科技巨頭雲端AI戰開打，集邦科技市調：輝達與台積電可望受惠

集邦科技（TrendForce ）1日表示，Google及百度等爭相推出生成式人工智慧（AI）衍生的產品服務，預期繪圖處理器（GPU）及AI晶片相關供應鏈業者如輝達（NVIDIA）及台積電等可望受惠。

集邦科技昨（1）天針對雲端人工智慧（AI）應用趨勢與挑戰發表看法。集邦科技指出，生成式AI是透過GAN、CLIP、Transformer、Diffusion等演算法、預訓練模型、多模態等AI技術的整合，在既有數據或資料中尋找規律，並在資料彙整、社交互動、文案產出等領域帶出高效的內容產出，以及與用戶互動體驗。

集邦科技分析，ChatGPT等生成式AI聊天機器人不僅能與用戶自然對話，「類理解需求」的能力使其針對各式諮詢能進一步提供建議，加上使用搜尋引擎已相當普遍，故透過強化搜尋引擎已是各雲端大廠的首要任務。

Photo Credit: GettyImages 這是由一家名為OpenAI推出的聊天機器人產品，引發了一場全球性的AI競賽。ChatGPT是生成式AI的成果，它可以產出連續且複雜的文字圖片，這和過去點對點的一問一答，過於制式聊天機器人有所不同。用戶還可向它詢問各類哲學性問題，或指示生產各類哲學家、詩人和文學家風格的作品，甚至能做出系統編碼。

集邦科技表示，現行市面上已有不少生成式AI的應用，較常見的產出類別包括文字、圖像、音樂、編碼等。數據、算力、算法是深耕生成式AI不可或缺的3大關鍵，且產品服務易做但優化困難，握有相關資源的雲端大廠在發展上將具優勢。

據調查，目前全球搜尋引擎市場以超過9成的Google引擎為首，Microsoft Bing僅占3%。集邦科技預期，Microsoft短期間不致威脅Google，但隨著用戶擴大、數據回饋與模型優化的循環，是否會產生服務差異甚或搶占廣告商機，是Google不得不預防的潛在風險。

集邦科技表示，生成式AI必須投入巨量資料進行訓練，為縮短訓練就得採用大量高效能GPU。以ChatGPT背後的GPT模型為例，其訓練參數從2018年約1.2億個到2020年已暴增至近1800億個。GPU需求量預估約2萬顆，未來邁向商用將上看3萬顆。

Photo Credit: GettyImages Microsoft Bing近日為人工智慧產業的焦點，市場評估能會造成Google的地位不保。

集邦科技指出，生成式AI發展將成為趨勢，帶動GPU需求顯著提升，相關供應鏈可望連帶受惠，其中最大受益者是GPU龍頭輝達（NVIDIA），超微（AMD）也將受惠。

此外，晶圓代工台積電、ABF載板業者南電、景碩、欣興等、AI晶片相關廠商如創意、世芯、智原、力旺等，都將受惠。

集邦科技表示，以ChatGPT為首的相關應用，直接將AI以簡易可互動的方式帶到消費者面前，預期各行業的語音客服、遊戲、零售、語音助理等領域，應是生成式AI發展初期主要的應用領域。

考量現行大廠產品仍在持續優化，小廠產品發展有限，集邦科技指出，後續產品服務是否能兼具新穎與實用，仍是持續成長的關鍵。

集邦科技表示，產業下階段尚須面對法令規範與訓練素材的挑戰，前者包括必須保護個資、內容正確性，以及合法合規等；後者則仰賴相關知識平台服務商是否能篩選與整合多元內容，並交由生成式AI開發商進行訓練。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航