烏克蘭鐵路屹立不搖護送領袖、撤離難民，成力抗俄羅斯戰火的精神象徵
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在拜登前往烏克蘭的旅程中，也許最令人意想不到的是，烏鐵在戰火延燒下還能順利運作。烏鐵董事長卡梅辛（Oleksandr Kamyshin）當時還發推文向大家道歉說，由於拜登行程複雜，「昨天我們的火車只有90％準點」。這則推文令美國汗顏，因為美國鐵路公司（Amtrak）的火車誤點情況臭名昭彰。
（中央社）一週前，美國總統拜登（Joe Biden）搭乘跨夜列車從波蘭普瑟米斯（Przemysl）前往基輔，在俄羅斯全面入侵週年前夕對烏克蘭展開歷史性訪問，並將他搭乘的列車稱為「鐵路一號」（Rail Force One）。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，這趟長達10個小時的跨夜旅程對烏克蘭鐵路公司（Ukrzaliznytsia）而言是最高機密、極高的安全挑戰。但這不是烏鐵第一次執行這種任務。
由於飛往烏克蘭的商業航班取消，讓政治人物搭乘飛機往返烏克蘭又太過危險，鐵道網路成為烏克蘭的外交公路。目前有超過200個國外外交使節團搭乘火車抵達烏克蘭。
包括加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等，全球領袖都是搭乘火車前往基輔。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）出國展開外交任務時，也經常使用烏克蘭鐵路網。
拜登給他搭乘的列車封了個「鐵路一號」的稱號，但烏克蘭鐵道的角色不僅如此而已。
他這趟備受矚目旅程讓各界注意到烏克蘭龐大的鐵道網。烏克蘭的鐵路有近2萬4140公里長，規模為全球第12大。烏鐵是全球第6大客運鐵路營運商，就貨運運輸而言為全球第7大。
烏克蘭鐵路網最早興建於前蘇聯時期，主要是由寬軌鐵路構成，與多數歐洲國家使用的標準軌鐵路不同。
烏軍摧毀了通往俄羅斯的跨境鐵路，但烏克蘭鐵路網仍可連結到其他國家，只是由於使用的鐵軌不同，列車普遍無法直接越過邊界。為了解決這個問題，烏鐵過去一年在通往鄰國摩爾多瓦、波蘭與羅馬尼亞先前停用的鐵路線上重新建造部分路段。有11個邊境關卡的基礎設施已經修復。
這不只讓乘客的旅程變得更便利，對貨物運輸而言也至關重要，因為全球大多數國家都仰賴穀物等烏克蘭產品。根據烏鐵資料，2022年一共輸送2890萬噸穀物，其中絕大多數是為了出口。
此外，烏鐵表示，2022年共協助將400萬名難民運到安全地點，其中有四分之一是孩童。有些列車也改裝成醫療設施。去年，約有2500名平民透過鐵路後送進行治療。烏克蘭鐵路網也運送近33萬6000噸的人道救援物資。
在拜登前往烏克蘭的旅程中，也許最令人意想不到的是，烏鐵在戰火延燒下還能順利運作。烏鐵董事長卡梅辛（Oleksandr Kamyshin）當時還發推文向大家道歉說，由於拜登行程複雜，「昨天我們的火車只有90％準點」。
這則推文令美國汗顏，因為美國鐵路公司（Amtrak）的火車誤點情況臭名昭彰。
根據美鐵最新的準點表現數據，2022年6月，美國各地平均只有22％的火車準點。有些地區的數據與烏克蘭相反，有超過90％的火車誤點。根據最新數據，英國有67.7％的火車準點。
烏克蘭人對此一點都不意外。基輔居民佩納爾巴（Alla Penalba）說，烏鐵的鐵路服務一直都很棒。佩納爾巴說，令人讚嘆的是，自從俄羅斯全面入侵後，烏鐵變得「更有效率」。烏鐵2022年8月推出應用程式（app），開始接受網路訂位，「只要按幾下就買得到車票」。
鐵道旅遊網站Paliparan總編輯柏格修斯（Koen Berghuis）說，烏克蘭國土幅員遼闊，代表其「龐大」的鐵路網絡「一直都是烏克蘭人賴以生存的命脈，這是非常重要的基礎建設。」
這也是為什麼，如果有軌道在戰鬥中受損，烏克蘭人就會馬上採取行動修復。例如，烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）獲得解放時，行經赫爾松的列車在短短8天內就恢復運作。
柏格修斯說：「這對他們來說至關重要，讓國家能夠繼續凝聚，確保民眾可以拜訪親友，並且維持貨物運送與郵政網絡暢通。」
「這也是為了做公關，因為戰爭期間做的每件事都是為了宣傳。他們向俄羅斯展現了，『儘管身處困境，我們還是能讓火車運轉。即使沒有電力也沒有關係，我們可以用柴油或蒸氣火車。』」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21