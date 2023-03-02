彈藥毒素遍布烏克蘭25％農地，「歐洲糧倉」恐遭受永久性破壞、地力難復原
我們想讓你知道的是
科學家們指出，砲擊同時會打亂脆弱的微生物生態系統，戰車輾壓土壤則會導致植物根部更難以成長茁壯。微生物生態系統將土壤物質轉化為諸如氮等作物所需的養分。有些地區布滿地雷，並因挖掘坑洞和壕溝完全變了樣。一些專家表示，猶如某些第一次世界大戰的戰場，那些農地恐怕已經萬劫不復，不可能再有農產了。
戰火摧殘歐洲糧倉烏克蘭，彈藥毒素遍布農田地力難復原
（中央社）烏克蘭遭戰禍一年以來，估計這個「歐洲糧倉」四分之一農地遭到破壞，恐耗時數十年才能恢復地力，有些土地甚至已萬劫不復。專家警告，未來數年全球糧食供給恐蒙受其害。
《路透社》報導，烏克蘭去（2022）年11月收復南部赫爾松巿（Kherson）的時候，波沃德（Andrii Povod）返回家園後發現農場盡成廢墟、兩部曳引機失蹤、大部分穀物不翼而飛，他用來存放農作物和機具的11間建築不是遭到轟炸就是已被焚毀。
農場因俄羅斯砲擊而滿目瘡痍，田野布滿窟窿和未爆彈藥，這些只是比較不明顯的損害。烏克蘭遭遇一年兵燹之災，此一眾所周知膏腴沃土所受摧殘恐怕最難以復原。
科學家對從東北部哈爾科夫州（Kharkiv）取得的土壤樣本進行研究，發現從軍火和燃料中釋出的諸如汞和砷等高濃度毒素正在汙染土地。
烏克蘭土壤科學和農業化學研究所（Institute for Soil Science and Agrochemistry Research）根據取得的樣本和衛星影像估計，這場戰爭至少已經對全境1050萬公頃農地造成破壞。
那相當於這個號稱歐洲糧倉的國家四分之一農地，仍然遭到俄軍占領的土地也算在裡面。
27歲的波沃德在烏克蘭東南部別洛澤卡（Bilozerka）附近自家農田邊走邊說道：「對我們這一帶來說，這是個非常嚴重問題，良田已經無法再生了。」當地距這場戰爭的前線聶伯河（Dnipro River）一帶約10公里。
包括土壤科學家、農民、糧食公司、分析家在內的20多位專家告訴《路透社》，需耗時數十年才能修復歐洲糧倉所受的汙染、地雷和基礎設施遭到破壞等損害，未來數年全球糧食供給可能蒙受其害。
科學家們指出，砲擊同時會打亂脆弱的微生物生態系統，戰車輾壓土壤則會導致植物根部更難以成長茁壯。微生物生態系統將土壤物質轉化為諸如氮等作物所需的養分。
有些地區布滿地雷，並因挖掘坑洞和壕溝完全變了樣。一些專家表示，猶如某些第一次世界大戰的戰場，那些農地恐怕已經萬劫不復，不可能再有農產了。
飛彈殘留物滲土壤，烏克蘭農作物遭汙染有毒物質恐吃下肚
俄羅斯全面入侵烏克蘭，重機具輾壓破壞烏克蘭土地，飛彈與彈藥的化學殘留物滲入土壤，污染農作物讓人們吃下的食物變成毒物，恐對生態環境和人體健康構成嚴重的長期危害。
去年6月6日這天，衛星影像在烏東村莊多夫根克（Dovhenke）周遭田野捕捉到數以百計由砲彈炸出的坑洞，以及一枚炸彈造成的40公尺寬大洞。俄羅斯2022年2月24日揮軍入侵烏克蘭，這僅是其中一處慘遭戰火摧殘的地點。
俄烏戰爭持續對無辜民眾造成人道主義災難之際，這場衝突也在烏克蘭土地留下較不顯著但卻有毒的殘留物。
《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，在多夫根克滿目瘡痍的鄉間和燒毀的建築物中，彈藥和飛彈的重金屬、燃料和化學殘留物已悄悄滲入土壤中。
目前還不清楚烏克蘭境內土壤受污染的程度，但各界擔憂這場衝突將對烏國農業生產造成長期損害。烏克蘭是全球最重要的玉米、小麥、大麥和葵花油等榖物和油籽生產國與出口國之一。
這場衝突造成的廣泛污染也威脅當地野生動植物及社區的健康，導致人們恐吃下受污染的農作物。
烏克蘭政府已敦請聯合國環境規劃署（UNEP）協助評估這場衝突造成的環境損害。聯合國環境規劃署和其夥伴的初步監測顯示，戰火摧殘烏克蘭的城市與鄉村土地，留下的有毒殘留物將禍延子孫。
烏克蘭各地遭受攻擊，已導致化工廠或廢棄物儲存設施毀壞，造成一連串污染問題。聯合國環境規劃署今年1月整理的最新數據估計，自戰爭展開的1年裡，有618個工業或關鍵基礎設施地點遭到破壞或摧毀。聯合國環境規劃署認為這項保守估計雖具指標性，但離最終結果還差得遠，實際數字預計會高得多。
聯合國環境規劃署首席科學家辛伍德（Andrea Hinwood）說：「許多報告無法查證。我們還不知道現場有哪些污染物，目前要進入這麼多地區是不可能的事。可以運用一些遙控技術來提供視覺概觀，但真的要等到衝突結束……我們才能實際檢測特定污染物。」
環保團體已在仔細記錄這些損害，以便在衝突結束後掌握恢復和清理工作的頭緒。但是烏克蘭的農作物和被破壞的土壤是否能重新耕種，目前沒人能給出確切的答案，不過專家認為這是一項浩大的工程，且由於污染情況因地而異，並非單靠一套通則就能解決。
清理工作可能涉及使用微生物來分解漏油，或種植鳳尾蕨和向日葵等植物來吸取特定有毒化學物質或穩定土壤。
烏克蘭非營利機構EcoAction氣候事務主管札西雅達科（Yevhenia Zasiadko）表示，烏克蘭部分受創最嚴重的地區落在南部和東部，這裡也有著最肥沃的土壤。EcoAction正在打造一個資料庫，記錄俄烏戰爭帶來的環境影響，迄今利用公開資源數據記錄了841起事件。
根據聯合國環境規劃署說法，當重機具壓實土壤、爆炸造成坑洞並影響土壤溫度，或大火直接破壞生態系統時，就會發生物理土壤污染現象。
札西雅達科指出，地雷或飛彈、軍用車輛的燃料和潤滑油，以及燃燒產物都會造成烏克蘭土壤化學污染。她說：「有害物質能轉移到種植在土壤上的植物裡，因此對於食用它們的人來說，食物可能會變成毒物。」
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21