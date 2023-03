俄烏戰爭造成歐亞大陸東西兩端地緣戰略「被一體化」，並邁向「台海安全的多邊化管理」

文:賴怡忠

俄烏戰爭剛過一周年。這場一年前由普亭發動對烏克蘭的侵略戰爭,對全世界地緣戰略態勢發生根本性的影響。過去被認為可以各自區別對待的歐洲與印太之地緣戰略管理,現在已經合而為一。

歐亞大陸東西兩端的地緣戰略發展「被一體化」,並隨著中俄合作而出現區塊化,最終出現了「歐亞大陸集團」VS.「大西洋─印太的海洋勢力」的集團對壘。這個海陸對峙的態勢雖然在之前已有些許跡象,卻是在俄烏戰爭之後,才讓這個發展快速成形。

當俄烏戰爭後,國際上第一個想到的是要防止台灣成為下一個烏克蘭時,不僅在於防範中國可能對台灣的進犯,也代表對中俄戰略合作的憂慮。才會擔憂一旦烏克蘭失守,是否會鼓勵中國對台灣發動攻擊。這裡所代表的就是發生在歐亞大陸東西兩端的地緣戰略議題,已經被一體化了。

中俄合作的憂慮在東方,迫使日本做出二戰後安全戰略的最大改變,並使其國防安全預算出現加倍成長。因為日本發現必須同時對抗朝、中、俄三國軸心的威脅。同樣的道理,傳統擔憂俄羅斯威脅的中東歐國家,也感受到中國的可能問題,並開始修改先前將中國視為「經濟機會論」的看法。

不管是波羅地海三國退出「17+1會議」;立陶宛強化與台灣關係;捷克提出印太戰略對中態度異常強硬,甚至總統當選人也與蔡總統通電話以示自身立場等,也是基於類似的邏輯。

值得一提的是,過去包括過去鮮少對中國與台海議題發表意見的韓國與加拿大,在去年底提出的印太戰略上,也出現與過去不一樣的表態。韓國雖然持續稱中國為「達成印太區域繁榮與和平的關鍵夥伴」,但也首次提到「確認台海和平穩定對韓半島和平穩定,以及印太安全與繁榮而言,乃具有重要性」。

過去鮮少在亞太區域參與安全議題,將此區域視為經濟合作區域的加拿大,於去年底提出的印太戰略上,更是定性中國為「破壞力日益劇增的世界強權」,反對其單方面行動威脅台海現狀。

因此自然會問到一個問題,即俄烏戰爭對既有台海安全管理架構的衝擊是什麼。這個問題不僅現在要理解,有志於在未來領導台灣的人,對此更要高度敏感。如果不具戰略敏銳度,只是憑著過去的分析架構來理解,就可能會錯得很離譜。

就在俄烏戰爭一周年時,美國務卿布林肯接受《大西洋月刊》總編輯高德柏格訪問時提到,台海危機不是中國內部事務,而是全球性問題:

But there’s something else that’s really important, and I know we may want to get on to this later if we have time.

But one of the reasons that the world is so concerned about a crisis across the Taiwan Strait is because this is not an internal matter, as China would have it, based on its sovereignty. It’s a matter of concern to quite literally the entire world.

Fifty percent of the commercial container traffic goes through that strait every day. A big majority of the semiconductors that the world needs for anything from our smartphones or dishwashers or automobiles are produced in Taiwan.

If there were a crisis in Taiwan as a result of China’s aggression in some fashion, that would have, I think, disastrous consequences for the world economy and for countries around the world. And that’s the message that Beijing is hearing.