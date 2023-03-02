FBI研判COVID-19疫情可能源自中國實驗室外洩，馬斯克轉發遭《環球時報》開嗆：是在砸中國的鍋嗎？

COVID-19疫情源頭，FBI研判中國實驗室外洩

（中央社）美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）昨（1）日表示，據FBI研判，全球COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情可能源自中國武漢一間實驗室的病毒外洩事件。

《路透社》報導，瑞伊告訴《福斯新聞台》（Fox News）：「FBI經過相當長的時間進行評估，認為疫情源頭很可能是武漢一起實驗室意外。」

不過，瑞伊表示，他無法透露許多FBI的評估細節，因為這些被列為機密。他指控中國政府在美國及其他國家努力更深入了解疫情源頭時，「盡其所能阻撓和混淆」。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）26日曾報導，美國能源部（U.S. Energy Department）雖判定COVID-19「最有可能源於中國實驗室洩漏」，但看過這份機密文件的人士說，能源部判定的把握度偏低。

據《華爾街日報》報導，美國其餘4個調查機構以及一個國家情報小組，仍研判疫情源於自然傳播，另有2個機構尚未判定。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）前天表示，美國政府尚未就疫情起源達成明確的結論和共識。

Photo Credit: GettyImages 世界首富馬斯克1日在推特轉發一篇疫情源頭文章並發表評論後，引起中共官媒《環球時報》不滿。

馬斯克轉發疫情源頭言論，《環球時報》嗆：是在砸中國的鍋嗎？

（中央社）世界首富馬斯克（Elon Musk）日前在推特轉發一篇文章並發表評論後，引起中共官媒《環球時報》不滿，批評他轉發「汙蔑中國的陰謀論」，還用標題嗆馬斯克：「你這是在砸中國的鍋嗎？」，警告意味十足。

美國近日又熱烈討論全球COVID-19疫情，可能源自中國武漢一間實驗室的病毒外洩事件。

馬斯克2月27日在其擁有的推特轉發一篇文章，指美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）曾資助武漢實驗室的功能增益研究，並就此事向國會撒謊，現在美國聯邦調查局（FBI）和能源部都得出結論，病毒起源於武漢實驗室，質疑這是否意味著佛奇資助了COVID-19的開發。

馬斯克轉發這篇文章並寫道，佛奇是透過生態健康聯盟（EcoHealth）這個中間組織進行此事。迄今已吸引661萬次網友查看。

對此，《環球時報》微信公眾號2月28日發表題為「馬斯克：你這是在砸中國的鍋嗎？」的評論文章，對他大加撻伐。

環時批評馬斯克不僅轉發了這個「汙蔑中國的陰謀論」，更評論說佛奇是透過「生態健康聯盟」這個中間組織進行的此事，指他「跟著美國這些反智的右翼陰謀論者，做出栽贓武漢病毒所的言論」。

「評論」稱，馬斯克近些年一直在向美國的這些右翼勢力不斷靠攏，在美國的種族主義議題、性別議題、俄烏衝突議題等許多美國國內外的議題上，都表現出認可這些右翼保守派價值觀的傾向性。馬斯克自己似乎也很享受被美國右翼勢力追捧和「抬轎子」的感覺。所以，在COVID-19來源的問題上，自然也會和這些人混在一起。

「評論」並稱，儘管有些人可能會認為馬斯克發表這些言論只是在攻擊佛奇，沒有直接點名中國，但馬斯克在發表這些言論時所轉發的帖文，以及被其轉帖的那些美國右翼大V，幾乎都在將COVID-19的來源和中國掛鉤。同時，馬斯克的這些言論還被那些敵視中國的美國右翼和反華媒體不斷用作了栽贓中國的素材。

環時這篇評論還引述美國《紐約》雜誌在去年的一篇關於馬斯克和中國關係的文章稱，儘管馬斯克曾表示自己喜歡中國並稱讚過中國政府，但他在網路上配合美國共和黨右翼勢力攻擊佛奇，並將COVID-19來源栽贓給武漢實驗室的言論，與其前面的說法是「存在矛盾」的。

針對《環球時報》嗆馬斯克，美國財經媒體CNBC前天報導這個警告意味十足的動作後，引發網路熱議。

報導提到，環時嗆馬斯克砸中國的鍋，這句話類似於英文成語「咬住餵你的手」。馬斯克擁有的特斯拉在上海擁有廣闊的工廠園區，中國是這家電動汽車製造商的第2大市場。

報導並提到，中共對於COVID-19病毒起源高度敏感，尤其是在數月的「清零」疫情封鎖引發全國抗議後，中國正在尋求外部投資。

據報導，目前無法立即聯繫到馬斯克發表評論。

He did it via a pass-through organization (EcoHealth) — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2023

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航