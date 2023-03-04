中國的特洛伊木馬？TikTok如何回應三大網路安全擔憂與質疑？

在美國聯邦僱員被命令從政府發放的手機上刪除抖音國際版TikTok之後，北京批評美國反應過度。在本周，美國白宮給了聯邦政府機構30天時間，以確保僱員在聯邦機構發放的設備上沒有下載中國公司擁有的這款爆紅的應用程式（APP）。

白宮的命令是繼歐盟和加拿大最近幾周的類似舉措之後發出。但是，中國外交部則指責美國濫用國家權力打壓外企。

「我們堅決反對這些錯誤的行為，」中國外交部發言人毛寧在星期二（2月28日）的新聞記者會上告訴記者。她又說：「美國政府應該尊重市場經濟和公平競爭原則，停止打壓企業，為在美國的外國公司提供一個公開、公平和非歧視性的環境。」

「像美國這樣的世界頂級超級大國，能有多大的不自信，如此懼怕年輕人最喜歡的應用程式？」她補充說。

最近幾個月，西方官員對TikTok——這個由中國公司字節跳動公司擁有的應用程式——越來越關注。然而，澳洲表示，該國沒有收到其情報部門的任何意見，建議政府效仿美國、歐盟和加拿大的行動。

但是，TikTok如何回應來自西方國家的壓力及質問呢？以下是BBC記者喬・泰迪（Joe Tidy）的分析。

TikTok風暴

Photo Credit: Getty Images / BBC News 川普曾在2020年試圖禁止TikTok進入美國應用商店

想一想TikTok的高管們。2020 年，他們僥倖逃脫了美國總統川普（Donald Trump）在美國禁止這款爆紅應用程式的命運，但之後該公司每天都面臨著有關TikTok帶來的網路安全風險的質疑與風暴。

由於無數複雜的法律挑戰，在美國，禁止TikTok的辯論基本上以失敗告終，並最終在美國總統拜登（Joe Biden）上台後推翻川普的提議後平息。彼時，你幾乎可以聽到TikTok公司和千百萬依靠它謀生的網紅 （influencer）們都鬆了一口氣。

但現在，具有諷刺意味的是我們又回到了起點，而且賭注又更高了。這是因為，大約三年前川普提出禁令時，TikTok在全球的下載量約為八億次。那麼現在呢？根據應用分析公司Sensor Tower稱，目前它的下載量為35億次。加上中國與西方國家之間彼此緊張的加劇，很顯然，TikTok在全球發展的未來比以往任何時候都更不穩定。面對有關網路安全的質疑，這個公司該如何應對？

Photo Credit: Getty Images / BBC News TikTok的姐妹應用程式抖音，亦即只在中國大陸地區使用的產品，則受到政府嚴格的審查

1. TikTok 收集「過多」的數據？

TikTok的一位發言人告訴BBC，該應用程式的數據收集「符合行業慣例」。

不過，批評者經常指責TikTok從用戶那裏獲取大量數據。澳洲網路研究公司「Internet 2.0」的研究人員在2022年7月發佈的一份網路安全報告經常被引用成為相關指控證據。

該公司研究員在研究了TikTok的原始碼（source code）後發現TikTok「過度收集數據」。該公司分析師又說，TikTok會搜集用戶的位置、使用的具體設備以及設備上還有哪些其他應用程式等詳細信息。

然而，另一個數據研究團體公民實驗室（Citizen Lab）一項類似測試得出的結論是：「與其他流行的社群媒體平台相比，TikTok收集與後者類似的數據以跟蹤用戶行為」。

同樣，美國喬治亞理工學院在今年1月份的最新報告指出：「關鍵事實是，多數其他社群媒體和移動應用程式都在做同樣的事。」

2. TikTok可能被中國政府用來監視用戶

TikTok的發言人告訴BBC，該公司是完全獨立的公司，「沒有向中國政府提供用戶數據，如果被詢問，我們也不會接受」。

儘管這讓隱私專家感到惱火，但我們大多數人或都承認，交出大量私人數據是我們與社群網路達成的交易。作為免費為我們提供服務的交換，這些社群平台收集有關我們的知識，並用它來在他們的平台上銷售廣告，或將我們的數據出售給在其他網路平台上試圖向我們推銷產品的廣告公司。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 自2020年以來，TikTok高層多次試圖向大眾保證，中國員工無法訪問非中國用戶的數據

批評者對TikTok的意見是該公司由總部位於北京的科技巨頭——字節跳動所有，這使其與其他美國主流應用程式有所不同。 Facebook、Instagram、Snapchat 和YouTube 都收集了相似數量的數據，但它們都是美國公司。

多年來，美國立法者以及世界上大多數其他國家或地區都假定了彼此有一定程度的信任：這些平台收集的數據不會被用於可能危及國家安全或所謂「邪惡目的」。20202年，川普的行政命令說TikTok的數據收集活動，可能允許北京「追蹤聯邦僱員和承包商的位置，建立個人訊息檔案以進行勒索，並行企業間諜活動」。

到目前為止，證據表明這只是一個「理論上的風險」——但中國2017年通過的一條含糊不清的法律加劇了批評者的擔憂。根據《中國國家情報法》第7條規定，所有中國組織和公民都應當「依法支持、協助和配合國家情報工作」。

這句話經常被懷疑者人來質疑TikTok，還有所有的中國公司。

然而，喬治亞理工學院的一名研究人員告訴BBC說，引用這個法律常陷入斷章取義，他指出該法律還說會包括保護用戶和私營公司權利的警告。

自2020年以來，TikTok高層多次試圖向大眾保證，中國員工無法訪問非中國用戶的數據。但去年12月，字節跳動承認，其駐北京的幾名員工確實進入了至少兩名美國記者和「少數」其他用戶的數據，以追蹤他們的位置，並檢查這些人是否會見了向外洩露信息的TikTok員工。