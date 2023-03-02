2023/03/02,
職場

住宿、餐飲業受疫情影響擴大男女薪資差，女性得多做58天才與男性同酬

住宿、餐飲業受疫情影響擴大男女薪資差，女性得多做58天才與男性同酬
Photo Credit: 中央社

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依據行政院主計總處受僱員工薪資調查，台灣女性平均時薪314元，為男性373元的84.2％，兩性薪資差距為15.8％。勞動部表示，2021年受疫情影響，住宿餐飲與製造業景氣差異擴大男女薪資差，2022年維持相同差距，女性需比男性多工作58天才達整年薪資相同。

（中央社）今（2023）年兩性同酬日為2月27日。勞動部表示，2021年受疫情影響，住宿餐飲與製造業景氣差異擴大男女薪資差，2022年維持相同差距，女性需比男性多工作58天才達整年薪資相同。

勞動部昨（1）日透過新聞稿表示，依據行政院主計總處受僱員工薪資調查，台灣女性平均時薪314元，為男性373元的84.2％，兩性薪資差距為15.8％。

換算下來，女性較男性須多工作58天（365日曆天×15.8％≒58天），才能達到與男性相同的全年薪資，因此今年「同酬日」為2月27日，與去年維持同一天。

勞動部指出，就近4年資料觀察，台灣兩性平均時薪差距由2019年14.9％，降至2020年14.8％，女性需增加工作天數分別為55天、54天；2021年及2022年則均升至15.8％及58天。2022年男、女性平均時薪較2021年增幅相當，均為3.2％，致兩性平均時薪差距持平。

勞動部統計處長梅家瑗告訴《中央社》記者，2021年薪資差距較2020年擴大，是因受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，導致聘用女性比例較高的住宿及餐飲業，時薪僅增加1.2％，而男性占比較高的製造業則因外貿暢旺，帶動時薪增漲幅度較大。

梅家瑗指出，這個情況已趨於和緩，雖然去年製造業景氣還是明顯比內需服務業好，尤其前3季製造業景氣相當不錯，但整體而言，兩性的薪資差距仍與去年持平，並沒有再擴大的狀況，因此同酬日維持在2月27日。

此外，根據資料顯示，歷年來台灣兩性平均薪資差距較美、日、韓等國為小，2022年台灣為15.8％，低於日本30.6％（2021年） 、韓國30.2％（2021年）及美國17％（2022年）。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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