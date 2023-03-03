中國房地產為何掀起「提前還貸潮」？銀行又為何要設「限制門檻」？
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一位武漢的房地產從業者稱，以前建議別人買房子時都是能貸多少就貸多少，「但現在我很難這麼建議，因為各種投資渠道的盈利能力都大幅下降，小生意也不景氣，再加上過去五年買房的人，利率都高達到5%，這樣對比一下，提前還房貸幾乎是划算的選項。」
「提前還房貸要排隊」最近一個月頻頻登上中國的新聞頭條，成為社群媒體的熱議話題。
過完農曆新年，大量貸款者繼續湧入銀行，申請提前還房貸，以至於銀行開始設置「門檻」——有銀行關閉手機客戶端上的提前還貸功能，要求客戶到線下網點排隊申請；還有銀行表示，總行設置了每月提前還房貸的額度，而目前額度用完，需要排到4月，甚至有網友說自己排到10月才能還款。
家住四川的李女士向BBC中文表示，自己希望提前還房貸，還被告知需要繳納違約金，而在以往這筆違約金銀行一般會協商免除，現在則必須交，「再加上要排隊，就先等等看。」
為何中國購房者最近要提前還房貸？銀行為何不願意看到還貸潮？
銀行的痛點
長期以來，提前還貸是銀行的一項基本功能，無論通過線上還是線下，大多可以快捷操作。但從去年下半年開始，提前還房貸者越來越多，今年2月，過完年後，已然成「潮」。
中國媒體援引東莞某股份行網點個貸經理稱，1月以來，提前還房貸人數增長了將近50%，春節後出現小高峰，該網點「還了一個多億」，這意味著這個季度業績壓力很大，需要「填這個坑」。
一方面，中國房地產市場遇冷，成交量處於低谷，買房的人少了，新增房貸規模增速下滑；再疊加提前還款，出現貸款餘額增長幾乎停滯的罕見現象。
中國人民銀行數據顯示，截至2022年四季度末，個人住房貸款餘額為38.8萬億元人民幣（下同，約5.43萬億美元），同比僅增長1.2%，增速比上年末低10個百分點，是近十年來最低。業界擔心，2023年一季度是否會出現住房貸款餘額減少的情況。
銀行頻頻設置「門檻」限制提前還貸，還因為住房貸款對於中國的銀行而言，幾乎是最優質、最穩定，且規模巨大的資產。
截至去年底，中國個人住房貸款餘額38.8萬億元，如果提前還貸的量達到10%，意味著銀行的房貸量在短期內減少將近4萬億，對銀行的盈利能力帶來挑戰。
提前還貸潮帶來的壓力，恰如上述個貸經理所言，一邊是不斷攀升的提前還房貸大軍，另一邊是信貸增長持續乏力。
數據也反映了這一點——中國國家統計局數據顯示，去年，房地產開發企業到位資金14.9萬億元，比上年下降25.9%。個人住房按揭貸款2.4萬億元，下降26.5%。
「提前還房貸是划算的選項」
「原本想買輛新能源車，但要排隊，就想著提前還款，沒想到還是要排隊。以前是借錢要排隊，現在花錢要排隊，還錢也要排隊。」上述李女士稱，自己願意提前還貸，一方面是年底有年終獎，還有家人過年給的一筆錢，手頭有閒置資金。
「而且現在銀行的理財產品收益太低，比我貸款利率還低，還不如還了。」李女士介紹，她2018年買了一套一居室，當時利率超過4%，婚後又買了一套，購買時貸款利率超過5%，而平時定投的基金產品，「幾乎都在賠錢」，銀行理財產品收益率才2%。
一位武漢的房地產從業者稱，以前建議別人買房子時，都是能貸多少就貸多少，因為作為一般人，住房貸款幾乎是能貸到的利率最低的資金，即便有多餘資金，也可以拿去其他投資渠道，而不建議全款買房。
「但現在我很難這麼建議，因為各種投資渠道的盈利能力都大幅下降，小生意也不景氣，再加上過去五年買房的人，利率都高達到5%，這樣對比一下，提前還房貸幾乎是划算的選項。」上述房地產從業者表示。
值得一提的是，在疫情影響下，中國經濟承受壓力，股市表現也欠佳。2022年，重點投資中國股市的將近3200支公募基金產品淨值跌幅超過20%，甚至出現跑輸滬深300指數表現。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料