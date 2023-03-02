《日本經濟新聞》報導9成台灣退役軍官赴中國，馮世寬爆粗口痛罵：未經查證不配當國際媒體

《日本經濟新聞》（以下簡稱日經）2月28日報導，指出9成台灣將官退役後前往中國，有以提供情報換取金錢情事，指腐敗已成為常態，退輔會主委馮世寬今（2）日出席立法院，爆粗口痛罵媒體未經查證即報導。

「日經」報導引述知情人士，指出擁有17萬人的台灣軍隊，軍官和其他高級幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。知情人士稱，這樣的軍隊不可能在緊急情況下與中國作戰。並稱大約9成的高級軍官在退役後都去了中國；他們提供國軍情報以換取金錢，腐敗已成為常態。

報導引述一名退役陸軍表示，軍隊中還有很多間諜在協助中國，是台灣目前最大的問題，美國長期以來對台灣軍售和提供援助持謹慎態度，也是因為擔心情報流向中國。

退輔會主委馮世寬今日出席立法院外交國防委員會，會前被媒體問及「日經」報導內容，指9成台灣退役軍官是間諜，表示「胡說八道」，「日經」還提到國軍充斥太多外省人是主因，他更痛批「放他媽的屁」。

馮世寬說，自己看到報導後昨晚沒睡好，「國軍將領怎麼連日本人都來侮辱呢？我說放他媽的屁，是表示我對國軍將領的信任」。至於如何防治退役將領被吸收成為共諜，馮世寬僅表示，各校友會都有聯絡，榮民雙週刊上都有刊登注意國家安全、保密防諜、愛護國家和土地，他稱防治工作「做得很好，不要聽媒體報導。」

立委陳以信建議，馮世寬作為退伍軍人的代表，也是主管機關，有責任向「日經」記者說明，或者投書「日經」，向日本民眾澄清，馮世寬回應，「依我的個性，我把他抓來槍斃，不會講道理，你連這個道理都不懂，還當國際記者？你也不去查證就報導嗎？」但他也考慮要向日本媒體投書，說明台灣狀況。不過被陳以信提醒用語不適當，馮世寬堅決表示，「要我收回不可能」。

馮世寬表示，沒有與「日經」來往，但認為外交部應該表態，對於國軍維護，日方沒有查證的報導應該駁斥。

不過立委蔡適應指出，現在傳的內容是台灣媒體轉述，他依照「日經」原文看，意思應該是「台灣很多高級軍官退伍後，九成的人到中國做生意」，他對此存疑，因為退撫金的制度算完整，應該不是全部，蔡適應也說，到中國去做生意和是不是吸收成為共諜也是兩回事，但退輔會可以去了解長期旅居中國的退役軍官的狀況。

批中國「反宣傳」 馮世寬：多少共軍高級將領來台都沒公布

不過立委劉世芳質詢時指出，自2014至2023年，有將官級以上的退伍軍人涉及共諜案，包括2023年海軍退役少將夏復翔、2021年退役空軍少將錢耀棟及中將魏先儀等人，問馮世寬怎麼看待？

馮世寬表示，這些人的確有去中國交遊、打球做團體活動，「我承認是有這麼回事」，知道這些軍官被認為有被中共招去的可能性，他個人也非常痛心。但馮世寬表示，中共也有高級將領到台灣，但台灣都依照對方要求沒有公布，「中國公布我們退將去中國，反而我們對退將不信任了、不任用了、反感了，無形中就把我們自己就搞亂了」，這是「反情報」、「反宣傳」的手法。

Photo Credit: 立委劉世芳提供，關鍵評論網Abby Huang 攝

劉世芳進一步追問，目前台灣限制不能到大陸地區的退役官兵有2700人左右，到2023年1月底，退輔會一共有32萬1305名退役人員，限制人數少於1%，未來退輔會如何加強退伍人員心防？如真的有遇到為了錢、為了情色等理由違反國家法律的情況，退輔會怎麼因應？

馮世寬表示，假如有違犯國安法令，會停止退撫機制，另外也強調，這2700人出國，除了中國以外，一定要報備核准才可以出去。他認為這些人沒有任何能力到中國經商洩漏消息，也稱自己是一個上將，領的薪俸不低，但仍沒有錢到中國去做生意，去做什麼生意，擺地攤嗎？不要相信這些報導。

立委林靜儀詢問，退輔會針對違反國安法13條相關人員，是否會追回溢領的退休金？馮世寬說，立即停止退撫機制，有要求追回，目前已經部分追回。

針對媒體報導台灣有9成退除役軍官，疑似洩露原任職軍隊機密，影響國防任務乙節，外委會也提出臨時提案，建請國軍退除役官兵輔導委員會邀集國防部、大陸委員會、法務部等有關機關，清查過去5年退除役軍士官名單，有否違反國軍保防任務、臺灣地區與大陸地區人民關係條例或相關國安法律規定，觸犯國防機密情報外洩等情事，並研議加強防治等因應之道，以維護國家安全。馮世寬表示同意，臨時提案通過。

國防部表示，「日經」以不明消息來源，質疑國軍保家衛國忠誠度，相關報導憑空杜撰，未經查證即以聳動標題，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結，徒令親痛仇快，無助臺海及印太區域和平與穩定。 國防部表示，研析近年共諜案件態樣，早已發現中共慣常運用退役接觸現役，即已策訂相關防處作為，要求各級落實宣教；並結合肅諜專案清查及自清表白問卷，深入查察高風險對象，限制接密及汰除等措施。

外交部表示，對於「日經」報導，外交部已要求駐日本代表處就該報未經詳細查證所作報導表示高度遺憾，並要求該報鄭重澄清。

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核稿編輯：翁世航