲料瓶。

在2023年2月稍早時發表的一篇論文中，藤枝提出了一種追蹤洋流的新方法：打火機。「一次性打火機是為數不多的有證據證明其來源的海洋垃圾之一，因為它們打印了有關消費國或城市的信息。」他寫道。

更重要的是，打火機「堅固和空心的結構使得它們可以在海上漂流很長時間。它可以很容易地在海灘上找到、撿起和攜帶，因為它的顏色鮮艷，體積小。」

打火機可以成為追蹤塑料污染和海洋廢棄物來源的有用工具

Photo Credit: Getty Images / BBC News

打火機可以成為追蹤塑料污染和海洋廢棄物來源的有用工具。

他在研究中，分析了七年來從北太平洋（從日本到美國）沿岸的海灘和河口收集的7萬9948個打火機，據此繪製和跟蹤亞洲和美國的海洋垃圾流——理論上講這可以讓各國更好地了解海灘上出現的塑料污染和垃圾的源頭。

原則上講，這些信息還有助於確定潛在的入侵物種如何通過漂浮的碎片穿越海洋，在世界上其他地區定居。2011年，襲擊日本的海嘯將500萬噸碎片衝入大海。其中一些在北太平洋漂浮了一年多——包括一個18公尺長的碼頭殘骸，漂流了451天後被衝上美國西部和加拿大的海岸。搭上這些碎片便車的，是通常只出現在日本淺海水域的海洋生物。

研究人員分析碎片時發現了289種通常棲息在日本海岸的海洋生物，其中包括一種名為北太平洋海星的高度掠食性海星。這引發了人們的擔憂，它們可能會在北美水域站穩腳跟，並開始破壞當地的生物多樣性。

至於在日本出現的那個神秘球體究竟是什麼，本文截稿時仍未確定。然而，最可能的解釋可能比社交媒體上一些瘋狂的臆想更無聊一些：它可能是某種繫船浮標。然而，這可能還是無法阻止人們和媒體繼續猜測，就像每次大海拋出一個大型神秘物體一樣。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。