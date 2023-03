美眾院中國委員會首場聽證會，前副國安顧問博明：中共最大弱點就是對自身人民的恐懼

(中央社)美國眾議院「中國問題特別委員會」28日晚舉行成立以來首場聽證會,與會證人揭露中共最大弱點是對自身人民的恐懼,並分析2024年台美接連舉行總統大選,恐是台海最不平靜時間點。

今年1月10日甫成立、由24名跨黨派眾議員組成的「中國問題特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)於美東時間28日晚間7時舉行首場聽證會,探討中共對美國的威脅。

28日獲邀擔任聽證會證人的有4位,包括前總統川普(Donald Trump)時期的白宮國安顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)及副國安顧問博明(Matt Pottinger),中國異議人士魏京生的前秘書童屹、美國製造業聯盟(AAM)主席保羅(Scott Paul)也受邀與會。

聽證會開始不久,有兩位抗議者先後高舉「中國不是我們敵人」、「停止亞裔仇恨」布條,高喊「我們需要的是合作,不是競爭」,指控委員會所作所為是劍拔弩張,不是為了和平,被現場警衛請出場外。

保羅利用此機會點出美中之間的差異,他表示,抗議者在美國享有無止盡的言論自由,在中國就沒此權利,他們的聲音不但不會被傳播出去,更可能被永久噤聲。

整場聽證會持續約3個小時,與會議員與證人談到中共多方面威脅,包括引發資安隱憂的中國影音分享應用程式TikTok、類鴉片藥物芬太尼(fentanyl)走私問題、大外宣行動等。

由於俄烏戰爭加深華府對台海局勢的憂慮,北京對台軍事野心也是聽證會一大重點,包括委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)、眾院軍委會成員魏特曼(Rob Wittman)在內等多位議員提出關切。

魏特曼指出,若美中因為台灣開戰,由於事涉兩大強權,規模恐更勝第二次世界大戰。

具軍事背景的麥馬斯特指出,硬實力很重要,包括實戰及美台軍隊整合能力。他憂心指出,美國對台軍售交付延宕積壓達190億美元(約新台幣5865億元),這些軍備能讓台灣「難以被消化」(indigestible),對解放軍形成嚇阻,美方行動應更帶有急迫性。

麥馬斯特表示,中國經濟弱點開始導致體制出現裂縫,對中國國家主席習近平來說,若想轉移失望民眾焦點,沒有比激起人民對台灣極端民族主義更好的方式。

麥馬斯特認為,2024年台美接連舉行總統大選,其中美國社會每逢選舉必分裂,習近平可能視其為弱點,美國軍力目前也尚未達理想程度,屆時恐是危險時間點。

不過,中共不是沒有弱點。博明表示,中共最大弱點就是對自身人民的恐懼,近期白紙運動就是最好例證。他說,習近平起初堅持不願鬆綁清零政策,但中國人民一走上街頭就政策轉彎,稱COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)只是像感冒,不需擔心。

童屹呼應指出,中美兩國人民基本上沒太多差異,都渴望自由,從白紙運動就可見一斑。

她說,台灣向中國人民展示,維持傳統華人價值的同時,仍能生活在蓬勃民主社會,這正是為何北京視台灣為「痛處」,想把台灣併吞過去。

至於美國究竟該如何因應中國威脅,博明建議,雙方仍需維持溝通管道暢通,尤其是高階層級,以避免發生嚴重誤判。但他呼籲,美國政府、企業甚至是抗議民眾須認清一個事實,那就是北京沒有任何興趣與美國或其他國家合作,解決全球性問題。

麥馬斯特則認為,美國不該讓威權政權有能力對其進行經濟脅迫,需處理供應鏈弱點,積極打造自身軍力。

