中國2023兩會適逢政府換屆，人事、經濟、人口、外交政策及黨政機構改革為觀察重點
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外交是當今中國面臨的另一大問題。近年來，中國遭到以美國為首的西方陣營圍堵，加上本身在烏克蘭戰爭中的立場曖昧不明，導致中國的國際處境日趨艱困。因此，中國藉由中共20大及政府換屆後將提出什麼樣的外交目標、計劃及立場，受到外界關注。
（中央社）中國今年全國「兩會」4日起陸續登場。適逢政府換屆，「兩會」中的全國人大會議將推選國家正副主席、正副總理、部委首長等。而經濟、人口、外交政策走向及黨政機構改革方案也是觀察重點。
今年是中國政府高層首長及全國人大代表、全國政協委員的換屆年。其中，14屆全國政協一次會議先於4日開幕；14屆全國人大一次會議則於5日開幕，即將卸任的國務院總理李克強將在開幕當天，進行10年任內最後一次「政府工作報告」。
同時，這次的全國政協會議，將選出政協正副主席及常務委員等人；而全國人大會議除將選出常務委員會正副委員長及常務委員外，還將推選國家正副主席、國家軍委正副主席、國務院正副總理、國務委員、部委首長等政府高層。因此，今年中國全國「兩會」的會期，將較以往非換屆年的會期要長。
在換屆年的全國「兩會」，人事變動一向受到外界矚目。不過，從中共20屆一中全會決定的政治局常委、委員來看，幾已大致底定。其中，中共總書記習近平篤定連任中國國家主席、國家軍委主席；李強將就任國務院總理，並將首度出席全國人大會議結束後的總理記者會；趙樂際、王滬寧將分任全國人大常委會委員長及全國政協主席；丁薛祥將接任國務院排名第一的副總理。
目前外界猜測中的人事案，僅剩下國務委員及部委首長，有可能要到選舉結果產生時，外界才會得知名單。至於國家副主席及國務院排名第2、3、4位的副總理中，韓正接替王岐山的呼聲頗高；至於3名副總理，何立峰可能性最大，劉國中、張國清呼聲也不低。
除人事案外，2月28日在中共20屆二中全會通過、深受外界矚目的「黨和國家機構改革方案」的部分內容，將送交全國人大會議通過。因此，國務院體系下的單位如何向中共中央體系變動，或是有其他整併、調整方式，勢必成為今年全國「兩會」的一大焦點。
另一大焦點則是經濟。中國2022年底才放棄「動態清零」防疫政策，今年被視為告別疫情回歸正常的第一年。中國黨政高層如何制訂今年的經濟成長目標、指標及相關政策，依往例，可從李克強最後一次進行的「政府工作報告」看出。外界甚至認為，這項報告不排除會公布較具體的經濟復甦計劃。
人口則是今年特別受關注的領域。在出生率不斷下降下，2022年中國人口出現60年來首次負成長，震動各界，對中國未來的經濟社會發展更產生長遠性的負面衝擊，諸如人口嚴重高齡化、年輕勞動人口大減、消費不振，乃至於養老經費短缺等問題。因此，今年全國「兩會」是否可能提出解決方案，受到外界注意。
外交則是當今中國面臨的另一大問題。近年來，中國遭到以美國為首的西方陣營圍堵，加上本身在烏克蘭戰爭中的立場曖昧不明，導致中國的國際處境日趨艱困。因此，中國藉由中共二十大及政府換屆後將提出什麼樣的外交目標、計劃及立場，受到外界關注。
值得注意的是，駐美大使出身、且罕見地在全國「兩會」前就被推選上任的中國外交部長秦剛，可望在今年全國人大會議首度面對中外媒體。屆時他對中國外交的各種表態，勢必成為外界關注焦點。
此外，今年也是習近平主導的「一帶一路」倡議推出10週年，中國未來將如何持續這一倡議，也受到外界注意。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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