俄烏戰爭造成歐亞大陸東西兩端地緣戰略「被一體化」，並邁向「台海安全的多邊化管理」

文：賴怡忠

俄烏戰爭改變「歐亞大陸東西兩端分立化」的地緣戰略態勢

俄烏戰爭剛過一周年。這場一年前由普亭發動對烏克蘭的侵略戰爭，對全世界地緣戰略態勢發生根本性的影響。過去被認為可以各自區別對待的歐洲與印太之地緣戰略管理，現在已經合而為一。

歐亞大陸東西兩端的地緣戰略發展「被一體化」，並隨著中俄合作而出現區塊化，最終出現了「歐亞大陸集團」VS.「大西洋─印太的海洋勢力」的集團對壘。這個海陸對峙的態勢雖然在之前已有些許跡象，卻是在俄烏戰爭之後，才讓這個發展快速成形。

當俄烏戰爭後，國際上第一個想到的是要防止台灣成為下一個烏克蘭時，不僅在於防範中國可能對台灣的進犯，也代表對中俄戰略合作的憂慮。才會擔憂一旦烏克蘭失守，是否會鼓勵中國對台灣發動攻擊。這裡所代表的就是發生在歐亞大陸東西兩端的地緣戰略議題，已經被一體化了。

中俄合作的憂慮在東方，迫使日本做出二戰後安全戰略的最大改變，並使其國防安全預算出現加倍成長。因為日本發現必須同時對抗朝、中、俄三國軸心的威脅。同樣的道理，傳統擔憂俄羅斯威脅的中東歐國家，也感受到中國的可能問題，並開始修改先前將中國視為「經濟機會論」的看法。

不管是波羅地海三國退出「17＋1會議」；立陶宛強化與台灣關係；捷克提出印太戰略對中態度異常強硬，甚至總統當選人也與蔡總統通電話以示自身立場等，也是基於類似的邏輯。

值得一提的是，過去包括過去鮮少對中國與台海議題發表意見的韓國與加拿大，在去年底提出的印太戰略上，也出現與過去不一樣的表態。韓國雖然持續稱中國為「達成印太區域繁榮與和平的關鍵夥伴」，但也首次提到「確認台海和平穩定對韓半島和平穩定，以及印太安全與繁榮而言，乃具有重要性」。

過去鮮少在亞太區域參與安全議題，將此區域視為經濟合作區域的加拿大，於去年底提出的印太戰略上，更是定性中國為「破壞力日益劇增的世界強權」，反對其單方面行動威脅台海現狀。

因此自然會問到一個問題，即俄烏戰爭對既有台海安全管理架構的衝擊是什麼。這個問題不僅現在要理解，有志於在未來領導台灣的人，對此更要高度敏感。如果不具戰略敏銳度，只是憑著過去的分析架構來理解，就可能會錯得很離譜。

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美國務卿提台海議題是全球議題，不是兩岸／中國內政議題

就在俄烏戰爭一周年時，美國務卿布林肯接受《大西洋月刊》總編輯高德柏格訪問時提到，台海危機不是中國內部事務，而是全球性問題：

But there’s something else that’s really important, and I know we may want to get on to this later if we have time. But one of the reasons that the world is so concerned about a crisis across the Taiwan Strait is because this is not an internal matter, as China would have it, based on its sovereignty. It’s a matter of concern to quite literally the entire world. Fifty percent of the commercial container traffic goes through that strait every day. A big majority of the semiconductors that the world needs for anything from our smartphones or dishwashers or automobiles are produced in Taiwan. If there were a crisis in Taiwan as a result of China’s aggression in some fashion, that would have, I think, disastrous consequences for the world economy and for countries around the world. And that’s the message that Beijing is hearing.

這句話非常明確的將台海安全議題的重要性提升到全球高度。不僅直接否定北京的台海議題是中國內政說，也逆反了過去對台海安全議題以統獨為認識基礎的傳統架構。雖然對台灣的「一中政策」不會改變，「戰略模糊」也不會宣示拋棄，但是戰略管理框架已經與過去有很大的變化。

首先，布林肯的說法似乎建議台海安全議題不會持續以兩岸關係與美中台三角架構下處理。因為這是全球議題。就像韓半島安全，以及北韓核武議題不是兩韓議題一樣，台海安全是全球議題，需要的是全球的共同關切。台海安全架構自此會出現「脫兩岸化」的趨勢。

其次，既然是全球議題與全球關切，就應該讓其他對此議題的利益相關者在台海安全的管理上也能夠參與。

其程度除了美國外，也包括「台灣有事就是日本有事、也是美日同盟有事」的日本；以及如果台海有事會使其晚上睡不著覺的菲律賓；也會包括認為台海與韓半島安全情勢有密切聯繫的韓國；多次參與發表關切台海穩定的澳洲，以及七大工業國、歐盟、北約等國家或組織。

從2021年起出現了「台海安全國際化」的發展，使得台海的和平與穩定成為環歐亞大陸之海洋勢力的共同關切。現在是否會進一步發展，從共同關切轉向共同管理呢？值得進一步分析與觀察。

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中國提出「全球安全倡議」概念文件，及對烏克蘭戰爭的立場

同樣在俄烏戰爭一周年，中國也有幾個動作。首先，外事小組小組長王毅訪問俄羅斯，除了與俄羅斯外長見面外，也與普亭見了面。與普亭見面有可能是為了普亭與習近平峰會做準備。

更重要的是，中國也在此時提出兩大主張，一個是中國對烏克蘭戰爭的立場，《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，另一個是在「立場」前三天提出來的「全球安全倡議概念文件」（Global Security Initiative）。由先後順序可以看出，「立場」是在「全球安全倡議」概念發布後的對烏戰爭之邏輯展現。

習近平的「全球安全倡議」是在去年4月21日於「博鰲論壇」提出，並在去年10月中共二十大政治報告時再度申述。但也是在俄烏戰爭接近一周年時，將原則與內涵進一步明確化。

由於「全球安全倡議」在去年4月提出時，俄烏戰爭已開打兩個月。當時中國面臨美歐等國質疑其是否挺俄的強大壓力，內部也出現上海執行清零政策的一團混亂與經濟問題，這個安全倡議感覺是中國面對從2020以來諸多新形勢，包括俄烏戰爭的發展，所提出的新回答，自然引發大家的關切。

而當時中國引用「不可分割安全」（indivisible security）為其關鍵主張之一。因「不可分割安全」是普亭用以攻擊北約與正當化自身攻打烏克蘭的理由，因此當時習近平公開使用這個概念，就被認為是中國挺俄的立場暗示。

但一年後對這個概念的原則與內涵之說明，發現「不可分割安全」的重要性頗高。因此予外界中國並未因俄烏戰爭出現種種不利俄羅斯的發展，而停止支持俄羅斯，反而在概念上對其加碼挹注。