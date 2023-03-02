AIT現任主席莫健退休，白宮中國資深主任羅森伯格接任，專家：2024台灣總統大選前保持溝通管道
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《路透社》引述4位熟悉拜登政府事務的人士表示，羅森伯格工作的主要重點是與台灣總統大選的候選人保持溝通管道，特別在台海之間充滿爭議的此刻。消息人士指出，羅森伯格的任命是「深思熟慮的策略」，但強調不會在選舉中偏袒任何台灣總統候選人。
美國在台協會（AIT）今（2）日宣布，現任主席莫健（James Moriarty）將於3月退休，由白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）接任AIT主席，知情人士指出，此人事布局是一個「深思熟慮的策略」，為是在台海關係緊張時，在明（2024）年台灣總統大選前與總統候選人保持溝通管道。
美國在台協會是一非營利性民間機構，負責處理美台之間的非官方關係。美國在台協會今日發布新聞稿，宣布主席莫健將於3月20日退休，莫健於2016年接任AIT主席，在任職期間積極推進美國與台灣非官方關係，推進經濟、安全、貿易與教育議題。
AIT指出，莫健退休後，將由白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格接任，羅森伯格已離開現有職位。新聞稿指出，羅森柏格作為AIT新主席，將參與有關台灣政策層面的討論，代表美國政府訪問台灣，並與在美台灣代表會晤。
羅森柏格長期從事外交政策制定方面的工作，現為拜登政府中國與台灣事務的首席顧問，在此之前，她也在歐巴馬政府的國安會負責制定對中國、朝鮮半島的政策，是時任副國務卿布林肯（Tony Blinken）的幕僚長，就國家安全政策等方面提供意見。2016年美國總統大選時，羅森伯格是民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）競選團隊的外交政策顧問。羅森柏格也曾擔任美國智庫德國馬歇爾基金會（GMF）的高級研究員，擔任「保障民主聯盟」主任。
《路透社》引述4位熟悉拜登政府事務的人士表示，羅森柏格與前兩任AIT主席相比，將對美國與台灣的非官方關係採取更加親力親為的態度。知情人士說，她工作的一個主要重點是與台灣總統大選的候選人保持溝通管道，特別在台海之間充滿爭議的此刻。
消息人士指出，羅森伯格的任命是「深思熟慮的策略」，但強調是為了表達美方的看法，而不是在選舉中偏袒任何候選人。
報導指出，羅森伯格的另一個首要任務是與台灣國防部接觸，以解決目前向台灣交付武器的瓶頸，以及游說台灣接受華府打造不對稱戰力的計劃，側重使用地雷、防空和反艦導彈，而不是重型坦克和戰機。
華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，讓一位讓一位常駐華府的政治人員擔任AIT主席，將是「與過去17年不同的模式」，她認為羅森伯格將「重新定義這個角色，並比她前任更積極主動的參與政策制定」。
我外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄一行人於2月21日在AIT華盛頓總部與白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）、美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等美方涉台事務官員就國安議題舉行會晤，羅森柏格也出席這場閉門會談。
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核稿編輯：翁世航
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日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
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（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
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