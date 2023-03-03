中國房地產為何掀起「提前還貸潮」？銀行又為何要設「限制門檻」？

Photo Credit: Reuters / BBC News 中國房地產業過去20年迅猛發展，北京、上海等一線城市的房價躍居世界前列。據世界銀行報告，房地產行業約佔中國GDP的30%

「提前還房貸要排隊」最近一個月頻頻登上中國的新聞頭條，成為社群媒體的熱議話題。

過完農曆新年，大量貸款者繼續湧入銀行，申請提前還房貸，以至於銀行開始設置「門檻」——有銀行關閉手機客戶端上的提前還貸功能，要求客戶到線下網點排隊申請；還有銀行表示，總行設置了每月提前還房貸的額度，而目前額度用完，需要排到4月，甚至有網友說自己排到10月才能還款。

家住四川的李女士向BBC中文表示，自己希望提前還房貸，還被告知需要繳納違約金，而在以往這筆違約金銀行一般會協商免除，現在則必須交，「再加上要排隊，就先等等看。」

為何中國購房者最近要提前還房貸？銀行為何不願意看到還貸潮？

銀行的痛點

長期以來，提前還貸是銀行的一項基本功能，無論通過線上還是線下，大多可以快捷操作。但從去年下半年開始，提前還房貸者越來越多，今年2月，過完年後，已然成「潮」。

中國媒體援引東莞某股份行網點個貸經理稱，1月以來，提前還房貸人數增長了將近50%，春節後出現小高峰，該網點「還了一個多億」，這意味著這個季度業績壓力很大，需要「填這個坑」。

一方面，中國房地產市場遇冷，成交量處於低谷，買房的人少了，新增房貸規模增速下滑；再疊加提前還款，出現貸款餘額增長幾乎停滯的罕見現象。

中國人民銀行數據顯示，截至2022年四季度末，個人住房貸款餘額為38.8萬億元人民幣（下同，約5.43萬億美元），同比僅增長1.2%，增速比上年末低10個百分點，是近十年來最低。業界擔心，2023年一季度是否會出現住房貸款餘額減少的情況。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2020年7月以來，包括恆大在內，華夏幸福、藍光發展、陽光100等多家房地產企業相繼出現債券違約。中國樓市在強監管下，進入低潮期

銀行頻頻設置「門檻」限制提前還貸，還因為住房貸款對於中國的銀行而言，幾乎是最優質、最穩定，且規模巨大的資產。

截至去年底，中國個人住房貸款餘額38.8萬億元，如果提前還貸的量達到10%，意味著銀行的房貸量在短期內減少將近4萬億，對銀行的盈利能力帶來挑戰。

提前還貸潮帶來的壓力，恰如上述個貸經理所言，一邊是不斷攀升的提前還房貸大軍，另一邊是信貸增長持續乏力。

數據也反映了這一點——中國國家統計局數據顯示，去年，房地產開發企業到位資金14.9萬億元，比上年下降25.9%。個人住房按揭貸款2.4萬億元，下降26.5%。

「提前還房貸是划算的選項」

「原本想買輛新能源車，但要排隊，就想著提前還款，沒想到還是要排隊。以前是借錢要排隊，現在花錢要排隊，還錢也要排隊。」上述李女士稱，自己願意提前還貸，一方面是年底有年終獎，還有家人過年給的一筆錢，手頭有閒置資金。

「而且現在銀行的理財產品收益太低，比我貸款利率還低，還不如還了。」李女士介紹，她2018年買了一套一居室，當時利率超過4%，婚後又買了一套，購買時貸款利率超過5%，而平時定投的基金產品，「幾乎都在賠錢」，銀行理財產品收益率才2%。

一位武漢的房地產從業者稱，以前建議別人買房子時，都是能貸多少就貸多少，因為作為一般人，住房貸款幾乎是能貸到的利率最低的資金，即便有多餘資金，也可以拿去其他投資渠道，而不建議全款買房。

「但現在我很難這麼建議，因為各種投資渠道的盈利能力都大幅下降，小生意也不景氣，再加上過去五年買房的人，利率都高達到5%，這樣對比一下，提前還房貸幾乎是划算的選項。」上述房地產從業者表示。

值得一提的是，在疫情影響下，中國經濟承受壓力，股市表現也欠佳。2022年，重點投資中國股市的將近3200支公募基金產品淨值跌幅超過20%，甚至出現跑輸滬深300指數表現。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九