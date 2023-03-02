《日本經濟新聞》報導9成台灣退役軍官赴中國，馮世寬爆粗口痛罵：未經查證不配當國際媒體
我們想讓你知道的是
傳出自2014至2023年，有將官級以上的退伍軍人涉及共諜案，馮世寬表示，這些人的確有去中國交遊、打球做團體活動，但馮世寬表示，中共也有高級將領到台灣，但台灣都依照對方要求沒有公布，因為公布後就「不信任、不任用、反感了」，他指中共現在的做法，是反情報、反宣傳的手法。
《日本經濟新聞》（以下簡稱日經）2月28日報導，指出9成台灣將官退役後前往中國，有以提供情報換取金錢情事，指腐敗已成為常態，退輔會主委馮世寬今（2）日出席立法院，爆粗口痛罵媒體未經查證即報導。
「日經」報導引述知情人士，指出擁有17萬人的台灣軍隊，軍官和其他高級幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。知情人士稱，這樣的軍隊不可能在緊急情況下與中國作戰。並稱大約9成的高級軍官在退役後都去了中國；他們提供國軍情報以換取金錢，腐敗已成為常態。
報導引述一名退役陸軍表示，軍隊中還有很多間諜在協助中國，是台灣目前最大的問題，美國長期以來對台灣軍售和提供援助持謹慎態度，也是因為擔心情報流向中國。
退輔會主委馮世寬今日出席立法院外交國防委員會，會前被媒體問及「日經」報導內容，指9成台灣退役軍官是間諜，表示「胡說八道」，「日經」還提到國軍充斥太多外省人是主因，他更痛批「放他媽的屁」。
馮世寬說，自己看到報導後昨晚沒睡好，「國軍將領怎麼連日本人都來侮辱呢？我說放他媽的屁，是表示我對國軍將領的信任」。至於如何防治退役將領被吸收成為共諜，馮世寬僅表示，各校友會都有聯絡，榮民雙週刊上都有刊登注意國家安全、保密防諜、愛護國家和土地，他稱防治工作「做得很好，不要聽媒體報導。」
立委陳以信建議，馮世寬作為退伍軍人的代表，也是主管機關，有責任向「日經」記者說明，或者投書「日經」，向日本民眾澄清，馮世寬回應，「依我的個性，我把他抓來槍斃，不會講道理，你連這個道理都不懂，還當國際記者？你也不去查證就報導嗎？」但他也考慮要向日本媒體投書，說明台灣狀況。不過被陳以信提醒用語不適當，馮世寬堅決表示，「要我收回不可能」。
馮世寬表示，沒有與「日經」來往，但認為外交部應該表態，對於國軍維護，日方沒有查證的報導應該駁斥。
不過立委蔡適應指出，現在傳的內容是台灣媒體轉述，他依照「日經」原文看，意思應該是「台灣很多高級軍官退伍後，九成的人到中國做生意」，他對此存疑，因為退撫金的制度算完整，應該不是全部，蔡適應也說，到中國去做生意和是不是吸收成為共諜也是兩回事，但退輔會可以去了解長期旅居中國的退役軍官的狀況。
批中國「反宣傳」 馮世寬：多少共軍高級將領來台都沒公布
不過立委劉世芳質詢時指出，自2014至2023年，有將官級以上的退伍軍人涉及共諜案，包括2023年海軍退役少將夏復翔、2021年退役空軍少將錢耀棟及中將魏先儀等人，問馮世寬怎麼看待？
馮世寬表示，這些人的確有去中國交遊、打球做團體活動，「我承認是有這麼回事」，知道這些軍官被認為有被中共招去的可能性，他個人也非常痛心。但馮世寬表示，中共也有高級將領到台灣，但台灣都依照對方要求沒有公布，「中國公布我們退將去中國，反而我們對退將不信任了、不任用了、反感了，無形中就把我們自己就搞亂了」，這是「反情報」、「反宣傳」的手法。
劉世芳進一步追問，目前台灣限制不能到大陸地區的退役官兵有2700人左右，到2023年1月底，退輔會一共有32萬1305名退役人員，限制人數少於1%，未來退輔會如何加強退伍人員心防？如真的有遇到為了錢、為了情色等理由違反國家法律的情況，退輔會怎麼因應？
馮世寬表示，假如有違犯國安法令，會停止退撫機制，另外也強調，這2700人出國，除了中國以外，一定要報備核准才可以出去。他認為這些人沒有任何能力到中國經商洩漏消息，也稱自己是一個上將，領的薪俸不低，但仍沒有錢到中國去做生意，去做什麼生意，擺地攤嗎？不要相信這些報導。
立委林靜儀詢問，退輔會針對違反國安法13條相關人員，是否會追回溢領的退休金？馮世寬說，立即停止退撫機制，有要求追回，目前已經部分追回。
針對媒體報導台灣有9成退除役軍官，疑似洩露原任職軍隊機密，影響國防任務乙節，外委會也提出臨時提案，建請國軍退除役官兵輔導委員會邀集國防部、大陸委員會、法務部等有關機關，清查過去5年退除役軍士官名單，有否違反國軍保防任務、臺灣地區與大陸地區人民關係條例或相關國安法律規定，觸犯國防機密情報外洩等情事，並研議加強防治等因應之道，以維護國家安全。馮世寬表示同意，臨時提案通過。
國防部表示，「日經」以不明消息來源，質疑國軍保家衛國忠誠度，相關報導憑空杜撰，未經查證即以聳動標題，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結，徒令親痛仇快，無助臺海及印太區域和平與穩定。 國防部表示，研析近年共諜案件態樣，早已發現中共慣常運用退役接觸現役，即已策訂相關防處作為，要求各級落實宣教；並結合肅諜專案清查及自清表白問卷，深入查察高風險對象，限制接密及汰除等措施。
外交部表示，對於「日經」報導，外交部已要求駐日本代表處就該報未經詳細查證所作報導表示高度遺憾，並要求該報鄭重澄清。
延伸閱讀
- 國軍退役將領、前立委捲入共諜案洩漏情資、接受中國招待，高雄地院裁定交保，檢方不服提出抗告
- 國軍保防「看下不看上」的駝鳥心態，正是共諜案層出不窮的最大破口
- 今日台灣淪為共諜天堂，原因恐怕出在馬英九執政時期的「情戰休兵」
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券哦：馬上填！
人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫後還能抽500元禮券哦：馬上填！
找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫後還能抽500元禮券哦：馬上填！
🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
2. 填寫下方【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
趕快邀請更多朋友一起觀賞《請支援理財》系列節目吧！